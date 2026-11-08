Il Portogallo, campione in carica della UEFA Nations League, vuole a tutti i costi conservare il trofeo. Sabato 14 novembre, a Braga, cercherà di proseguire la sua serie di vittorie contro la Danimarca, rivale del Gruppo 4. Puoi prenotare i biglietti per la partita già oggi.

Cristiano Ronaldo è stato assente dagli impegni con la nazionale negli ultimi tempi, ma questo non ha impedito al Portogallo di mettere insieme un'impressionante serie di vittorie. L'ultimo successo, il 2-1 contro la Norvegia del 4 ottobre all'Estádio Do Dragão di Porto, gli ha garantito l'accesso ai quarti di finale della UEFA Nations League con ancora due partite della fase a gironi da disputare.



La squadra di Jorge Jesus si è qualificata per la fase a eliminazione diretta del prossimo marzo, ma non vorrà rallentare, soprattutto davanti ai propri tifosi. Dalla sconfitta contro la Croazia in un'amichevole disputata a Oeiras nel giugno 2024, il Portogallo è rimasto imbattuto nelle ultime dodici partite giocate in casa.

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Quando si gioca Portogallo-Danimarca di UEFA Nations League?

Portogallo-Danimarca si giocherà sabato 14 novembre all'Estádio Municipal de Braga, a Braga, con calcio d'inizio previsto alle 19:45 (WET).

UEFA Nations League A - Game Week 5 14 nov 2026 - 14:45 Estadio Municipal de Braga

Come acquistare i biglietti per Portogallo-Danimarca di UEFA Nations League

I biglietti ufficiali per Portogallo-Danimarca di UEFA Nations League possono essere acquistati tramite la Federazione calcistica portoghese (FPF), sul portale FPF Bilheteira.

La FPF collabora inoltre spesso con la catena di supermercati Continente, vendendo i biglietti ufficiali rimasti o i lotti successivi nei negozi fisici Continente e tramite l'app Continente, spesso con uno sconto riservato ai titolari della carta Continente.

Di norma, la FPF apre la vendita ufficiale dei biglietti circa 2-3 settimane prima della partita.

Chi cerca un posto all'ultimo minuto può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita come StubHub.

Consegna garantita: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che garantisce agli acquirenti la validità dei biglietti e la loro consegna in tempo per la partita.

Quanto costano i biglietti per Portogallo-Danimarca di UEFA Nations League?

Si prevede che i biglietti per la sfida di UEFA Nations League tra Portogallo e Danimarca all'Estádio Municipal de Braga, acquistati tramite i canali ufficiali della FPF, costeranno tra 15 e 40 €.

L'Estádio Municipal de Braga è uno stadio davvero particolare: ha soltanto due tribune principali, la Tribuna Est e la Tribuna Ovest, disposte lungo i lati lunghi del campo. Dietro le porte non ci sono tribune: da un lato si trova una parete di roccia della cava, dall'altro uno spazio aperto.

Categoria 3 / 4 (anelli superiori): posti nei settori più alti delle tribune Est e Ovest. Offrono un'ottima visuale tattica sull'intero campo, pur essendo più lontani dall'azione. (Fascia di prezzo: 15-20 €)

Categoria 2 (settori laterali standard): posti nei settori intermedi delle tribune principali o nelle zone vicine agli angoli. Offrono una buona visuale e un'atmosfera particolarmente vivace. (Prezzo indicativo: 30 €)

Categoria 1 (anello inferiore / settori centrali): posti premium nell'anello inferiore, lungo le linee laterali e più vicini alla linea di metà campo. Offrono la visuale più ravvicinata dei giocatori e del terreno di gioco. (Prezzo indicativo: 40 €)

Per ulteriori informazioni, controlla i siti ufficiali della nazionale quando la partita si avvicinerà e verifica la disponibilità aggiornata anche sulle piattaforme di rivendita come StubHub.

