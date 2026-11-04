Il Paris Saint-Germain ospita la Roma mercoledì 25 novembre 2026 al Parc des Princes di Parigi.

Il PSG arriva a questa sfida forte degli ultimi risultati nelle competizioni europee e punta su un attacco esplosivo, che ha messo regolarmente alla prova anche le migliori difese. La Roma si presenta invece al Parc des Princes con risultati europei solidi, unendo l’organizzazione difensiva tipica del calcio italiano alla pericolosità in contropiede.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Paris Saint-Germain-Roma, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Paris Saint-Germain-Roma di Champions League?

Paris Saint-Germain-Roma si gioca mercoledì 25 novembre 2026 al Parc des Princes di Parigi.

Champions League - Game Week 5 25 nov 2026 - 15:00 Parc des Princes

Come acquistare i biglietti di Paris Saint-Germain-Roma di Champions League?

Ecco le principali opzioni per i tifosi che desiderano acquistare i biglietti per Paris Saint-Germain-Roma di Champions League:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Il modo più diretto, sicuro e affidabile per acquistare biglietti a prezzo standard è il portale ufficiale del Paris Saint-Germain. I soci e i titolari di un account per la biglietteria hanno generalmente accesso a finestre di vendita anticipata, prima che gli eventuali posti rimanenti vengano messi a disposizione del pubblico.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando quelli della vendita primaria sono esauriti.

Quanto costano i biglietti di Paris Saint-Germain-Roma di Champions League?

Ecco le stime dei prezzi per Paris Saint-Germain-Roma di UEFA Champions League:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti di categoria standard: Partono da circa 50-90 € per i settori superiori o quelli a ingresso ordinario.

Partono da circa per i settori superiori o quelli a ingresso ordinario. Posti nei settori superiori: Costano generalmente 100-250 € .

Costano generalmente . Pacchetti hospitality VIP: Partono da circa 550-750 € e oltre, a seconda del livello di servizio scelto.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita primaria del club, piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Rivendita di posti nei settori superiori o a ingresso ordinario: I prezzi partono generalmente da circa 120-180 € .

I prezzi partono generalmente da circa . Rivendita di posti nei settori intermedi e inferiori: I prezzi vanno da 190 a 450 € , a seconda del blocco specifico e della domanda.

I prezzi vanno da , a seconda del blocco specifico e della domanda. Rivendita di biglietti VIP e premium: I prezzi vanno da 500 a oltre 800 € a biglietto.

Paris Saint-Germain-Roma di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Paris Saint-Germain e Roma

Il PSG è in uno stato di forma eccezionale: ha vinto tutte le ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. Nell’incontro più recente ha battuto il Barcellona 4-2 in Champions League e, in precedenza, aveva anche vinto 4-2 in trasferta contro il Manchester City. In queste cinque gare il PSG ha segnato 13 goal e ne ha subiti 10, anche se il dato più significativo è quello relativo alla produzione offensiva.

La Roma ha ottenuto tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite. Nell’incontro più recente ha battuto 4-0 lo Slovan Bratislava in Champions League e ha anche sconfitto il Genoa 2-0 in Serie A. L’unica sconfitta della serie è arrivata contro il Real Madrid, con un 4-3 in Europa. La Roma ha segnato nove goal e ne ha subiti sei nelle cinque gare.

Paris Saint-Germain-Roma: i precedenti recenti

I precedenti tra i due club sono estremamente limitati a livello ufficiale. L’unico incontro registrato è un pareggio per 1-1 in un’amichevole tra club disputata il 1° agosto 2010. Non ci sono precedenti in gare ufficiali tra PSG e Roma a cui fare riferimento.