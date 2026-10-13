Il Paris Saint-Germain ospita il Lione domenica 25 ottobre 2026 allo Stade Louis II di Monaco.

Tra i club più blasonati del calcio francese, PSG e Lione danno vita a sfide che hanno spesso un peso importante nella corsa alla qualificazione europea e al titolo. Nel precedente incontro di Ligue 1, disputato al Parc des Princes nell'aprile 2026, il Lione ha conquistato una vittoria esterna per 2-1 contro i parigini.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c'è da sapere sui biglietti per Paris Saint-Germain-Lione, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Paris Saint-Germain-Lione di Ligue 1?

Il Paris Saint-Germain ospita il Lione al Parc des Princes di Parigi domenica 25 ottobre 2026.

Ligue 1 - Game Week 8 25 ott 2026 - 15:45 Parc des Princes

Come acquistare i biglietti per Paris Saint-Germain-Lione di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la sfida di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Olympique Lione al Parc des Princes, sono disponibili diverse opzioni, a seconda del budget e della preferenza per i canali ufficiali o le piattaforme di rivendita:

1. Piattaforma ufficiale di biglietteria del PSG

Biglietti standard: Il sito ufficiale di biglietteria del PSG vende direttamente i biglietti ordinari. Le partite di Ligue 1 più importanti contro avversarie come il Lione registrano spesso il tutto esaurito già durante la vendita riservata ai soci e agli abbonati.

Ticketplace (rivendita ufficiale): Il PSG gestisce una piattaforma ufficiale di rivendita sulla quale gli abbonati possono rivendere i propri posti in sicurezza, al prezzo di mercato o a quello nominale, con consegna verificata dei biglietti su dispositivo mobile.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali vanno esauriti, piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti messi in vendita dai rivenditori. I prezzi possono variare in base alla posizione del posto e alla domanda.

Quanto costano i biglietti per Paris Saint-Germain-Lione di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Olympique Lione al Parc des Princes variano notevolmente in base alla categoria del posto, alle opzioni hospitality e al canale di acquisto, diretto o tramite piattaforme di rivendita:

1. Biglietti ufficiali acquistati direttamente dal PSG

Ingresso ordinario (biglietti singoli standard): I biglietti standard partono da 62 € per i posti dietro la linea di fondo, compresi quelli con visibilità limitata.

Esperienze speciali / Le Deck: I pacchetti premium per la terrazza e le aree di visione condivisa, come Le Deck Estrade, partono da circa 110-129 € .

Pacchetti VIP e hospitality: Le esperienze ufficiali nelle lounge e nelle aree hospitality per il giorno della partita, come Espace des Trophées o Espace International, costano da 556 a 622 € e oltre a persona.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali vanno esauriti, piattaforme di rivendita come Ticombo offrono biglietti i cui prezzi variano in base alla domanda:

Categoria 2 / Settori superiori (Virage Supérieur): I posti nei settori superiori dietro le porte costano generalmente tra 110 e 150 € .

Categoria 1 / Settori inferiori e laterali (Tribune Inférieur / Longside): I posti lungo i lati del campo o più vicini al terreno di gioco costano generalmente tra 160 e 300 € e oltre .

Prezzo medio di rivendita: Per una partita di richiamo come PSG-Lione, il prezzo medio di mercato dei posti di fascia intermedia si aggira generalmente intorno ai 250 € .

Paris Saint-Germain-Lione di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Paris Saint-Germain-Lione: lo stato di forma

Il PSG arriva a questa partita dopo aver vinto tre delle ultime cinque gare in tutte le competizioni. L'ultima è stata la vittoria per 2-1 sul Marsiglia in Ligue 1 il 20 settembre, arrivata dopo il successo per 1-0 in casa del Brest nel fine settimana precedente. Nello stesso periodo ha battuto lo Slovan Bratislava per 6-1 in Champions League, mentre le sconfitte contro il Monaco e il pareggio con il Lille hanno evidenziato una certa discontinuità in campionato. In queste cinque partite, il PSG ha segnato 12 goal e ne ha subiti sei.

Il Lione si presenta alla sfida in fiducia: ha vinto tre delle ultime cinque partite e pareggiato le altre due. Il risultato più recente è il netto 4-0 sul Rennes del 19 settembre; nelle gare precedenti è arrivata anche una vittoria per 3-1 sull'Auxerre. In queste cinque partite il Lione ha segnato otto goal e ne ha subiti soltanto quattro, senza incassarne nelle ultime due.

Paris Saint-Germain-Lione: i precedenti più recenti

L'ultimo confronto tra i due club si è concluso con la vittoria del Lione per 2-1 al Parc des Princes il 19 aprile 2026, a conferma della sua capacità di conquistare punti in casa dei rivali. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Lione ha vinto tre volte contro le due del PSG. I parigini si sono imposti per 3-1 in casa nel dicembre 2024 e per 3-2 in trasferta nel novembre 2025. Le sfide sono state combattute: il Lione ha ottenuto anche una vittoria per 2-1 in Coupe de France nel maggio 2024.