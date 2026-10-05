Come acquistare i biglietti per Paris FC-Rennes: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Paris FC affronta il Rennes domenica 18 ottobre 2026 allo Stade Jean Bouin di Parigi.
Nel corso della precedente stagione 2025-26, le due squadre si sono divise i confronti diretti, con il Rennes che ha ottenuto una vittoria esterna per 1-0 sul campo del Paris FC prima di imporsi per 2-1 nella gara di ritorno al Roazhon Park. Il Paris FC arriva a questa sfida dopo buone prestazioni in ambito nazionale, compresi i recenti risultati positivi contro grandi squadre francesi come Lione e Marsiglia.
Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Paris FC-Rennes, compresi dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Paris FC-Rennes di Ligue 1?
Paris FC-Rennes prende il via allo Stade Jean Bouin di Parigi.
Come acquistare i biglietti per Paris FC-Rennes di Ligue 1?
Per acquistare i biglietti per l'imminente partita di Ligue 1 tra Paris FC e Rennes allo Stade Jean-Bouin, puoi seguire queste principali modalità:
1. Portale ufficiale di biglietteria del Paris FC Il modo più sicuro e affidabile per acquistare i biglietti è farlo direttamente tramite il sito ufficiale di biglietteria del Paris FC.
- Abbonamento al club / accesso prioritario: I membri ufficiali del club o i titolari di abbonamento stagionale spesso hanno accesso prioritario prima dell'apertura della vendita al pubblico.
- Vendita libera: I posti rimanenti vengono messi a disposizione del pubblico più vicino al giorno della partita. Dovrai creare un account online gratuito per completare la transazione e scaricare i biglietti digitali della partita.
2. Settore ospiti (per i tifosi del Rennes) Se desideri sederti nel settore ospiti per sostenere il Rennes, i biglietti vengono generalmente distribuiti direttamente attraverso il sistema di biglietteria ufficiale dello Stade Rennais FC o tramite i club organizzati dei tifosi.
Quanto costano i biglietti per Paris FC-Rennes di Ligue 1?
I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra Paris FC e Stade Rennais FC allo Stade Jean-Bouin variano in base al settore e al canale di acquisto:
Biglietti ufficiali diretti (botteghino del Paris FC)
- Ingresso gratuito / promozionale: Il Paris FC si è distinto per aver reso l'ingresso generale alle normali partite casalinghe gratuito o disponibile a prezzi simbolici, ad esempio da 0 € a 10 €, per i posti standard in specifici settori dello stadio.
- Posti standard / premium: I posti delle categorie regolari variano generalmente da 15 € a 40 € per le partite di Ligue 1 di fascia media.
Piattaforme di rivendita e mercato secondario
Quando le finestre di vendita primaria si chiudono, piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub offrono ai tifosi una seconda occasione per assicurarsi l'ingresso alla partita.
- Prezzo di partenza: I biglietti di rivendita di fascia più bassa partono generalmente da circa 30 € a 35 € (~35 USD) per posti di categoria standard.
- Prezzo medio: Gli annunci medi di rivendita sulle piattaforme secondarie verificate variano tra 60 € e 70 € (~70-75 USD) a seconda della posizione del posto, della visuale e della domanda.
Paris FC-Rennes di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere
La forma di Paris FC e Rennes
Il Paris FC ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato lo 0-0 con il Lione il 12 settembre, mentre il 6 settembre ha battuto 3-2 in trasferta il Marsiglia. Nella striscia di cinque partite, il Paris FC ha segnato cinque gol e ne ha subiti tre. Non perde una partita di Ligue 1 da quattro gare.
Il Rennes ha vinto tre delle ultime cinque partite, con un pareggio in ciascuna competizione in cui è stato impegnato. Il risultato più recente è stato lo 0-0 con lo Sturm Graz in Europa League il 16 settembre, e prima ancora aveva battuto il Marsiglia 1-0 in Ligue 1 l'11 settembre. Il Rennes ha segnato otto gol e ne ha subiti quattro nelle ultime cinque gare, ed è imbattuto nelle ultime quattro partite in tutte le competizioni.
Paris FC-Rennes: i precedenti più recenti
L'ultimo incontro tra questi club risale alla Ligue 1 del 10 maggio 2026, quando il Rennes ha vinto 2-1 in casa. Prima di allora, il Paris FC aveva battuto il Rennes 1-0 allo Stade Jean Bouin nel novembre 2025. Nei due precedenti registrati, ogni squadra ha ottenuto una vittoria.
Testa a testa
|#
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|Pt.
|Forma
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|0
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|+5
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