La UEFA Nations League torna con una sfida tra nazionali di grande importanza: la Polonia si prepara a ospitare la Svezia alla Tarczyński Arena di Wrocław. Le due nazionali europee si affrontano in una partita decisiva del girone, con importanti implicazioni per la promozione e per la classifica del torneo.

GOAL fornisce tutti i dettagli necessari sui biglietti per la partita, i settori, i prezzi e le modalità di acquisto.

Quando si gioca Polonia-Svezia di UEFA Nations League B?

Polonia-Svezia si giocherà alla Tarczynski Arena di Wroclaw. L'orario del calcio d'inizio è ancora da confermare.

UEFA Nations League B - Game Week 6 17 nov 2026 - 14:45 Tarczynski Arena Wroclaw

Dove acquistare i biglietti per Polonia-Svezia?

I biglietti ufficiali sono distribuiti direttamente tramite Łączy nas piłka, il portale ufficiale della Federcalcio polacca per la vendita dei biglietti delle partite della nazionale. I tifosi interessati ai biglietti standard dovrebbero consultare la piattaforma ufficiale quando si aprirà la vendita al pubblico.

Se i biglietti ufficiali dovessero esaurirsi o alcuni settori non fossero più disponibili sul portale, si possono consultare piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Polonia-Svezia?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita partono da circa 30-45 € nei settori a ingresso generale.

Sulle piattaforme di rivendita come StubHub, i prezzi partono da circa 79 € quando i biglietti standard sui canali ufficiali sono esauriti.

Polonia-Svezia di UEFA Nations League B: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Polonia e Svezia

Nelle ultime cinque partite, la Polonia ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. L'incontro più recente si è concluso con un 2-2 contro la Nigeria; la squadra ha anche perso 0-2 contro l'Ucraina in amichevole. Un'altra battuta d'arresto è arrivata con la sconfitta per 3-2 contro la Svezia nelle qualificazioni ai Mondiali all'inizio di quest'anno, anche se le vittorie contro Albania e Malta hanno offerto un po' di sollievo durante quella campagna. La squadra di Urban ha segnato sette goal e ne ha subiti sei in quelle cinque partite.

Le ultime cinque partite della Svezia hanno prodotto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il suo cammino ai Mondiali ha compreso una vittoria per 5-1 contro la Tunisia, ma anche una sconfitta per 5-1 contro i Paesi Bassi e una per 3-0 contro la Francia nei sedicesimi di finale. La Svezia ha pareggiato 1-1 con il Giappone nella fase a gironi e 2-2 con la Grecia in un'amichevole precedente al torneo. La squadra di Potter ha segnato dodici goal in quelle cinque partite, ma ne ha subiti dieci: numeri che mostrano una formazione capace di produrre in attacco, ma che ha evidenziato fragilità difensive ai massimi livelli.

Polonia-Svezia: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra le due nazionali risale a marzo 2026, quando la Svezia ha battuto la Polonia 3-2 in una partita di qualificazione ai Mondiali. Prima di allora, la Polonia aveva vinto 2-0 in casa contro la Svezia in una gara di qualificazione disputata a marzo 2022. Nei cinque precedenti registrati, il bilancio vede avanti la Svezia, con tre vittorie contro una della Polonia e un'ulteriore vittoria polacca. Le due squadre si sono affrontate anche a Euro 2020, quando la Svezia ha vinto 3-2.