La UEFA Nations League torna con una sfida tra nazionali dalla posta in palio alta: la Polonia si prepara a ospitare la Svezia alla Tarczyński Arena di Wrocław. Le due nazionali europee si affrontano in un incontro cruciale del girone, con importanti implicazioni per la promozione e per la classifica del torneo.

GOAL fornisce tutte le informazioni necessarie sui biglietti per la partita, i settori dello stadio, i prezzi e le modalità di acquisto dei posti.

Quando si gioca Polonia-Svezia di UEFA Nations League B?

Polonia-Svezia si disputa alla Tarczynski Arena di Wroclaw. L'orario del calcio d'inizio deve ancora essere confermato.

UEFA Nations League B - Game Week 6 17 nov 2026 - 14:45 Tarczynski Arena Wroclaw

Dove acquistare i biglietti per Polonia-Svezia?

I biglietti ufficiali sono distribuiti direttamente tramite Łączy nas piłka, il portale ufficiale della federazione calcistica polacca per le partite della nazionale. I tifosi dovrebbero consultare la piattaforma ufficiale per acquistare i biglietti standard quando apriranno le vendite al pubblico.

Se i biglietti sul canale ufficiale andranno completamente esauriti o se determinati settori non saranno più disponibili sul portale, piattaforme di rivendita come Ticombo rappresentano un'alternativa.

Quanto costano i biglietti per Polonia-Svezia?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita nei settori ordinari partono da circa 30-45 €.

Sulle piattaforme di rivendita come Ticombo, i prezzi partono da circa 79 € quando i biglietti standard dei canali ufficiali sono esauriti.

Polonia-Svezia di UEFA Nations League B: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Polonia e Svezia

La Polonia ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. L'ultima si è conclusa con un 2-2 contro la Nigeria; in amichevole ha subito anche una sconfitta per 0-2 contro l'Ucraina. Un'altra battuta d'arresto è stata la sconfitta per 3-2 contro la Svezia nelle qualificazioni ai Mondiali all'inizio di quest'anno, anche se le vittorie su Albania e Malta hanno offerto qualche sollievo nel corso di quella campagna. La squadra di Urban ha segnato sette goal e ne ha subiti sei in quelle cinque partite.

Nelle ultime cinque partite, la Svezia ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Nel suo percorso ai Mondiali ha battuto la Tunisia per 5-1, ma ha anche perso 5-1 contro i Paesi Bassi e 3-0 contro la Francia nei sedicesimi di finale. Ha pareggiato 1-1 con il Giappone nella fase a gironi e 2-2 con la Grecia in un'amichevole prima del torneo. La squadra di Potter ha segnato dodici goal e ne ha subiti dieci in quelle cinque partite: numeri che mostrano una formazione capace di produrre in attacco, ma che ha evidenziato fragilità difensive ai massimi livelli.

Polonia-Svezia: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due nazionali risale a marzo 2026, quando la Svezia ha battuto la Polonia per 3-2 in una partita di qualificazione ai Mondiali. Prima di allora, la Polonia aveva vinto 2-0 in casa contro la Svezia in una gara di qualificazione nel marzo 2022. Nei cinque precedenti registrati, la Svezia ha un bilancio migliore, con tre vittorie contro una della Polonia e un'ulteriore vittoria polacca. Le due squadre si sono affrontate anche a Euro 2020, quando la Svezia ha vinto 3-2.