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Come acquistare i biglietti per Paris Saint-Germain-Troyes: prezzi per la Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro ancora

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Biglietti
Paris Saint-Germain
Troyes
Ligue 1

Il Paris Saint-Germain affronta il Troyes in Ligue 1. Ecco come assicurarti i biglietti.

Il loro più recente incontro nella massima serie risale a maggio 2023, quando il PSG si impose per 3-1 in trasferta allo Stade de l'Aube.

Le ultime sfide tra le due squadre sono state spesso ricche di gol, come dimostra il 4-3 al Parc des Princes nell'ottobre 2022.

Quando si gioca Paris Saint-Germain-Troyes di Ligue 1?

Paris Saint-Germain-Troyes si gioca al Parc des Princes di Parigi sabato 7 novembre 2026.

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Ligue 1 - Game Week 10
Parc des Princes

Come acquistare i biglietti per Paris Saint-Germain-Troyes di Ligue 1?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Troyes:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietteria ufficiale del club: È possibile acquistare biglietti standard per la singola partita, posti speciali o pacchetti hospitality direttamente sul portale ufficiale di biglietteria online del Paris Saint-Germain.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Paris Saint-Germain-Troyes di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Troyes variano in base al livello della tribuna, alla posizione dei posti e al canale d'acquisto, che sia quello ufficiale del club o il mercato della rivendita.

1. Canali ufficiali del club

  • Livello superiore e posti con visuale dall'alto (categorie 11–16): I posti standard nel livello superiore e negli angoli partono da un prezzo compreso tra 58,00 € e 78,00 €.
  • Posti nel livello intermedio (categorie 6–10): I posti con visuale standard lungo le tribune laterali o nei livelli intermedi costano generalmente da 86,00 € a 109,00 €.
  • Livello inferiore e settori premium (categorie 1–5): I posti nel livello inferiore e quelli centrali più richiesti costano da 115,00 € fino a 225,00 € e oltre, a seconda della distanza esatta dal campo.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita del club, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

  • Livello superiore / rivendita standard: I prezzi partono da circa 55,00 € a 75,00 €, a seconda della disponibilità e della domanda.
  • Livello inferiore / posti centrali: I posti con una visuale migliore costano generalmente da 90,00 € a 150,00 € e oltre.
  • Pacchetti VIP e hospitality: Le offerte per i pacchetti hospitality VIP hanno spesso prezzi che vanno da 180,00 € a 300,00 € e oltre.

Paris Saint-Germain-Troyes di Ligue 1: Tutto quello che c'è da sapere

Paris Saint-Germain-Troyes: Lo stato di forma

Il PSG arriva a questa partita con tre vittorie nelle ultime cinque gare disputate in tutte le competizioni. Il momento migliore di questa serie recente comprende due successi consecutivi in Ligue 1 contro Brest e Marsiglia. Nell'ultima uscita ha vinto 1-2 in trasferta contro il Marsiglia il 20 settembre e, sempre a settembre, ha ottenuto anche un netto successo per 6-1 sullo Slovan Bratislava in Champions League. La sconfitta casalinga per 1-2 contro il Monaco e il pareggio per 2-2 con il Lille sono le note negative di queste cinque partite, nelle quali il PSG ha segnato nove gol e ne ha subiti otto.

Il Troyes ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite: l'unico successo è stato quello per 1-2 in trasferta contro il Lorient il 29 agosto. Da allora la situazione è peggiorata sensibilmente: le sconfitte contro Strasburgo, Lille e Angers hanno lasciato la squadra di Dumont in un momento difficile. In queste cinque gare ha subito 10 gol e ne ha segnati soltanto cinque.

PSG

PSG - Forma

OM
V1-2
LEM
V3-1
MCI
V2-4
STR
V1-3
BAR
V4-2
Gol segnato (subito)
16/7
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
TRO

TRO - Forma

LIL
S2-0
SCO
S2-0
DIO
D2-2
OM
S0-2
RCL
S1-3
Gol segnato (subito)
3/11
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Paris Saint-Germain-Troyes: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale a maggio 2023, quando il PSG vinse 3-1 in trasferta contro il Troyes in Ligue 1. Negli ultimi cinque scontri diretti, il PSG ha un netto vantaggio con tre vittorie contro nessuna del Troyes. Si contano inoltre un pareggio e una partita terminata 4-3 a favore del PSG al Parc des Princes nell'ottobre 2022. In quei cinque incontri, il PSG ha segnato 13 gol contro i nove del Troyes.

Testa a testa

Paris Saint-GermainPareggioTroyes
4
1
0
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
FIN
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Troyes badge
Troyes
TRO
3
FIN
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Troyes badge
Troyes
TRO
2
FIN
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FIN
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FIN
13Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
LioneLioneOL
7421135+814
V
S
V
D
V
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
V
V
V
V
S
3
Paris FCParis FCPAR
7421127+514
V
S
V
D
V
4
LilleLilleLIL
7421105+514
D
V
S
V
V
5
MonacoMonacoASM
7421106+414
S
D
V
D
V
6
RennesRennesREN
74121514+113
S
V
S
V
V
7
LorientLorientFCL
732276+111
V
V
S
D
V
8
LensLensRCL
73131411+310
V
V
S
D
S
9
MarsigliaMarsigliaOM
73041410+49
V
V
S
S
S
10
BrestBrestB29
72321310+39
D
V
S
S
V
11
TolosaTolosaTFC
72321211+19
V
D
V
D
S
12
AuxerreAuxerreAJA
73041117-69
V
S
V
V
S
13
NizzaNizzaNCE
722369-38
S
V
V
S
D
14
StrasburgoStrasburgoSTR
72141215-37
S
S
S
D
V
15
AngersAngersSCO
7214915-67
S
S
V
D
S
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
S
S
V
D
D
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
S
S
S
S
S
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
S
S
S
D
S
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