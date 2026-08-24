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Come acquistare i biglietti per Paris Saint-Germain-Monaco: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Monaco
Ligue 1

Il Paris Saint-Germain affronta il Monaco in Ligue 1. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il PSG affronta il Monaco venerdì 4 settembre 2026 al Parc des Princes di Parigi.

Entrambe le big del calcio francese arrivano a questa sfida di inizio stagione con l'obiettivo di conquistare punti cruciali nella corsa al titolo. Il Monaco cercherà di ripetere il successo ottenuto nella precedente trasferta al Parc des Princes, dove ha conquistato una vittoria per 3-1 sul PSG nel marzo 2026.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per PSG-Monaco, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Paris Saint-Germain-Monaco di Ligue 1?

PSG-Monaco si gioca al Parc des Princes di Parigi, con la partita di Ligue 1 in programma all'orario ufficiale confermato indicato sopra.

crest
Ligue 1 - Game Week 3
Parc des Princes

Come comprare i biglietti per Paris Saint-Germain-Monaco di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 Paris Saint-Germain-AS Monaco di venerdì 4 settembre 2026, segui questi passaggi:

1. Piattaforma ufficiale di biglietteria del PSG

  • Vendita primaria: visita la biglietteria ufficiale del PSG per verificare la disponibilità della vendita diretta. I membri del club e gli abbonati di solito hanno accesso prioritario prima dell'apertura della vendita al pubblico generale.
  • Rivendita ufficiale (Ticketplace): se i posti standard sono esauriti, utilizza PSG Ticketplace, il marketplace secondario ufficiale del club, dove gli abbonati rivendono biglietti verificati al valore nominale o a prezzi di mercato regolamentati.

2. Marketplace secondari e rivenditori

Se i biglietti ufficiali non sono disponibili, puoi acquistare biglietti sul mercato secondario tramite piattaforme aggregatrici come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Paris Saint-Germain-Monaco di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per Paris Saint-Germain-AS Monaco al Parc des Princes il 4 settembre 2026 sono così suddivisi:

  • Biglietteria ufficiale del PSG: acquista biglietti primari al valore nominale direttamente a partire da 75 £ oppure accedi a PSG Ticketplace (il marketplace secondario ufficiale) per rivendite al valore nominale/a prezzi regolamentati.
  • Marketplace secondari e aggregatori: confronta le opzioni dei biglietti su piattaforme secondarie come StubHub (inserzioni a partire da 75 £ / 95 $ USD)
  • Fornitori ufficiali di viaggi: prenota pacchetti combinati con biglietto per la partita e alloggio a Parigi tramite partner autorizzati a partire da 239 £.

Paris Saint-Germain-Monaco di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Paris Saint-Germain-Monaco, la forma

Il PSG ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 1-0 contro il Lens nel Trophée des Champions, mentre il miglior risultato in questa serie è stato il successo per 2-1 contro l'Aston Villa nella Supercoppa UEFA. Ha anche pareggiato 1-1 con il Manchester United in amichevole e subito una sconfitta per 3-0 contro il Mallorca. In queste cinque partite, il PSG ha segnato sei gol e ne ha subiti sei.

Il Monaco ha vinto tre partite, ne ha pareggiata una e ne ha persa una nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stato il successo per 2-3 in trasferta sul campo del Gornik Zabrze nelle qualificazioni alla Conference League, e ha anche battuto il Liverpool per 2-3 e il Getafe per 1-0 nel precampionato. L'unica sconfitta è arrivata contro il Coventry City, perdendo 2-0. Il Monaco ha segnato dieci gol e ne ha subiti sette in questa serie di cinque partite.

PSG

PSG - Forma

MUN
D1-1
AVL
V2-1
RCL
S1-0
REN
D2-2
LIL
D2-2
Gol segnato (subito)
7/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
ASM

ASM - Forma

COV
S2-0
GOR
V2-3
LEH
V0-1
GOR
V4-1
OM
V2-0
Gol segnato (subito)
10/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Paris Saint-Germain-Monaco: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra questi club è arrivato in Ligue 1 il 6 marzo 2026, quando il Monaco ha vinto 3-1 al Parc des Princes. Negli ultimi cinque incroci, il Monaco conta due vittorie contro le due del PSG, con un pareggio, compreso il 2-2 in Champions League nello stesso stadio nel febbraio 2026. Il risultato recente più netto del PSG in questa sfida è stato il successo casalingo per 4-1 in Ligue 1 nel febbraio 2025.

Testa a testa

Paris Saint-GermainPareggioMonaco
2
1
2
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Monaco badge
Monaco
ASM
3
FIN
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Monaco badge
Monaco
ASM
2
FIN
Champions League
Monaco badge
Monaco
ASM
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
FIN
Ligue 1
Monaco badge
Monaco
ASM
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
FIN
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Monaco badge
Monaco
ASM
1
FIN
10Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Paris Saint-Germain-Monaco, la classifica

Nella classifica di Ligue 1, il PSG occupa attualmente il 14° posto, mentre il Monaco è in 11ª posizione.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
D
V
V
V
2
LioneLioneOL
5320102+811
V
D
V
D
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
D
V
V
D
4
LilleLilleLIL
531184+410
S
V
V
D
V
5
RennesRennesREN
531189-110
S
V
V
V
D
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
S
D
D
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
D
S
V
S
8
StrasburgoStrasburgoSTR
5212101007
S
D
V
V
S
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
D
D
S
D
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
S
S
S
11
BrestBrestB29
512278-15
S
S
V
D
D
12
LorientLorientFCL
512256-15
S
D
V
S
D
13
TolosaTolosaTFC
512279-25
V
D
S
D
S
14
NizzaNizzaNCE
512236-35
V
S
D
S
D
15
LensLensRCL
51139904
S
D
S
S
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
S
S
S
V
D
17
MarsigliaMarsigliaOM
510478-13
S
S
S
S
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
S
D
S
D
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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