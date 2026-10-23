Nell’ultimo confronto di campionato, disputato il 10 aprile 2026, il Paris FC ha battuto nettamente il Monaco per 4-1 nello stesso stadio. Entrambe le squadre cercano punti preziosi nella fase iniziale e centrale della stagione di Ligue 1 per risalire la classifica.

Ecco tutto quello che c’è da sapere con GOAL su come acquistare i biglietti per Paris FC-Monaco, dove trovarli e quanto costano.

Quando si gioca Paris FC-Monaco di Ligue 1?

Paris FC-Monaco si gioca allo Stade Jean Bouin di Parigi domenica 1° novembre 2026.

Ligue 1 - Game Week 9 1 nov 2026 - 11:15 Stade Jean Bouin

Come acquistare i biglietti per Paris FC-Monaco di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti della partita di Ligue 1 tra Paris FC e AS Monaco allo Stade Jean-Bouin, ci sono alcune opzioni principali:

1. Canali ufficiali dei club

Canali ufficiali dei club: Sul portale ufficiale di biglietteria del Paris FC è possibile verificare le disponibilità della vendita diretta, le finestre di acquisto riservate ai soci e la disponibilità per il pubblico.

Biglietti per il settore ospiti: Chi sostiene l’AS Monaco può talvolta richiedere i biglietti attraverso i canali ufficiali di biglietteria del Monaco dedicati ai tifosi in trasferta.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Paris FC-Monaco di Ligue 1?

Per la partita di Ligue 1 tra Paris FC e AS Monaco, le opzioni e i prezzi indicativi variano in base alla categoria:

1. Canali ufficiali dei club

I biglietti standard al prezzo di listino costano generalmente da circa 15 a 25 € per i settori destinati ai tifosi o le tribune dietro le porte, fino a 40-70 € per i posti migliori nelle tribune laterali durante le normali partite di campionato allo Stade Jean-Bouin.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono prezzi determinati dalla domanda:

Tribune dietro le porte / Categoria 4: Generalmente a partire da 25-50 € .

Tribune Eiffel / Categoria 1: Generalmente tra 60 e 90 € .

Posti centrali nelle tribune laterali / VIP / Premium: Possono costare da 110 a oltre 150 € .

Paris FC-Monaco di Ligue 1: Tutto quello che c’è da sapere

Paris FC-Monaco: Lo stato di forma

Il Paris FC ha ottenuto tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite, senza subire sconfitte. Il risultato più recente è il successo casalingo per 2-1 contro lo Strasburgo del 19 settembre. All’inizio dello stesso mese ha anche vinto per 2-3 in trasferta contro il Marsiglia. In queste cinque partite il Paris FC ha segnato otto goal e ne ha subiti quattro, ottenendo anche una vittoria per 3-0 contro il Nizza.

Il Monaco ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, considerando tutte le competizioni. L’ultima gara si è conclusa con una vittoria per 2-1 in casa del Lens il 18 settembre. Il 4 settembre ha anche battuto il PSG per 1-2 in trasferta in Ligue 1. In queste cinque partite il Monaco ha segnato dieci goal e ne ha subiti quattro, ottenendo anche una vittoria per 4-1 contro il Gornik Zabrze nelle qualificazioni alla Conference League.

Paris FC-Monaco: I precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre si è concluso con una vittoria per 4-1 del Paris FC allo Stade Jean Bouin, in Ligue 1, il 10 aprile 2026. Prima di allora, il Monaco aveva vinto 1-0 quando il Paris FC aveva fatto visita al Principato nel novembre 2025. Nei tre confronti registrati nei dati, il Paris FC ha il bilancio recente migliore, con due vittorie contro una del Monaco.