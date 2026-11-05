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Come acquistare i biglietti per Paris Saint-Germain-Lorient: prezzi per la Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro ancora

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Biglietti
Paris Saint-Germain
Lorient
Ligue 1

Il Paris Saint-Germain affronta il Lorient in Ligue 1. Ecco come acquistare i biglietti.

Il Paris Saint-Germain ospita il Lorient sabato 28 novembre 2026 al Parco dei Principi di Parigi.

Nel loro più recente incontro di Ligue 1, disputato a maggio 2026, Paris Saint-Germain e Lorient hanno pareggiato 2-2 al Parco dei Principi al termine di una partita divertente. Negli ultimi cinque scontri diretti in tutte le competizioni, il Paris Saint-Germain ha ottenuto due vittorie, il Lorient una, mentre le altre due partite sono finite in parità.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti di Lorient-Rennes, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Paris Saint-Germain-Lorient di Ligue 1?

Paris Saint-Germain-Lorient si gioca sabato 28 novembre 2026 al Parco dei Principi di Parigi.

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Ligue 1 - Game Week 12
Parc des Princes

Come acquistare i biglietti per Paris Saint-Germain-Lorient di Ligue 1?

Ecco i canali e le modalità disponibili per acquistare i biglietti della partita di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Lorient:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietteria ufficiale del club: Il canale principale e più affidabile per acquistare biglietti al prezzo nominale è il portale ufficiale del Paris Saint-Germain. I soci e i tifosi registrati possono verificare la disponibilità di nuovi biglietti messi in vendita direttamente, opzioni di rivendita verificate dal club e pacchetti hospitality.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Paris Saint-Germain-Lorient di Ligue 1?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Lorient:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietti standard: In genere costano all’incirca da 35 a 110 €.
  • Biglietti riservati ai soci e nuove disponibilità: I prezzi salgono fino a circa 150 € e oltre per i posti centrali nell’anello inferiore.
  • Pacchetti hospitality ufficiali: Generalmente partono da circa 300-400 € e oltre a persona, a seconda della categoria VIP.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti messi in vendita direttamente dal club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Rivendita standard e anello superiore: I prezzi partono da circa 65-95 € per i posti nell’anello superiore o sui lati corti.
  • Rivendita per i lati lunghi e posti premium: I prezzi vanno da 110 a 220 € e oltre, a seconda della domanda e della vicinanza al campo.
  • Rivendita VIP e hospitality: I prezzi partono da circa 300 €.

Paris Saint-Germain-Lorient di Ligue 1: Tutto quello che c’è da sapere

Il momento di forma di Paris Saint-Germain e Lorient

Il PSG arriva a questa partita in uno stato di forma eccellente, avendo vinto tutte le ultime cinque gare disputate in ogni competizione. Nell’impegno più recente ha battuto il Barcellona 4-2 in casa in Champions League e, nel corso della stessa serie, ha superato anche il Manchester City 4-2 in trasferta nella medesima competizione. In Ligue 1, le vittorie contro Strasburgo e Le Mans, insieme al successo per 2-1 a Marsiglia, dimostrano la sua continuità in partite di diversa natura. Il PSG ha segnato 14 goal e ne ha subiti sei in queste cinque gare.

Anche i risultati recenti del Lorient sono solidi: tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite di Ligue 1, senza sconfitte. L’ultima gara è terminata 0-0 contro l’Angers; nella stessa serie, il Lorient ha battuto anche il Monaco 1-0 e il Paris FC 1-0. In queste cinque partite ha segnato quattro goal e ne ha subiti due, numeri che suggeriscono una squadra ben organizzata in difesa e difficile da superare.

PSG

PSG - Forma

STR
V1-3
BAR
V4-2
OL
V2-0
LEH
V1-5
VIL
V0-6
Gol segnato (subito)
20/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
FCL

FCL - Forma

LEM
S2-1
PAR
V1-0
ASM
V1-0
SCO
D0-0
B29
S0-2
Gol segnato (subito)
3/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Paris Saint-Germain-Lorient: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale a maggio 2026, quando hanno pareggiato 2-2 al Parco dei Principi in Ligue 1. Prima di allora, anche la partita giocata sul campo del Lorient nell’ottobre 2025 era finita in parità, 1-1. Negli ultimi cinque scontri diretti, il PSG ha vinto due volte e il Lorient una, con due pareggi. In questa serie, il PSG ha segnato otto goal contro i sette del Lorient.

Testa a testa

Paris Saint-GermainPareggioLorient
1
3
1
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Lorient badge
Lorient
FCL
2
FIN
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
FIN
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
FIN
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
Lorient badge
Lorient
FCL
0
FIN
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Lorient badge
Lorient
FCL
3
FIN
8Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

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