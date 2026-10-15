La UEFA Nations League torna con una sfida tra nazionali dall’alta posta in palio: la Polonia si prepara a ospitare la Svezia alla Tarczyński Arena di Wrocław. Le due nazionali europee si affrontano in un incontro decisivo per il girone, con importanti implicazioni per la promozione e punti in palio per la classifica.

GOAL fornisce tutte le informazioni necessarie sui biglietti, le categorie di posti, i prezzi e le modalità per assicurarsi un posto.

Quando si gioca Polonia-Svezia di UEFA Nations League B?

Polonia-Svezia si gioca alla Tarczynski Arena di Wroclaw. L’orario del calcio d’inizio è ancora da confermare.

UEFA Nations League B - Game Week 6 17 nov 2026 - 14:45 Tarczynski Arena Wroclaw

Dove acquistare i biglietti per Polonia-Svezia?

I biglietti ufficiali sono distribuiti direttamente tramite Łączy nas piłka, il portale ufficiale della Federcalcio polacca per gli incontri della nazionale. I tifosi possono consultare la piattaforma per acquistare i biglietti ordinari quando saranno aperte le vendite al pubblico.

Se i biglietti sul canale ufficiale vanno esauriti o alcune categorie di posti non sono più disponibili, piattaforme di rivendita come Ticombo rappresentano un’alternativa.

Quanto costano i biglietti per Polonia-Svezia?

Sul portale ufficiale, i biglietti ordinari per la singola partita partono da circa 30-45 € per i settori standard.

Sulle piattaforme di rivendita come Ticombo, i prezzi partono da circa 79 € quando i biglietti ordinari sui canali ufficiali vanno esauriti.

Polonia-Svezia di UEFA Nations League B: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Polonia e Svezia

Nelle ultime cinque partite, la Polonia ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. L’incontro più recente si è concluso con un 2-2 contro la Nigeria; in amichevole è arrivata anche una sconfitta per 0-2 contro l’Ucraina. Un’altra battuta d’arresto è stata la sconfitta per 3-2 contro la Svezia nelle qualificazioni ai Mondiali all’inizio di quest’anno, anche se le vittorie su Albania e Malta hanno dato un po’ di sollievo durante quella campagna. La squadra di Urban ha segnato sette goal e ne ha subiti sei in quelle cinque partite.

Nelle ultime cinque partite, la Svezia ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il suo cammino ai Mondiali ha compreso una vittoria per 5-1 sulla Tunisia, ma anche una sconfitta per 5-1 contro i Paesi Bassi e una per 3-0 contro la Francia nei sedicesimi di finale. Ha pareggiato 1-1 con il Giappone nella fase a gironi e 2-2 con la Grecia in un’amichevole prima del torneo. La squadra di Potter ha segnato dodici goal in quelle cinque partite, subendone però dieci: numeri che mostrano una formazione capace di produrre in attacco, ma che ha evidenziato fragilità difensive ai massimi livelli.

Polonia-Svezia: i precedenti recenti

L’incontro più recente tra le due nazionali risale a marzo 2026, quando la Svezia ha battuto la Polonia 3-2 in una partita di qualificazione ai Mondiali. Prima di allora, a marzo 2022, la Polonia aveva vinto 2-0 in casa contro la Svezia in un incontro di qualificazione. Nei cinque precedenti registrati, la Svezia ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro una della Polonia e un’ulteriore vittoria polacca. Le due nazionali si sono affrontate anche a Euro 2020, quando la Svezia ha vinto 3-2.