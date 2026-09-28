Come acquistare i biglietti per Polonia-Romania: prezzi della Nations League B UEFA, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

La Polonia ospita la Romania in un avvincente incontro del Gruppo H di UEFA Nations League al prestigioso PGE Narodowy di Varsavia il 2 ottobre 2026. Questa sfida europea di alto profilo mette di fronte due nazionali competitive in lotta per il primo posto nel girone.

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Quando si gioca Polonia-Romania di UEFA Nations League B?

Polonia-Romania si gioca allo Stadio Nazionale di Varsavia, con l'orario del calcio d'inizio ancora da confermare.

UEFA Nations League B - Game Week 3 2 ott 2026 - 14:45 National Stadium, Varsavia

Dove comprare i biglietti per Polonia-Romania?

I biglietti ufficiali per la partita possono essere acquistati direttamente tramite il portale ticketing della Federcalcio polacca (PZPN), che gestisce la vendita primaria per le gare casalinghe della nazionale polacca. Il portale ufficiale è la tua opzione principale per assicurarti biglietti al prezzo nominale durante le finestre di prevendita e di vendita generale al pubblico.

Se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite, piattaforme secondarie come StubHub sono la soluzione da seguire.

Quanto costano i biglietti per Polonia-Romania?

I prezzi standard dei biglietti sul portale ufficiale ticketing della PZPN partono in genere da 25 € per i posti di categoria generale dietro le porte, con prezzi in aumento in base al settore e alla posizione all'interno del PGE Narodowy.

Sui mercati secondari come StubHub, i prezzi dei biglietti sul mercato secondario partono attualmente da 52 € a posto, con tariffe finali che oscillano in base al settore, alla posizione e alla domanda di mercato in tempo reale.

Polonia-Romania di UEFA Nations League B: tutto quello che c'è da sapere

Il momento di forma di Polonia e Romania

La Polonia ha fatto registrare una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato un pareggio per 2-2 con la Nigeria, mentre è arrivata anche una sconfitta per 0-2 contro l'Ucraina in amichevole. In precedenza, nel corso di questa serie, ha battuto l'Albania per 2-1 e Malta per 3-2 durante le qualificazioni al Mondiale. La squadra di Urban ha segnato sette gol e ne ha subiti sei in queste cinque gare.

La Romania ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. L'incontro più recente si è concluso con una vittoria per 2-1 sul Galles, mentre è arrivato anche un pareggio per 1-1 con la Georgia. In questo periodo ha perso sia contro la Slovacchia sia contro la Turchia, mentre il 7-1 contro San Marino rappresenta il risultato più largo della serie. La squadra di Hagi ha segnato undici gol e ne ha subiti quattro in queste cinque partite.

Polonia-Romania: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale a giugno 2017, quando la Polonia vinse 3-1 in casa in una gara di qualificazione al Mondiale. Prima di allora, la Polonia aveva vinto 3-0 in trasferta in Romania nel novembre 2016 nella stessa campagna di qualificazione. Nei cinque precedenti registrati, la Polonia è nettamente avanti con tre vittorie contro le due della Romania, senza pareggi tra le due squadre.



