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Come acquistare i biglietti per Paris FC-Lione: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Paris FC affronta il Lione in Ligue 1. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Paris FC affronta il Lione sabato 12 settembre 2026 allo Stade Jean Bouin di Parigi.

La sfida rappresenta un test chiave per il Paris FC, che punta a dimostrare il proprio valore contro una delle potenze consolidate del calcio francese. Tifosi e analisti osserveranno con grande attenzione per vedere come si svilupperà sul campo la battaglia tattica sotto i riflettori del venerdì sera.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Paris FC-Lione, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Paris FC-Lione in Ligue 1?

Paris FC-Lione si gioca allo Stade Jean Bouin di Parigi, con l'orario esatto confermato nei dettagli della partita riportati sopra.

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Ligue 1 - Game Week 4
Stade Jean Bouin

Come acquistare i biglietti per Paris FC-Lione di Ligue 1?

Per assicurarti i biglietti per la partita di Ligue 1 tra Paris FC e Lione del 12 settembre 2026, puoi seguire questi canali standard di vendita:

  • Canali ufficiali del club: visita il sito ufficiale del Paris FC per verificare l'uscita dei biglietti, le finestre riservate ai membri del club e la vendita libera direttamente da parte della società ospitante.
  • Biglietteria dello stadio: i biglietti possono occasionalmente essere acquistati direttamente presso la biglietteria dello Stade Jean-Bouin, a seconda della disponibilità nei giorni che precedono la partita.
  • Piattaforme di rivendita: se i biglietti si esauriscono attraverso i canali ufficiali primari, piattaforme come StubHub mettono in vendita posti da parte di rivenditori terzi.

Paris FC-Lione di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Paris FC e Lione

Il Paris FC non ha vinto nelle ultime cinque partite, facendo registrare un pareggio e quattro sconfitte in questo arco di gare. Il risultato più recente è stato lo 0-0 contro il Troyes in Ligue 1 il 22 agosto. Prima di allora, ha perso 3-2 contro l'Angers ed è stato battuto 4-0 dal Mainz 05 nelle amichevoli precampionato. Il Paris FC ha segnato quattro gol e ne ha subiti nove in queste cinque partite, con i pareggi contro VfB Stoccarda e Como, entrambi conclusi 2-2, come unici risultati in grado di offrire qualche incoraggiamento.

Il Lione ha fatto registrare due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata la vittoria per 2-0 sul campo del Tolosa in Ligue 1 il 22 agosto, e ha anche battuto lo Sparta Praga 3-0 nelle qualificazioni di Champions League. Il punto più basso di questa serie è stata la sconfitta per 4-0 contro il Real Betis in precampionato. Il Lione ha pareggiato 1-1 con il Fenerbahce nei play-off di Champions League e ha perso 2-1 contro lo Sparta Praga nella gara d'andata, prima di ribaltare il confronto.

PAR

PAR - Forma

M05
S4-0
SCO
S3-2
TRO
D0-0
NCE
V3-0
OM
V2-3
Gol segnato (subito)
8/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
OL

OL - Forma

FB
D1-1
TFC
V0-2
FB
S1-2
LEH
D1-1
AJA
V3-1
Gol segnato (subito)
8/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Paris FC-Lione: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra Paris FC e Lione risale alla Ligue 1 dell'8 marzo 2026, quando il Lione ospitò il Paris FC e la partita terminò 1-1. Prima di allora, il Paris FC ricevette il Lione allo Stade Jean Bouin nell'ottobre 2025 e le due squadre si divisero sei gol in un pareggio per 3-3. L'unico altro confronto registrato in questo dataset è stato uno 0-0 in Coupe de France nel dicembre 2021, sempre in casa del Paris FC. In tre partite, nessuna delle due squadre è riuscita a vincere.

Testa a testa

Paris FCPareggioLione
0
3
0
Ligue 1
Lione badge
Lione
OL
1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
FIN
Ligue 1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
3
Lione badge
Lione
OL
3
FIN
Coppa
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
Lione badge
Lione
OL
0
FIN
4Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal1/3
Entrambe le squadre hanno segnato2/3

Paris FC-Lione: classifica

Nell'attuale classifica di Ligue 1, il Lione è quarto mentre il Paris FC è dodicesimo.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
D
V
V
V
2
LioneLioneOL
5320102+811
V
D
V
D
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
D
V
V
D
4
LilleLilleLIL
531184+410
S
V
V
D
V
5
RennesRennesREN
531189-110
S
V
V
V
D
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
S
D
D
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
D
S
V
S
8
StrasburgoStrasburgoSTR
5212101007
S
D
V
V
S
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
D
D
S
D
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
S
S
S
11
BrestBrestB29
512278-15
S
S
V
D
D
12
LorientLorientFCL
512256-15
S
D
V
S
D
13
TolosaTolosaTFC
512279-25
V
D
S
D
S
14
NizzaNizzaNCE
512236-35
V
S
D
S
D
15
LensLensRCL
51139904
S
D
S
S
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
S
S
S
V
D
17
MarsigliaMarsigliaOM
510478-13
S
S
S
S
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
S
D
S
D
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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