Il Parma ospita la Fiorentina domenica 13 dicembre 2026 allo stadio Ennio Tardini di Parma.

L'ultimo confronto, disputato a Firenze nel marzo 2026, si è concluso con un combattuto 0-0. La Fiorentina è quindi ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato contro i Crociati dal 2020. In questo recente periodo, il Parma ha ottenuto l'unico successo battendo la Fiorentina 1-0 in casa, al Tardini, nel dicembre 2025, mentre le altre tre partite sono finite in parità.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c'è da sapere per acquistare i biglietti di Parma-Fiorentina, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Parma Calcio 1913-Fiorentina di Serie A?

Parma-Fiorentina si gioca domenica 13 dicembre 2026 allo stadio Ennio Tardini di Parma.

Come acquistare i biglietti per Parma Calcio 1913-Fiorentina di Serie A?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Serie A tra Parma Calcio 1913 e Fiorentina:

1. Canali ufficiali dei club

Portale ufficiale di biglietteria del Parma Calcio 1913: La fonte principale e più affidabile per i biglietti è il sito ufficiale del Parma ( parmacalcio1913.com ). Di norma, la vendita libera inizia alcune settimane prima della partita, dopo la chiusura delle finestre riservate agli abbonati e ai soci del club.

La fonte principale e più affidabile per i biglietti è il sito ufficiale del Parma ( ). Di norma, la vendita libera inizia alcune settimane prima della partita, dopo la chiusura delle finestre riservate agli abbonati e ai soci del club. Canali per il settore ospiti dell'ACF Fiorentina: Chi sostiene la squadra in trasferta deve acquistare i biglietti per il Settore Ospiti attraverso i canali ufficiali di biglietteria della Fiorentina. Di solito, l'acquisto è soggetto ai requisiti relativi alla Tessera del Tifoso e all'ingresso vengono effettuati controlli nominativi.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Serie A quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Parma Calcio 1913-Fiorentina di Serie A?

Ecco una panoramica dei prezzi stimati dei biglietti per la partita di Serie A tra Parma Calcio 1913 e Fiorentina:

1. Canali ufficiali dei club

Curve (Curva Nord / Curva Sud): I prezzi partono generalmente da circa 25-35 € .

I prezzi partono generalmente da circa . Distinti: I prezzi vanno all'incirca da 40 a 60 € .

I prezzi vanno all'incirca da . Tribuna Laterale: I prezzi sono generalmente compresi tra 60 e 100 € .

I prezzi sono generalmente compresi tra . Tribuna Centrale Petitot: I prezzi si aggirano intorno ai 120 € o più.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:

Settori superiori o angolari esterni (per esempio, blocchi delle curve o degli angoli): I prezzi partono da circa 35-50 € .

I prezzi partono da circa . Posti standard nei settori laterali e lungo il campo: I prezzi medi sono compresi tra 70 e 130 € .

I prezzi medi sono compresi tra . Posti VIP e hospitality premium nella zona centrale: I prezzi possono salire oltre 150-200 €.

Parma Calcio 1913-Fiorentina di Serie A: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Parma Calcio 1913 e Fiorentina

Nelle ultime cinque partite di Serie A, il Parma ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, segnando quattro gol e subendone nove. Il risultato più recente è una sconfitta casalinga per 1-2 contro il Bologna. Il risultato di spicco in questa serie è la vittoria per 3-0 sull'Atalanta, anche se le sconfitte contro Torino e Lazio, rispettivamente prima e dopo, evidenziano la discontinuità della squadra.

Nelle ultime cinque partite di Serie A, la Fiorentina ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta, segnando undici gol e subendone nove. La partita più recente si è conclusa con un pareggio per 2-2 contro la Juventus. La vittoria per 4-2 sul campo del Sassuolo è stata il risultato migliore di questa serie, anche se la sconfitta per 1-3 a Como e quella per 1-2 contro l'Inter mostrano che la Fiorentina resta vulnerabile in trasferta.

Parma Calcio 1913-Fiorentina: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra le due squadre, disputato l'8 marzo 2026 in Serie A allo stadio Artemio Franchi, è terminato 0-0. Negli ultimi cinque confronti in tutte le competizioni, il Parma ha vinto una volta, la Fiorentina nessuna e ci sono stati tre pareggi. L'unica vittoria in questa serie recente è arrivata nel dicembre 2025, quando il Parma ha battuto la Fiorentina 1-0 al Tardini.