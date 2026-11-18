Il Paris Saint-Germain ospita il Paris FC sabato 12 dicembre 2026 al Parc des Princes di Parigi.

Separati soltanto da una stretta strada tra il Parc des Princes e lo Stade Jean-Bouin, i due club hanno riacceso la loro rivalità cittadina nella stagione 2025–26. Nei recenti confronti, il Paris FC ha sorpreso i più blasonati vicini eliminando il PSG dalla Coppa di Francia con una vittoria per 1-0 al Parc des Princes nel gennaio 2026. A quel successo è seguito un rocambolesco 2-1 in rimonta nell’ultima giornata di Ligue 1, a maggio.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti per Paris Saint-Germain-Paris FC, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Paris Saint-Germain-Paris FC di Ligue 1?

Paris Saint-Germain-Paris FC si gioca sabato 12 dicembre 2026 al Parc des Princes di Parigi.

Come acquistare i biglietti per Paris Saint-Germain-Paris FC di Ligue 1?

Ecco le opzioni e le modalità disponibili per acquistare i biglietti per la sfida di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Paris FC:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: I tifosi possono acquistare i biglietti direttamente sul sito ufficiale della biglietteria del Paris Saint-Germain. È l’opzione più sicura e affidabile, che permette di scegliere tra i settori disponibili ai prezzi ufficiali. Si consiglia di controllare regolarmente il sito per conoscere le date di messa in vendita e la disponibilità dei biglietti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando quelli dei canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Paris Saint-Germain-Paris FC di Ligue 1?

Ecco i prezzi indicativi dei biglietti per la prossima sfida di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Paris FC:

1. Canali ufficiali del club

Anello superiore / dietro le porte (categorie 10–14 / curve): da 60 € a 110 €

da 60 € a 110 € Angoli e posti nell’anello inferiore a fondo campo (categorie 6–9): da 120 € a 190 €

da 120 € a 190 € Posti nell’anello intermedio lungo le linee laterali (categorie 3–5): da 200 € a 320 €

da 200 € a 320 € Posti migliori nell’anello inferiore lungo le linee laterali (categorie 1–2): da 350 € a oltre 500 €

da 350 € a oltre 500 € Pacchetti VIP e hospitality ufficiali: da 550 € a oltre 1.500 €

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti dei canali ufficiali del club sono esauriti, piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:

Anello superiore / dietro le porte: da 110 € a 180 €

da 110 € a 180 € Angoli e posti nell’anello inferiore a fondo campo: da 170 € a 260 €

da 170 € a 260 € Posti nell’anello intermedio lungo le linee laterali: da 250 € a 420 €

da 250 € a 420 € Posti migliori nell’anello inferiore lungo le linee laterali: da 400 € a oltre 750 €

da 400 € a oltre 750 € Rivendita di pacchetti VIP e hospitality: da 700 € a oltre 2.000 €

Paris Saint-Germain-Paris FC di Ligue 1: Tutto quello che c’è da sapere

Paris Saint-Germain-Paris FC: Stato di forma

Il PSG ha vinto tutte le ultime cinque partite, segnando 14 goal e subendone tre. Nell’impegno più recente ha battuto il Troyes 1-0 in Ligue 1, dopo aver travolto il Villarreal 6-0 in Champions League. Ha inoltre ottenuto un successo per 4-2 contro il Barcellona in Europa e vinto 5-1 in casa del Le Havre in campionato.

Il Paris FC ha vinto tre delle ultime cinque partite, perdendone due. La squadra di Rosenior ha battuto l’Auxerre 1-0 in trasferta nell’impegno più recente e, dopo il successo per 3-1 sul Monaco, ha vinto 4-3 sul campo del Rennes. Nello stesso periodo ha perso contro Lens e Lorient.

Paris Saint-Germain-Paris FC: I precedenti più recenti

L’ultimo confronto tra i due club si è giocato in Ligue 1 il 17 maggio 2026, quando il Paris FC ha vinto 2-1 in casa. Prima di allora, nel gennaio 2026, il Paris FC aveva eliminato il PSG dalla Coppa di Francia con una vittoria per 1-0 al Parc des Princes. Negli ultimi cinque incontri in tutte le competizioni, il Paris FC ha ottenuto due vittorie, tante quante il PSG, e c’è stato un pareggio.