Tutto quello che c'è da sapere sull'Estádio Municipal de Braga

L'Estádio Municipal de Braga, noto anche come «A Pedreira» («La Cava»), è stato inaugurato nel 2003 ed è uno degli stadi di calcio più spettacolari e rilevanti dal punto di vista architettonico al mondo. Si trova a Braga, in Portogallo, ed è lo stadio di casa dello SC Braga, club della Primeira Liga.

L'idea dello stadio nacque quando il Portogallo ottenne il diritto di ospitare UEFA Euro 2004. Il comune incaricò il celebre architetto portoghese Eduardo Souto de Moura di progettare un impianto originale, diverso dagli stadi tradizionali.

Souto de Moura osservò che il calcio è fatto per essere guardato orizzontalmente, da una linea laterale all'altra. Progettò quindi uno stadio con due sole tribune laterali, eliminando del tutto le tradizionali gradinate dietro le porte.

Lo stadio è stato scavato direttamente nella parete di granito della cava di Monte do Castro. Un'estremità del campo è incorniciata da un'imponente parete di roccia a vista, mentre dall'altra si apre un'ampia vista sulla città.

I momenti memorabili dell'Estádio Municipal de Braga

UEFA Euro 2004 : durante il torneo, lo stadio ha ospitato due partite: Danimarca-Bulgaria (2-0) e Paesi Bassi-Lettonia (3-0).

: durante il torneo, lo stadio ha ospitato due partite: Danimarca-Bulgaria (2-0) e Paesi Bassi-Lettonia (3-0). Esordio in UEFA Champions League (2010) : lo stadio ha fatto il suo ingresso nella massima competizione europea, ospitando club prestigiosi come Arsenal, Shakhtar Donetsk e, in seguito, Real Madrid.

: lo stadio ha fatto il suo ingresso nella massima competizione europea, ospitando club prestigiosi come Arsenal, Shakhtar Donetsk e, in seguito, Real Madrid. Concerto dei The Corrs (2004): oltre al calcio, lo stadio ha ospitato la celebre band irlandese durante il tour mondiale «Borrowed Heaven».

Passaggio sotterraneo: poiché lo stadio è costruito nella roccia, per spostarsi tra le due tribune bisogna attraversare un'ampia area sotterranea di 5.000 metri quadrati che passa direttamente sotto il campo.

Portogallo-Danimarca di UEFA Nations League: Tutto quello che c'è da sapere

Portogallo-Danimarca: Stato di forma recente

Classifica FIFA: Portogallo (7°) e Danimarca (21°)

Il Portogallo si è lasciato alle spalle nel migliore dei modi l'eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale contro la Spagna. Da quella sconfitta ha ottenuto quattro vittorie consecutive in UEFA Nations League, segnando nove gol. La battuta d'arresto estiva contro i vicini iberici è stata, infatti, l'unica sconfitta del Portogallo nelle ultime 14 partite internazionali.

La Danimarca ha iniziato la sua campagna in UEFA Nations League con risultati alterni. Ha battuto il Galles sia in casa sia in trasferta, ma ha incassato complessivamente sette gol nelle sconfitte contro Norvegia (in trasferta) e Portogallo (in casa).

Portogallo-Danimarca: I precedenti recenti

Il bilancio complessivo dei precedenti tra Portogallo e Danimarca è nettamente favorevole ai portoghesi. Le due nazionali si sono affrontate in 18 partite ufficiali: il Portogallo ha ottenuto 12 vittorie, la Danimarca 4 e i pareggi sono stati 2.

Portogallo e Danimarca si sono già affrontati in questa edizione della UEFA Nations League, il 1° ottobre: il Portogallo ha vinto 4-2 al Parken Stadium di Copenaghen. João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha e João Félix hanno segnato per il Portogallo, mentre Mikkel Damsgaard e Rasmus Højlund sono andati a segno per la Danimarca.