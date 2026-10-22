Il loro più recente incontro nella massima serie risale a maggio 2023, quando il PSG si impose per 3-1 in trasferta allo Stade de l'Aube.

Le ultime sfide tra le due squadre sono state spesso ricche di gol, come dimostra il 4-3 al Parc des Princes nell'ottobre 2022.

Quando si gioca Paris Saint-Germain-Troyes di Ligue 1?

Paris Saint-Germain-Troyes si gioca al Parc des Princes di Parigi sabato 7 novembre 2026.

Ligue 1 - Game Week 10 7 nov 2026 - 14:45 Parc des Princes

Come acquistare i biglietti per Paris Saint-Germain-Troyes di Ligue 1?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Troyes:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: È possibile acquistare biglietti standard per la singola partita, posti speciali o pacchetti hospitality direttamente sul portale ufficiale di biglietteria online del Paris Saint-Germain.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come Ticombo . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Paris Saint-Germain-Troyes di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Troyes variano in base al livello della tribuna, alla posizione dei posti e al canale d'acquisto, che sia quello ufficiale del club o il mercato della rivendita.

1. Canali ufficiali del club

Livello superiore e posti con visuale dall'alto (categorie 11–16): I posti standard nel livello superiore e negli angoli partono da un prezzo compreso tra 58,00 € e 78,00 € .

Posti nel livello intermedio (categorie 6–10): I posti con visuale standard lungo le tribune laterali o nei livelli intermedi costano generalmente da 86,00 € a 109,00 € .

Livello inferiore e settori premium (categorie 1–5): I posti nel livello inferiore e quelli centrali più richiesti costano da 115,00 € fino a 225,00 € e oltre , a seconda della distanza esatta dal campo.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita del club, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Livello superiore / rivendita standard: I prezzi partono da circa 55,00 € a 75,00 € , a seconda della disponibilità e della domanda.

Livello inferiore / posti centrali: I posti con una visuale migliore costano generalmente da 90,00 € a 150,00 € e oltre .

Pacchetti VIP e hospitality: Le offerte per i pacchetti hospitality VIP hanno spesso prezzi che vanno da 180,00 € a 300,00 € e oltre .

Paris Saint-Germain-Troyes di Ligue 1: Tutto quello che c'è da sapere

Paris Saint-Germain-Troyes: Lo stato di forma

Il PSG arriva a questa partita con tre vittorie nelle ultime cinque gare disputate in tutte le competizioni. Il momento migliore di questa serie recente comprende due successi consecutivi in Ligue 1 contro Brest e Marsiglia. Nell'ultima uscita ha vinto 1-2 in trasferta contro il Marsiglia il 20 settembre e, sempre a settembre, ha ottenuto anche un netto successo per 6-1 sullo Slovan Bratislava in Champions League. La sconfitta casalinga per 1-2 contro il Monaco e il pareggio per 2-2 con il Lille sono le note negative di queste cinque partite, nelle quali il PSG ha segnato nove gol e ne ha subiti otto.

Il Troyes ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite: l'unico successo è stato quello per 1-2 in trasferta contro il Lorient il 29 agosto. Da allora la situazione è peggiorata sensibilmente: le sconfitte contro Strasburgo, Lille e Angers hanno lasciato la squadra di Dumont in un momento difficile. In queste cinque gare ha subito 10 gol e ne ha segnati soltanto cinque.

Paris Saint-Germain-Troyes: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale a maggio 2023, quando il PSG vinse 3-1 in trasferta contro il Troyes in Ligue 1. Negli ultimi cinque scontri diretti, il PSG ha un netto vantaggio con tre vittorie contro nessuna del Troyes. Si contano inoltre un pareggio e una partita terminata 4-3 a favore del PSG al Parc des Princes nell'ottobre 2022. In quei cinque incontri, il PSG ha segnato 13 gol contro i nove del Troyes.