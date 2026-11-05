Il Paris Saint-Germain ospita il Lorient sabato 28 novembre 2026 al Parco dei Principi di Parigi.

Nel loro più recente incontro di Ligue 1, disputato a maggio 2026, Paris Saint-Germain e Lorient hanno pareggiato 2-2 al Parco dei Principi al termine di una partita divertente. Negli ultimi cinque scontri diretti in tutte le competizioni, il Paris Saint-Germain ha ottenuto due vittorie, il Lorient una, mentre le altre due partite sono finite in parità.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti di Lorient-Rennes, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Paris Saint-Germain-Lorient di Ligue 1?

Paris Saint-Germain-Lorient si gioca sabato 28 novembre 2026 al Parco dei Principi di Parigi.

Ligue 1 - Game Week 12 28 nov 2026 - 14:45 Parc des Princes

Come acquistare i biglietti per Paris Saint-Germain-Lorient di Ligue 1?

Ecco i canali e le modalità disponibili per acquistare i biglietti della partita di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Lorient:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Il canale principale e più affidabile per acquistare biglietti al prezzo nominale è il portale ufficiale del Paris Saint-Germain. I soci e i tifosi registrati possono verificare la disponibilità di nuovi biglietti messi in vendita direttamente, opzioni di rivendita verificate dal club e pacchetti hospitality.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Paris Saint-Germain-Lorient di Ligue 1?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Lorient:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti standard: In genere costano all’incirca da 35 a 110 € .

In genere costano all’incirca da . Biglietti riservati ai soci e nuove disponibilità: I prezzi salgono fino a circa 150 € e oltre per i posti centrali nell’anello inferiore.

I prezzi salgono fino a circa per i posti centrali nell’anello inferiore. Pacchetti hospitality ufficiali: Generalmente partono da circa 300-400 € e oltre a persona, a seconda della categoria VIP.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti messi in vendita direttamente dal club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Rivendita standard e anello superiore: I prezzi partono da circa 65-95 € per i posti nell’anello superiore o sui lati corti.

I prezzi partono da circa per i posti nell’anello superiore o sui lati corti. Rivendita per i lati lunghi e posti premium: I prezzi vanno da 110 a 220 € e oltre , a seconda della domanda e della vicinanza al campo.

I prezzi vanno da , a seconda della domanda e della vicinanza al campo. Rivendita VIP e hospitality: I prezzi partono da circa 300 €.

Paris Saint-Germain-Lorient di Ligue 1: Tutto quello che c’è da sapere

Il momento di forma di Paris Saint-Germain e Lorient

Il PSG arriva a questa partita in uno stato di forma eccellente, avendo vinto tutte le ultime cinque gare disputate in ogni competizione. Nell’impegno più recente ha battuto il Barcellona 4-2 in casa in Champions League e, nel corso della stessa serie, ha superato anche il Manchester City 4-2 in trasferta nella medesima competizione. In Ligue 1, le vittorie contro Strasburgo e Le Mans, insieme al successo per 2-1 a Marsiglia, dimostrano la sua continuità in partite di diversa natura. Il PSG ha segnato 14 goal e ne ha subiti sei in queste cinque gare.

Anche i risultati recenti del Lorient sono solidi: tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite di Ligue 1, senza sconfitte. L’ultima gara è terminata 0-0 contro l’Angers; nella stessa serie, il Lorient ha battuto anche il Monaco 1-0 e il Paris FC 1-0. In queste cinque partite ha segnato quattro goal e ne ha subiti due, numeri che suggeriscono una squadra ben organizzata in difesa e difficile da superare.

Paris Saint-Germain-Lorient: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale a maggio 2026, quando hanno pareggiato 2-2 al Parco dei Principi in Ligue 1. Prima di allora, anche la partita giocata sul campo del Lorient nell’ottobre 2025 era finita in parità, 1-1. Negli ultimi cinque scontri diretti, il PSG ha vinto due volte e il Lorient una, con due pareggi. In questa serie, il PSG ha segnato otto goal contro i sette del Lorient.