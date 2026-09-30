Il PSG affronta il Barcellona martedì 20 ottobre 2026 al Parc des Princes di Parigi.

La rivalità tra le due squadre è famosa per gli iconici confronti a eliminazione diretta, tra cui la leggendaria rimonta per 6-1 del Barcellona nel 2017, oltre alle decisive vittorie per 4-1 del PSG a Barcellona sia nel 2021 sia nel 2024. Nel loro incontro più recente in Champions League, durante la fase campionato 2025-26, il PSG ha conquistato una vittoria per 2-1 contro il Barcellona in terra spagnola.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per PSG-Barcellona, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Paris Saint-Germain-Barcellona di Champions League?

PSG-Barcellona si gioca al Parc des Princes di Parigi martedì 20 ottobre 2026.

Champions League - Game Week 3 20 ott 2026 - 15:00 Parc des Princes

Come comprare i biglietti per Paris Saint-Germain-Barcellona di Champions League?

Per acquistare i biglietti per la partita di UEFA Champions League Paris Saint-Germain-FC Barcelona al Parc des Princes, puoi seguire queste opzioni principali:

1. Portale ufficiale biglietti del PSG (Billetterie PSG)

Vendita al pubblico generale: Puoi creare gratuitamente un account tifoso sul sito ufficiale di biglietteria del Paris Saint-Germain. Quando i biglietti arrivano alla fase "Grand Public", chiunque può acquistarli direttamente al prezzo nominale.

Priorità Red & Blue: Se possiedi un abbonamento Red & Blue, ricevi l'accesso anticipato durante una finestra di vendita prioritaria prima che i biglietti vengano messi in vendita generale.

2. Settore ospiti (FC Barcelona)

Se vuoi sederti nel settore riservato ai tifosi ospiti, i biglietti vengono distribuiti direttamente tramite l'FC Barcelona. In genere sono riservati ai soci ufficiali del Barça e ai gruppi di tifosi registrati (penyes).

Quanto costano i biglietti per Paris Saint-Germain-Barcellona di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di UEFA Champions League tra Paris Saint-Germain e FC Barcelona al Parc des Princes variano a seconda del canale di acquisto e della categoria del posto:

1. Vendita primaria ufficiale (portale biglietti PSG)

Categoria 4 / Anello superiore: Circa 70 € - 120 €

Categoria 2 & 3 / Anello centrale: Circa 130 € - 250 €

Categoria 1 / Tribuna centrale laterale: Circa 260 € - 450 €

Pacchetti VIP & Hospitality: A partire da 550 € fino a oltre 1.200 €

2. Mercato secondario e aggregatori

A causa della domanda estremamente elevata, sulle piattaforme secondarie di biglietti come Ticombo i prezzi partono in genere da 250 € - 320 € per posti nell'anello superiore o con visuale limitata, con prezzi medi intorno a 500 € - 650 € e posti premium che superano i 1.000 € .

Paris Saint-Germain-Barcellona di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Paris Saint-Germain e Barcellona

Il PSG ha ottenuto risultati altalenanti nelle ultime cinque partite, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L'uscita più recente è stata il successo esterno per 1-0 sul Brest in Ligue 1, anche se la sconfitta casalinga per 1-2 contro il Monaco e i pareggi consecutivi contro Lille e Rennes riflettono l'incostanza che ha caratterizzato la sua campagna nazionale. Il 6-1 contro lo Slovan Bratislava in Champions League resta la prestazione più convincente del lotto e, nell'intera serie, il PSG ha segnato 11 gol e ne ha subiti otto.

Il Barcellona è in una forma travolgente, avendo vinto tutte le ultime cinque partite e segnato 21 gol subendone dieci. Il risultato più recente è stato il 7-2 contro il Racing Santander e ha battuto anche il Feyenoord 5-1 in Champions League e il Valencia 5-0 nella Liga. Cinque vittorie consecutive in due competizioni indicano una rosa che sta giocando con notevole fiducia e grande fluidità offensiva.

Paris Saint-Germain-Barcellona: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi due club risale alla Champions League del 1º ottobre 2025, quando il Barcellona ospitò il PSG e perse 1-2. Nelle ultime cinque sfide dirette, tutte giocate in Champions League, il PSG ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro una del Barcellona e un pareggio. Il PSG è stato particolarmente dominante nelle gare esterne, vincendo 4-1 al Camp Nou sia nell'aprile 2024 sia nel febbraio 2021, anche se il Barcellona riuscì a imporsi 3-2 al Parc des Princes nell'aprile 2024 in quella stessa doppia sfida.