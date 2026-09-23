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UEFA Nations League B
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Come acquistare i biglietti per Polonia-Svezia: prezzi della UEFA Nations League B, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Biglietti
UEFA Nations League B
Polonia
Svezia

La Polonia affronta la Svezia nella Lega B della UEFA Nations League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

La UEFA Nations League torna con una sfida internazionale ad alta tensione: la Polonia si prepara a ospitare la Svezia alla Tarczyński Arena di Breslavia. Le due nazionali europee si affrontano in una gara cruciale del girone, con enormi implicazioni in termini di promozione e punti per la classifica del torneo.

GOAL fornisce tutti i dettagli necessari su biglietti per il giorno della partita, categorie dei posti, fasce di prezzo e indicazioni dirette su come assicurarsi un posto.

Quando è il calcio d'inizio di Polonia-Svezia di UEFA Nations League B?

Polonia-Svezia si gioca alla Tarczynski Arena di Wroclaw, con l'orario del calcio d'inizio ancora da confermare.

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UEFA Nations League B - Game Week 6
Tarczynski Arena Wroclaw

Dove acquistare i biglietti di Polonia-Svezia?

I biglietti ufficiali di prima emissione vengono distribuiti direttamente tramite Łączy nas piłka, che funge da portale ufficiale della Federcalcio polacca per la vendita dei biglietti delle partite della nazionale. I tifosi dovrebbero controllare la piattaforma ufficiale per assicurarsi i normali biglietti d'ingresso quando saranno aperte le vendite al pubblico.

Se le vendite primarie dovessero esaurirsi completamente o alcune fasce di posti non fossero più disponibili sul portale ufficiale, piattaforme di mercato secondario come Ticombo sono la soluzione da seguire se gli annunci sul sito ufficiale risultano esauriti.

Quanto costano i biglietti di Polonia-Svezia?

I biglietti standard per la singola partita sul portale ufficiale partono approssimativamente da €30 a €45 per i settori con posti a ingresso generale.

Sul mercato secondario come Ticombo i prezzi d'ingresso partono da circa €79 sulle piattaforme secondarie quando le disponibilità standard si esauriscono nei canali di vendita primari.

Polonia-Svezia di UEFA Nations League B: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Polonia e Svezia

La Polonia ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente si è conclusa con un 2-2 contro la Nigeria, e ha anche subito una sconfitta per 0-2 contro l'Ucraina in amichevole. Anche il 3-2 incassato contro la Svezia nelle qualificazioni ai Mondiali all'inizio di quest'anno è stato un altro passo falso, anche se le vittorie contro Albania e Malta hanno offerto un po' di sollievo durante quella campagna. La squadra di Urban ha segnato sette gol e ne ha subiti sei in queste cinque gare.

Nelle ultime cinque partite, la Svezia ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il suo cammino ai Mondiali ha incluso una vittoria per 5-1 sulla Tunisia, ma anche una sconfitta per 5-1 contro i Paesi Bassi e un 3-0 subito contro la Francia nei sedicesimi di finale. Ha pareggiato 1-1 con il Giappone nella fase a gironi e 2-2 con la Grecia in un'amichevole pre-torneo. La squadra di Potter ha segnato dodici gol in queste cinque partite, ma ne ha concessi dieci, a conferma di una rosa capace di produrre in attacco ma che ha mostrato vulnerabilità difensive ai massimi livelli.

POL

POL - Forma

MTA
V2-3
ALB
V2-1
SVE
S3-2
UCR
S0-2
NGR
D2-2
Gol segnato (subito)
9/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
SVE

SVE - Forma

GRE
D2-2
TUN
V5-1
OLA
S5-1
GIP
D1-1
FRA
S3-0
Gol segnato (subito)
9/12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Polonia-Svezia: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre risale a marzo 2026, quando la Svezia ha battuto la Polonia 3-2 in una gara di qualificazione ai Mondiali. Prima di allora, la Polonia aveva vinto 2-0 in casa contro la Svezia in una partita di qualificazione nel marzo 2022. Nei cinque precedenti registrati tra le due squadre, la Svezia vanta il bilancio migliore, con tre vittorie contro una della Polonia e un'ulteriore vittoria polacca; le due nazionali si erano affrontate anche a Euro 2020, dove la Svezia aveva vinto 3-2.

Testa a testa

PoloniaPareggioSvezia
1
0
4
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Svezia badge
Svezia
SVE
3
Polonia badge
Polonia
POL
2
FIN
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Polonia badge
Polonia
POL
2
Svezia badge
Svezia
SVE
0
FIN
Campionato Europeo
Svezia badge
Svezia
SVE
3
Polonia badge
Polonia
POL
2
FIN
Amichevoli
Svezia badge
Svezia
SVE
3
Polonia badge
Polonia
POL
1
FIN
European Championship Qualification
Polonia badge
Polonia
POL
0
Svezia badge
Svezia
SVE
2
FIN
7Gol segnati11
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

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