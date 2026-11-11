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Come acquistare i biglietti per Paris FC-Le Mans: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
Paris FC
Le Mans
Ligue 1

Il Paris FC affronta il Le Mans in Ligue 1. Ecco come assicurarsi i biglietti.

Il Paris FC ospita il Le Mans sabato 5 dicembre 2026 allo Stade Jean-Bouin di Parigi.

Tra i precedenti ufficiali delle due squadre spicca una partita di Ligue 2 del 21 dicembre 2019, in cui il Le Mans ottenne una netta vittoria per 3-0 in trasferta. I due club si affrontarono anche in un'amichevole nel luglio 2020, vinta 3-1 dal Paris FC.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Paris FC-Le Mans, dai canali di vendita ai prezzi.

Quando si gioca Paris FC-Le Mans di Ligue 1?

Paris FC-Le Mans si gioca sabato 5 dicembre 2026 allo Stade Jean-Bouin di Parigi.

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Ligue 1 - Game Week 13
Stade Jean Bouin

Come acquistare i biglietti per Paris FC-Le Mans di Ligue 1?

Ecco i canali e le modalità disponibili per acquistare i biglietti della partita di Ligue 1 tra Paris FC e Le Mans:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietterie ufficiali dei club: Il metodo più sicuro e diretto è il portale ufficiale del Paris FC, oppure quello del Le Mans FC per i tifosi in trasferta. Qui sono disponibili i posti ordinari e le prevendite riservate ai soci.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, è spesso possibile trovare posti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Paris FC-Le Mans di Ligue 1?

Ecco una stima dei prezzi dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Paris FC e Le Mans:

1. Canali ufficiali dei club

  • Ingresso standard e posti ordinari: I prezzi partono generalmente da circa 20-25 € per i posti di base.
  • Posti premium o centrali lungo le linee laterali: I prezzi variano in genere tra 45 e 75 € a seconda del settore.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Posti economici e negli anelli superiori: I prezzi partono da circa 17-20 €.
  • Settori centrali dell'anello inferiore: I prezzi variano generalmente tra 35 e 55 €.

Paris FC-Le Mans di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Paris FC-Le Mans: lo stato di forma

Nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, il Paris FC ha ottenuto tre vittorie, due sconfitte e nessun pareggio. Nell'ultima gara ha battuto 3-1 il Monaco in Ligue 1; nello stesso periodo ha anche superato 4-3 il Rennes. Le sconfitte per 2-1 contro il Lens e per 1-0 contro il Lorient rappresentano i punti più bassi di questa serie. In quelle cinque partite, il Paris FC ha segnato 11 goal e ne ha subiti nove.

Nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, il Le Mans non ha ottenuto vittorie: ha pareggiato una volta e perso quattro. Nell'ultima gara è stato sconfitto 2-0 dal Troyes in Ligue 1; nello stesso periodo ha perso anche 3-1 contro il Paris Saint-Germain e 0-3 contro il Tolosa. L'unico punto è arrivato con l'1-1 contro l'Auxerre. In queste cinque gare, il Le Mans ha segnato quattro goal e ne ha subiti nove.

PAR

PAR - Forma

FCL
S1-0
REN
V4-3
RCL
S2-1
ASM
V3-1
AJA
V0-1
Gol segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
LEM

LEM - Forma

PSG
S3-1
TFC
S0-3
AJA
D1-1
TRO
S2-0
ASM
D1-1
Gol segnato (subito)
3/10
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Paris FC-Le Mans: i precedenti recenti

L'ultimo confronto registrato tra Paris FC e Le Mans risale a una partita di Ligue 2 del 21 dicembre 2019, quando il Le Mans vinse 3-0 in trasferta allo Stade Jean-Bouin. È l'unico precedente disponibile nei dati attuali: il quadro storico verrà completato quando saranno disponibili ulteriori risultati.

Testa a testa

Paris FCPareggioLe Mans
0
0
1
Ligue 2
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
Le Mans badge
Le Mans
LEM
3
FIN
0Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/1
Entrambe le squadre hanno segnato0/1

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