Il loro più recente incontro nella massima serie risale a maggio 2023, quando il PSG si impose per 3-1 in trasferta allo Stade de l'Aube.
Le ultime sfide tra le due squadre sono state spesso ricche di gol, come dimostra il 4-3 al Parc des Princes nell'ottobre 2022.
Quando si gioca Paris Saint-Germain-Troyes di Ligue 1?
Paris Saint-Germain-Troyes si gioca al Parc des Princes di Parigi sabato 7 novembre 2026.
Come acquistare i biglietti per Paris Saint-Germain-Troyes di Ligue 1?
Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Troyes:
1. Canali ufficiali del club
- Biglietteria ufficiale del club: È possibile acquistare biglietti standard per la singola partita, posti speciali o pacchetti hospitality direttamente sul portale ufficiale di biglietteria online del Paris Saint-Germain.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
- Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.
Quanto costano i biglietti per Paris Saint-Germain-Troyes di Ligue 1?
I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Troyes variano in base al livello della tribuna, alla posizione dei posti e al canale d'acquisto, che sia quello ufficiale del club o il mercato della rivendita.
1. Canali ufficiali del club
- Livello superiore e posti con visuale dall'alto (categorie 11–16): I posti standard nel livello superiore e negli angoli partono da un prezzo compreso tra 58,00 € e 78,00 €.
- Posti nel livello intermedio (categorie 6–10): I posti con visuale standard lungo le tribune laterali o nei livelli intermedi costano generalmente da 86,00 € a 109,00 €.
- Livello inferiore e settori premium (categorie 1–5): I posti nel livello inferiore e quelli centrali più richiesti costano da 115,00 € fino a 225,00 € e oltre, a seconda della distanza esatta dal campo.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita del club, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:
- Livello superiore / rivendita standard: I prezzi partono da circa 55,00 € a 75,00 €, a seconda della disponibilità e della domanda.
- Livello inferiore / posti centrali: I posti con una visuale migliore costano generalmente da 90,00 € a 150,00 € e oltre.
- Pacchetti VIP e hospitality: Le offerte per i pacchetti hospitality VIP hanno spesso prezzi che vanno da 180,00 € a 300,00 € e oltre.
Paris Saint-Germain-Troyes di Ligue 1: Tutto quello che c'è da sapere
Paris Saint-Germain-Troyes: Lo stato di forma
Il PSG arriva a questa partita con tre vittorie nelle ultime cinque gare disputate in tutte le competizioni. Il momento migliore di questa serie recente comprende due successi consecutivi in Ligue 1 contro Brest e Marsiglia. Nell'ultima uscita ha vinto 1-2 in trasferta contro il Marsiglia il 20 settembre e, sempre a settembre, ha ottenuto anche un netto successo per 6-1 sullo Slovan Bratislava in Champions League. La sconfitta casalinga per 1-2 contro il Monaco e il pareggio per 2-2 con il Lille sono le note negative di queste cinque partite, nelle quali il PSG ha segnato nove gol e ne ha subiti otto.
Il Troyes ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite: l'unico successo è stato quello per 1-2 in trasferta contro il Lorient il 29 agosto. Da allora la situazione è peggiorata sensibilmente: le sconfitte contro Strasburgo, Lille e Angers hanno lasciato la squadra di Dumont in un momento difficile. In queste cinque gare ha subito 10 gol e ne ha segnati soltanto cinque.
Paris Saint-Germain-Troyes: I precedenti recenti
L'ultimo incontro tra i due club risale a maggio 2023, quando il PSG vinse 3-1 in trasferta contro il Troyes in Ligue 1. Negli ultimi cinque scontri diretti, il PSG ha un netto vantaggio con tre vittorie contro nessuna del Troyes. Si contano inoltre un pareggio e una partita terminata 4-3 a favore del PSG al Parc des Princes nell'ottobre 2022. In quei cinque incontri, il PSG ha segnato 13 gol contro i nove del Troyes.
Testa a testa
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|+8
|14
V
S
V
D
V
|2
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|+5
|14
V
V
V
V
S
|3
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|+5
|14
V
S
V
D
V
|4
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|+5
|14
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V
S
V
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|5
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|+4
|14
S
D
V
D
V
|6
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|1
|2
|15
|14
|+1
|13
S
V
S
V
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|7
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|+1
|11
V
V
S
D
V
|8
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|+3
|10
V
V
S
D
S
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|+4
|9
V
V
S
S
S
|10
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|+3
|9
D
V
S
S
V
|11
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|+1
|9
V
D
V
D
S
|12
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|9
V
S
V
V
S
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|8
S
V
V
S
D
|14
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
S
S
S
D
V
|15
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|7
S
S
V
D
S
|16
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|6
S
S
V
D
D
|17
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|4
S
S
S
S
S
|18
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
|2
S
S
S
D
S