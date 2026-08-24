Il PSG affronta il Monaco venerdì 4 settembre 2026 al Parc des Princes di Parigi.

Entrambe le big del calcio francese arrivano a questa sfida di inizio stagione con l'obiettivo di conquistare punti cruciali nella corsa al titolo. Il Monaco cercherà di ripetere il successo ottenuto nella precedente trasferta al Parc des Princes, dove ha conquistato una vittoria per 3-1 sul PSG nel marzo 2026.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per PSG-Monaco, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Paris Saint-Germain-Monaco di Ligue 1?

PSG-Monaco si gioca al Parc des Princes di Parigi, con la partita di Ligue 1 in programma all'orario ufficiale confermato indicato sopra.

Ligue 1 - Game Week 3 4 set 2026 - 15:05 Parc des Princes

Come comprare i biglietti per Paris Saint-Germain-Monaco di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 Paris Saint-Germain-AS Monaco di venerdì 4 settembre 2026, segui questi passaggi:

1. Piattaforma ufficiale di biglietteria del PSG

Vendita primaria: visita la biglietteria ufficiale del PSG per verificare la disponibilità della vendita diretta. I membri del club e gli abbonati di solito hanno accesso prioritario prima dell'apertura della vendita al pubblico generale.

Rivendita ufficiale (Ticketplace): se i posti standard sono esauriti, utilizza PSG Ticketplace , il marketplace secondario ufficiale del club, dove gli abbonati rivendono biglietti verificati al valore nominale o a prezzi di mercato regolamentati.

2. Marketplace secondari e rivenditori

Se i biglietti ufficiali non sono disponibili, puoi acquistare biglietti sul mercato secondario tramite piattaforme aggregatrici come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Paris Saint-Germain-Monaco di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per Paris Saint-Germain-AS Monaco al Parc des Princes il 4 settembre 2026 sono così suddivisi:

Biglietteria ufficiale del PSG: acquista biglietti primari al valore nominale direttamente a partire da 75 £ oppure accedi a PSG Ticketplace (il marketplace secondario ufficiale) per rivendite al valore nominale/a prezzi regolamentati.

Marketplace secondari e aggregatori: confronta le opzioni dei biglietti su piattaforme secondarie come StubHub (inserzioni a partire da 75 £ / 95 $ USD )

Fornitori ufficiali di viaggi: prenota pacchetti combinati con biglietto per la partita e alloggio a Parigi tramite partner autorizzati a partire da 239 £ .

Paris Saint-Germain-Monaco di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Paris Saint-Germain-Monaco, la forma

Il PSG ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 1-0 contro il Lens nel Trophée des Champions, mentre il miglior risultato in questa serie è stato il successo per 2-1 contro l'Aston Villa nella Supercoppa UEFA. Ha anche pareggiato 1-1 con il Manchester United in amichevole e subito una sconfitta per 3-0 contro il Mallorca. In queste cinque partite, il PSG ha segnato sei gol e ne ha subiti sei.

Il Monaco ha vinto tre partite, ne ha pareggiata una e ne ha persa una nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stato il successo per 2-3 in trasferta sul campo del Gornik Zabrze nelle qualificazioni alla Conference League, e ha anche battuto il Liverpool per 2-3 e il Getafe per 1-0 nel precampionato. L'unica sconfitta è arrivata contro il Coventry City, perdendo 2-0. Il Monaco ha segnato dieci gol e ne ha subiti sette in questa serie di cinque partite.

Paris Saint-Germain-Monaco: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra questi club è arrivato in Ligue 1 il 6 marzo 2026, quando il Monaco ha vinto 3-1 al Parc des Princes. Negli ultimi cinque incroci, il Monaco conta due vittorie contro le due del PSG, con un pareggio, compreso il 2-2 in Champions League nello stesso stadio nel febbraio 2026. Il risultato recente più netto del PSG in questa sfida è stato il successo casalingo per 4-1 in Ligue 1 nel febbraio 2025.

Paris Saint-Germain-Monaco, la classifica

Nella classifica di Ligue 1, il PSG occupa attualmente il 14° posto, mentre il Monaco è in 11ª posizione.