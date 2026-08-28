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Come acquistare i biglietti per Paris FC-Strasburgo: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Paris FC affronta lo Strasburgo in Ligue 1. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Paris FC affronta lo Strasburgo sabato 19 settembre 2026 allo Stade Jean Bouin di Parigi.

Le due squadre hanno pareggiato 0-0 nel loro ultimo incontro di campionato, disputato a marzo 2026. Con il posizionamento in classifica a inizio stagione in gioco, entrambi i club punteranno a conquistare tre punti cruciali in questa sfida.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti di Paris FC-Strasburgo, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Paris FC-Strasburgo di Ligue 1?

Paris FC-Strasburgo si gioca allo Stade Jean Bouin di Parigi.

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Ligue 1 - Game Week 5
Stade Jean Bouin

Come acquistare i biglietti per Paris FC-Strasburgo di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra Paris FC e Strasburgo del 19 settembre 2026, puoi comprarli tramite diverse piattaforme di biglietteria primarie e secondarie:

  • Sito ufficiale del club: La fonte principale è il portale ufficiale di biglietteria del Paris FC (billetterie.parisfc.fr), dove i biglietti per le partite casalinghe allo Stade Jean-Bouin vengono messi direttamente in vendita per il pubblico generale.
  • Biglietteria VIP ufficiale: Per opzioni hospitality o lounge VIP, i biglietti vengono venduti ufficialmente tramite Official-VIP (official-vip.fr).
  • Marketplace secondari di biglietti: Se i posti standard ufficiali sono esauriti, i biglietti sono disponibili su siti secondari di comparazione e rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Paris FC-Strasburgo di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra Paris FC e Strasburgo allo Stade Jean-Bouin variano in base alla categoria del posto e alla piattaforma di acquisto:

  • Ingresso standard: I biglietti diretti tramite il sito ufficiale del club partono da circa 17-25 € per i posti generici.
  • Marketplace secondario: Le piattaforme di rivendita e reseller come StubHub attualmente propongono posti standard a partire da 38-60 € a biglietto.
  • Opzioni premium e hospitality: I posti di Categoria 1 a bordo campo, le posizioni premium e i pacchetti VIP per il giorno della partita vanno da 75-150 €+ a seconda dell'accesso alla lounge incluso e della visuale.

Paris FC-Strasburgo di Ligue 1: tutto quello che devi sapere

Stato di forma di Paris FC e Strasburgo

Il Paris FC non ha vinto nelle ultime cinque partite, con un pareggio e quattro sconfitte. La sua unica uscita competitiva in questa serie si è chiusa sullo 0-0 contro il Troyes in Ligue 1 il 22 agosto. Prima di allora, ha perso 3-2 contro l'Angers ed è stato battuto 4-0 dal Mainz 05 in pre-season. Due pareggi per 2-2 contro VfB Stuttgart e Como completano il quadro. In queste cinque partite, il Paris FC ha segnato quattro gol e ne ha subiti nove.

Anche il bilancio recente dello Strasburgo è complicato. Ha vinto solo una delle ultime cinque partite, un pareggio per 1-1 contro il Newcastle United in amichevole. La sua stagione di Ligue 1 è iniziata con una sconfitta per 4-0 contro il Marsiglia il 21 agosto. Ha anche perso due volte contro il Friburgo ed è stato battuto 5-2 dall'Elversberg. Lo Strasburgo ha incassato 13 gol in questa serie di cinque partite, segnandone quattro.

PAR

PAR - Forma

SCO
S3-2
TRO
D0-0
NCE
V3-0
OM
V2-3
OL
D0-0
Gol segnato (subito)
8/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
STR

STR - Forma

NEW
V1-1
OM
S4-0
RCL
V2-1
TRO
V2-6
ASM
D1-1
Gol segnato (subito)
10/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Paris FC-Strasburgo: precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre risale alla Ligue 1 del 15 marzo 2026, quando lo Strasburgo ospitò il Paris FC e la partita finì 0-0. Prima di allora, il Paris FC accolse lo Strasburgo allo Stade Jean Bouin nel settembre 2025, con lo Strasburgo vincitore per 3-2. Negli ultimi cinque precedenti registrati, che includono tre sfide di Ligue 3 nel 2014 e nel 2015, ciascuna squadra ha ottenuto due vittorie, con un pareggio.

Testa a testa

Paris FCPareggioStrasburgo
1
2
2
Ligue 1
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
0
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
FIN
Ligue 1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
3
FIN
Ligue 3
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
2
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
FIN
Ligue 3
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
1
FIN
Ligue 3
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
0
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
FIN
6Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Classifica di Paris FC e Strasburgo

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
D
V
V
V
2
LioneLioneOL
5320102+811
V
D
V
D
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
D
V
V
D
4
LilleLilleLIL
531184+410
S
V
V
D
V
5
RennesRennesREN
531189-110
S
V
V
V
D
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
S
D
D
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
D
S
V
S
8
StrasburgoStrasburgoSTR
5212101007
S
D
V
V
S
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
D
D
S
D
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
S
S
S
11
BrestBrestB29
512278-15
S
S
V
D
D
12
LorientLorientFCL
512256-15
S
D
V
S
D
13
TolosaTolosaTFC
512279-25
V
D
S
D
S
14
NizzaNizzaNCE
512236-35
V
S
D
S
D
15
LensLensRCL
51139904
S
D
S
S
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
S
S
S
V
D
17
MarsigliaMarsigliaOM
510478-13
S
S
S
S
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
S
D
S
D
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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