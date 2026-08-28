Il Paris FC affronta lo Strasburgo sabato 19 settembre 2026 allo Stade Jean Bouin di Parigi.
Le due squadre hanno pareggiato 0-0 nel loro ultimo incontro di campionato, disputato a marzo 2026. Con il posizionamento in classifica a inizio stagione in gioco, entrambi i club punteranno a conquistare tre punti cruciali in questa sfida.
Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti di Paris FC-Strasburgo, compreso dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Paris FC-Strasburgo di Ligue 1?
Paris FC-Strasburgo si gioca allo Stade Jean Bouin di Parigi.
Come acquistare i biglietti per Paris FC-Strasburgo di Ligue 1?
Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra Paris FC e Strasburgo del 19 settembre 2026, puoi comprarli tramite diverse piattaforme di biglietteria primarie e secondarie:
- Sito ufficiale del club: La fonte principale è il portale ufficiale di biglietteria del Paris FC (billetterie.parisfc.fr), dove i biglietti per le partite casalinghe allo Stade Jean-Bouin vengono messi direttamente in vendita per il pubblico generale.
- Biglietteria VIP ufficiale: Per opzioni hospitality o lounge VIP, i biglietti vengono venduti ufficialmente tramite Official-VIP (official-vip.fr).
- Marketplace secondari di biglietti: Se i posti standard ufficiali sono esauriti, i biglietti sono disponibili su siti secondari di comparazione e rivendita come StubHub.
Quanto costano i biglietti per Paris FC-Strasburgo di Ligue 1?
I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra Paris FC e Strasburgo allo Stade Jean-Bouin variano in base alla categoria del posto e alla piattaforma di acquisto:
- Ingresso standard: I biglietti diretti tramite il sito ufficiale del club partono da circa 17-25 € per i posti generici.
- Marketplace secondario: Le piattaforme di rivendita e reseller come StubHub attualmente propongono posti standard a partire da 38-60 € a biglietto.
- Opzioni premium e hospitality: I posti di Categoria 1 a bordo campo, le posizioni premium e i pacchetti VIP per il giorno della partita vanno da 75-150 €+ a seconda dell'accesso alla lounge incluso e della visuale.
Paris FC-Strasburgo di Ligue 1: tutto quello che devi sapere
Stato di forma di Paris FC e Strasburgo
Il Paris FC non ha vinto nelle ultime cinque partite, con un pareggio e quattro sconfitte. La sua unica uscita competitiva in questa serie si è chiusa sullo 0-0 contro il Troyes in Ligue 1 il 22 agosto. Prima di allora, ha perso 3-2 contro l'Angers ed è stato battuto 4-0 dal Mainz 05 in pre-season. Due pareggi per 2-2 contro VfB Stuttgart e Como completano il quadro. In queste cinque partite, il Paris FC ha segnato quattro gol e ne ha subiti nove.
Anche il bilancio recente dello Strasburgo è complicato. Ha vinto solo una delle ultime cinque partite, un pareggio per 1-1 contro il Newcastle United in amichevole. La sua stagione di Ligue 1 è iniziata con una sconfitta per 4-0 contro il Marsiglia il 21 agosto. Ha anche perso due volte contro il Friburgo ed è stato battuto 5-2 dall'Elversberg. Lo Strasburgo ha incassato 13 gol in questa serie di cinque partite, segnandone quattro.
Paris FC-Strasburgo: precedenti recenti
L'incontro più recente tra queste due squadre risale alla Ligue 1 del 15 marzo 2026, quando lo Strasburgo ospitò il Paris FC e la partita finì 0-0. Prima di allora, il Paris FC accolse lo Strasburgo allo Stade Jean Bouin nel settembre 2025, con lo Strasburgo vincitore per 3-2. Negli ultimi cinque precedenti registrati, che includono tre sfide di Ligue 3 nel 2014 e nel 2015, ciascuna squadra ha ottenuto due vittorie, con un pareggio.
Testa a testa
Classifica di Paris FC e Strasburgo
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
V
D
V
V
V
|2
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|+8
|11
V
D
V
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|3
|5
|3
|2
|0
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|3
|+5
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D
V
V
D
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|+4
|10
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|5
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|9
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|10
S
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|6
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|+1
|8
V
V
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D
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|5
|2
|1
|2
|6
|5
|+1
|7
V
D
S
V
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|2
|1
|2
|10
|10
|0
|7
S
D
V
V
S
|9
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
V
D
D
S
D
|10
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|6
V
V
S
S
S
|11
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
S
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|5
|1
|1
|3
|9
|9
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|4
S
D
S
S
V
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|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|4
S
S
S
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|17
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|3
S
S
S
S
V
|18
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|2
S
D
S
D
S