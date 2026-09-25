Come acquistare i biglietti per Paris Saint-Germain-Le Mans: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Paris Saint-Germain affronta il Le Mans sabato 10 ottobre 2026 al Parc des Princes di Parigi.

Storicamente, il PSG gode di un netto vantaggio in questo confronto, avendo vinto quattro dei cinque precedenti in tutte le competizioni. L’ultimo incrocio ufficiale risale a febbraio 2025 in Coupe de France, quando il Paris Saint-Germain si è imposto per 2-0 in trasferta.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Paris Saint-Germain-Le Mans, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Paris Saint-Germain-Le Mans di Ligue 1?

Paris Saint-Germain-Le Mans si gioca al Parc des Princes di Parigi sabato 10 ottobre 2026.

Ligue 1 - Game Week 6 10 ott 2026 - 14:45 Parc des Princes

Come acquistare i biglietti per Paris Saint-Germain-Le Mans di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita Paris Saint-Germain-Le Mans FC al Parc des Princes di sabato 10 ottobre 2026, segui questi passaggi tra le principali opzioni d’acquisto:

1. Sito ufficiale ticketing del PSG

Biglietti singoli diretti: visita il portale ufficiale del ticketing del Paris Saint-Germain ( billetterie.psg.fr ).

Rivendita ufficiale (Ticketplace): se i normali biglietti di accesso generale sono esauriti, il PSG gestisce una piattaforma integrata di rivendita chiamata Ticketplace sul proprio sito ufficiale. Gli abbonati mettono qui in vendita i loro posti in sicurezza a prezzi nominali regolamentati.

2. Pacchetti ufficiali biglietto e viaggio

Se raggiungi Parigi dall’estero, i partner di viaggio autorizzati offrono pacchetti completi per i tifosi. Questi pacchetti includono in genere un biglietto ufficiale di Categoria 1 o Categoria 2 per la partita, insieme al soggiorno in hotel in città e alle opzioni con colazione.

3. Esperienze VIP & hospitality

Per accedere alle lounge dello stadio, al catering pre-partita e ai posti premium, vai alla sezione VIP Offers sul sito ufficiale di ticketing del PSG oppure seleziona i pacchetti hospitality tramite agenzie autorizzate.

4. Piattaforme secondarie di biglietteria

Se non riesci a procurarti i biglietti direttamente tramite il club, piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub mettono in vendita biglietti di rivendita inseriti dai tifosi. Tieni presente che i prezzi sui marketplace di terze parti sono determinati dai venditori e possono essere superiori o inferiori al valore nominale ufficiale.

Quanto costano i biglietti per Paris Saint-Germain-Le Mans di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per Paris Saint-Germain-Le Mans FC al Parc des Princes variano in base alla categoria del posto e alla piattaforma di acquisto:

1. Biglietti ufficiali diretti e Ticketplace

Biglietti singoli standard: i biglietti singoli a valore nominale direttamente tramite la biglietteria ufficiale del PSG partono da 45 € per i posti di accesso generale negli anelli superiori o con visuale limitata.

Posti centrali e di fascia intermedia: i biglietti di Categoria 1 e quelli nei settori laterali vanno generalmente da 75 € a 150 € , a seconda della vicinanza al campo e della visuale.

2. Pacchetti VIP & hospitality

Lounge hospitality: i pacchetti premium, che includono catering pre-partita, open bar e accesso alle lounge VIP, partono da 449 € a persona.

3. Piattaforme secondarie di biglietteria

I biglietti di rivendita sui marketplace secondari come StubHub variano notevolmente in base alla domanda.

Rivendita entry-level: sulle piattaforme secondarie verificate, i prezzi di partenza iniziano generalmente intorno a 70 €-85 € .

Prezzo medio di rivendita: il prezzo medio di mercato per i posti standard varia da 140 € a 180 € .

Paris Saint-Germain-Le Mans di Ligue 1: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Paris Saint-Germain e Le Mans

Il PSG arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stata una sconfitta casalinga per 2-1 contro il Monaco in Ligue 1, arrivata dopo i pareggi contro il Lille (2-2) e il Rennes (2-2). L’unica vittoria di questa serie è arrivata contro l’Aston Villa (2-1) nella Supercoppa UEFA. Il PSG ha segnato otto gol e ne ha subiti sette in queste cinque uscite, un rendimento difensivo che preoccuperà lo staff tecnico.

Il Le Mans ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L’ultima uscita si è chiusa con un pareggio per 1-1 sul campo del Nizza in Ligue 1, e in precedenza è arrivato anche un 2-2 sul campo del Brest. La sconfitta per 3-2 contro il Rennes rappresenta il ko più pesante dell’ultimo periodo. Nelle cinque partite, il Le Mans ha segnato sette gol e ne ha subiti otto.

Paris Saint-Germain-Le Mans: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra questi due club risale alla Coupe de France del febbraio 2025, quando il Paris Saint-Germain ha vinto 2-0 sul campo del Le Mans. Nelle cinque sfide dirette registrate, il PSG ha un chiaro vantaggio con tre vittorie contro l’unica del Le Mans, con un’ulteriore vittoria del PSG presente anch’essa nel dataset. Il PSG ha segnato 11 gol in questi confronti e ne ha subito soltanto uno.