Il Paris FC ospita il Le Mans sabato 5 dicembre 2026 allo Stade Jean-Bouin di Parigi.

Tra i precedenti ufficiali delle due squadre spicca una partita di Ligue 2 del 21 dicembre 2019, in cui il Le Mans ottenne una netta vittoria per 3-0 in trasferta. I due club si affrontarono anche in un'amichevole nel luglio 2020, vinta 3-1 dal Paris FC.

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Quando si gioca Paris FC-Le Mans di Ligue 1?

Paris FC-Le Mans si gioca sabato 5 dicembre 2026 allo Stade Jean-Bouin di Parigi.

Ligue 1 - Game Week 13 5 dic 2026 - 14:45 Stade Jean Bouin

Come acquistare i biglietti per Paris FC-Le Mans di Ligue 1?

Ecco i canali e le modalità disponibili per acquistare i biglietti della partita di Ligue 1 tra Paris FC e Le Mans:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Il metodo più sicuro e diretto è il portale ufficiale del Paris FC, oppure quello del Le Mans FC per i tifosi in trasferta. Qui sono disponibili i posti ordinari e le prevendite riservate ai soci.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, è spesso possibile trovare posti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Paris FC-Le Mans di Ligue 1?

Ecco una stima dei prezzi dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Paris FC e Le Mans:

1. Canali ufficiali dei club

Ingresso standard e posti ordinari: I prezzi partono generalmente da circa 20-25 € per i posti di base.

I prezzi partono generalmente da circa per i posti di base. Posti premium o centrali lungo le linee laterali: I prezzi variano in genere tra 45 e 75 € a seconda del settore.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti economici e negli anelli superiori: I prezzi partono da circa 17-20 € .

I prezzi partono da circa . Settori centrali dell'anello inferiore: I prezzi variano generalmente tra 35 e 55 €.

Paris FC-Le Mans di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Paris FC-Le Mans: lo stato di forma

Nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, il Paris FC ha ottenuto tre vittorie, due sconfitte e nessun pareggio. Nell'ultima gara ha battuto 3-1 il Monaco in Ligue 1; nello stesso periodo ha anche superato 4-3 il Rennes. Le sconfitte per 2-1 contro il Lens e per 1-0 contro il Lorient rappresentano i punti più bassi di questa serie. In quelle cinque partite, il Paris FC ha segnato 11 goal e ne ha subiti nove.

Nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, il Le Mans non ha ottenuto vittorie: ha pareggiato una volta e perso quattro. Nell'ultima gara è stato sconfitto 2-0 dal Troyes in Ligue 1; nello stesso periodo ha perso anche 3-1 contro il Paris Saint-Germain e 0-3 contro il Tolosa. L'unico punto è arrivato con l'1-1 contro l'Auxerre. In queste cinque gare, il Le Mans ha segnato quattro goal e ne ha subiti nove.

Paris FC-Le Mans: i precedenti recenti

L'ultimo confronto registrato tra Paris FC e Le Mans risale a una partita di Ligue 2 del 21 dicembre 2019, quando il Le Mans vinse 3-0 in trasferta allo Stade Jean-Bouin. È l'unico precedente disponibile nei dati attuali: il quadro storico verrà completato quando saranno disponibili ulteriori risultati.