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Come acquistare i biglietti per Paris Saint-Germain-Barcellona: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Paris Saint-Germain affronta il Barcellona in Champions League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il PSG affronta il Barcellona martedì 20 ottobre 2026 al Parc des Princes di Parigi.

La rivalità tra le due squadre è famosa per gli iconici confronti a eliminazione diretta, tra cui la leggendaria rimonta per 6-1 del Barcellona nel 2017, oltre alle decisive vittorie per 4-1 del PSG a Barcellona sia nel 2021 sia nel 2024. Nel loro incontro più recente in Champions League, durante la fase campionato 2025-26, il PSG ha conquistato una vittoria per 2-1 contro il Barcellona in terra spagnola.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per PSG-Barcellona, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Paris Saint-Germain-Barcellona di Champions League?

PSG-Barcellona si gioca al Parc des Princes di Parigi martedì 20 ottobre 2026.

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Champions League - Game Week 3
Parc des Princes

Come comprare i biglietti per Paris Saint-Germain-Barcellona di Champions League?

Per acquistare i biglietti per la partita di UEFA Champions League Paris Saint-Germain-FC Barcelona al Parc des Princes, puoi seguire queste opzioni principali:

1. Portale ufficiale biglietti del PSG (Billetterie PSG)

  • Vendita al pubblico generale: Puoi creare gratuitamente un account tifoso sul sito ufficiale di biglietteria del Paris Saint-Germain. Quando i biglietti arrivano alla fase "Grand Public", chiunque può acquistarli direttamente al prezzo nominale.
  • Priorità Red & Blue: Se possiedi un abbonamento Red & Blue, ricevi l'accesso anticipato durante una finestra di vendita prioritaria prima che i biglietti vengano messi in vendita generale.

2. Settore ospiti (FC Barcelona)

  • Se vuoi sederti nel settore riservato ai tifosi ospiti, i biglietti vengono distribuiti direttamente tramite l'FC Barcelona. In genere sono riservati ai soci ufficiali del Barça e ai gruppi di tifosi registrati (penyes).

Quanto costano i biglietti per Paris Saint-Germain-Barcellona di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di UEFA Champions League tra Paris Saint-Germain e FC Barcelona al Parc des Princes variano a seconda del canale di acquisto e della categoria del posto:

1. Vendita primaria ufficiale (portale biglietti PSG)

  • Categoria 4 / Anello superiore: Circa 70 € - 120 €
  • Categoria 2 & 3 / Anello centrale: Circa 130 € - 250 €
  • Categoria 1 / Tribuna centrale laterale: Circa 260 € - 450 €
  • Pacchetti VIP & Hospitality: A partire da 550 € fino a oltre 1.200 €

2. Mercato secondario e aggregatori

  • A causa della domanda estremamente elevata, sulle piattaforme secondarie di biglietti come Ticombo i prezzi partono in genere da 250 € - 320 € per posti nell'anello superiore o con visuale limitata, con prezzi medi intorno a 500 € - 650 € e posti premium che superano i 1.000 €.

Paris Saint-Germain-Barcellona di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Paris Saint-Germain e Barcellona

Il PSG ha ottenuto risultati altalenanti nelle ultime cinque partite, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L'uscita più recente è stata il successo esterno per 1-0 sul Brest in Ligue 1, anche se la sconfitta casalinga per 1-2 contro il Monaco e i pareggi consecutivi contro Lille e Rennes riflettono l'incostanza che ha caratterizzato la sua campagna nazionale. Il 6-1 contro lo Slovan Bratislava in Champions League resta la prestazione più convincente del lotto e, nell'intera serie, il PSG ha segnato 11 gol e ne ha subiti otto.

Il Barcellona è in una forma travolgente, avendo vinto tutte le ultime cinque partite e segnato 21 gol subendone dieci. Il risultato più recente è stato il 7-2 contro il Racing Santander e ha battuto anche il Feyenoord 5-1 in Champions League e il Valencia 5-0 nella Liga. Cinque vittorie consecutive in due competizioni indicano una rosa che sta giocando con notevole fiducia e grande fluidità offensiva.

PSG

PSG - Forma

LIL
D2-2
ASM
S1-2
SLB
V6-1
B29
V0-1
OM
V1-2
Gol segnato (subito)
12/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
BAR

BAR - Forma

VAL
V0-5
FEY
V5-1
LEV
V2-4
SAN
V7-2
SEV
V1-3
Gol segnato (subito)
24/6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Paris Saint-Germain-Barcellona: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi due club risale alla Champions League del 1º ottobre 2025, quando il Barcellona ospitò il PSG e perse 1-2. Nelle ultime cinque sfide dirette, tutte giocate in Champions League, il PSG ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro una del Barcellona e un pareggio. Il PSG è stato particolarmente dominante nelle gare esterne, vincendo 4-1 al Camp Nou sia nell'aprile 2024 sia nel febbraio 2021, anche se il Barcellona riuscì a imporsi 3-2 al Parc des Princes nell'aprile 2024 in quella stessa doppia sfida.

Testa a testa

Paris Saint-GermainPareggioBarcellona
3
1
1
Champions League
Barcellona badge
Barcellona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FIN
Champions League
Barcellona badge
Barcellona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
FIN
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
FIN
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Barcellona badge
Barcellona
BAR
1
FIN
Champions League
Barcellona badge
Barcellona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
FIN
13Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato5/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

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