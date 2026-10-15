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UEFA Nations League B
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Come acquistare i biglietti per Polonia-Svezia: prezzi, informazioni sulla partita di Lega B della UEFA Nations League, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
UEFA Nations League B
Polonia
Svezia

La Polonia affronta la Svezia nella Lega B della UEFA Nations League. Ecco come assicurarsi i biglietti

La UEFA Nations League torna con una sfida tra nazionali dall’alta posta in palio: la Polonia si prepara a ospitare la Svezia alla Tarczyński Arena di Wrocław. Le due nazionali europee si affrontano in un incontro decisivo per il girone, con importanti implicazioni per la promozione e punti in palio per la classifica.

GOAL fornisce tutte le informazioni necessarie sui biglietti, le categorie di posti, i prezzi e le modalità per assicurarsi un posto.

Quando si gioca Polonia-Svezia di UEFA Nations League B?

Polonia-Svezia si gioca alla Tarczynski Arena di Wroclaw. L’orario del calcio d’inizio è ancora da confermare.

crest
UEFA Nations League B - Game Week 6
Tarczynski Arena Wroclaw

Dove acquistare i biglietti per Polonia-Svezia?

I biglietti ufficiali sono distribuiti direttamente tramite Łączy nas piłka, il portale ufficiale della Federcalcio polacca per gli incontri della nazionale. I tifosi possono consultare la piattaforma per acquistare i biglietti ordinari quando saranno aperte le vendite al pubblico.

Se i biglietti sul canale ufficiale vanno esauriti o alcune categorie di posti non sono più disponibili, piattaforme di rivendita come Ticombo rappresentano un’alternativa.

Quanto costano i biglietti per Polonia-Svezia?

Sul portale ufficiale, i biglietti ordinari per la singola partita partono da circa 30-45 € per i settori standard.

Sulle piattaforme di rivendita come Ticombo, i prezzi partono da circa 79 € quando i biglietti ordinari sui canali ufficiali vanno esauriti.

Polonia-Svezia di UEFA Nations League B: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Polonia e Svezia

Nelle ultime cinque partite, la Polonia ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. L’incontro più recente si è concluso con un 2-2 contro la Nigeria; in amichevole è arrivata anche una sconfitta per 0-2 contro l’Ucraina. Un’altra battuta d’arresto è stata la sconfitta per 3-2 contro la Svezia nelle qualificazioni ai Mondiali all’inizio di quest’anno, anche se le vittorie su Albania e Malta hanno dato un po’ di sollievo durante quella campagna. La squadra di Urban ha segnato sette goal e ne ha subiti sei in quelle cinque partite.

Nelle ultime cinque partite, la Svezia ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il suo cammino ai Mondiali ha compreso una vittoria per 5-1 sulla Tunisia, ma anche una sconfitta per 5-1 contro i Paesi Bassi e una per 3-0 contro la Francia nei sedicesimi di finale. Ha pareggiato 1-1 con il Giappone nella fase a gironi e 2-2 con la Grecia in un’amichevole prima del torneo. La squadra di Potter ha segnato dodici goal in quelle cinque partite, subendone però dieci: numeri che mostrano una formazione capace di produrre in attacco, ma che ha evidenziato fragilità difensive ai massimi livelli.

POL

POL - Forma

NGR
D2-2
BIH
D0-0
SVE
S3-1
ROM
V6-0
BIH
S1-0
Gol segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
SVE

SVE - Forma

FRA
S3-0
ROM
V2-1
POL
V3-1
BIH
D1-1
ROM
V0-1
Gol segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Polonia-Svezia: i precedenti recenti

L’incontro più recente tra le due nazionali risale a marzo 2026, quando la Svezia ha battuto la Polonia 3-2 in una partita di qualificazione ai Mondiali. Prima di allora, a marzo 2022, la Polonia aveva vinto 2-0 in casa contro la Svezia in un incontro di qualificazione. Nei cinque precedenti registrati, la Svezia ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro una della Polonia e un’ulteriore vittoria polacca. Le due nazionali si sono affrontate anche a Euro 2020, quando la Svezia ha vinto 3-2.

Testa a testa

PoloniaPareggioSvezia
1
0
4
UEFA Nations League B
Svezia badge
Svezia
SVE
3
Polonia badge
Polonia
POL
1
FIN
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Svezia badge
Svezia
SVE
3
Polonia badge
Polonia
POL
2
FIN
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Polonia badge
Polonia
POL
2
Svezia badge
Svezia
SVE
0
FIN
Campionato Europeo
Svezia badge
Svezia
SVE
3
Polonia badge
Polonia
POL
2
FIN
Amichevoli
Svezia badge
Svezia
SVE
3
Polonia badge
Polonia
POL
1
FIN
8Gol segnati12
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

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