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Come acquistare i biglietti per Paris FC-Angers: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
Paris FC
Angers
Ligue 1

Il Paris FC affronta l’Angers in Ligue 1. Ecco come acquistare i biglietti.

Il Paris FC ospita l'Angers domenica 22 novembre 2026 allo Stade Jean-Bouin di Parigi.

Il loro ultimo confronto ufficiale risale a gennaio 2026 e si è concluso con uno 0-0 combattuto. Le due squadre si sono affrontate anche in un'intensa amichevole precampionato nell'agosto 2026, vinta di misura dall'Angers per 3-2.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Paris FC-Angers, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Paris FC-Angers di Ligue 1?

Paris FC-Angers si gioca domenica 22 novembre 2026 allo Stade Jean-Bouin di Parigi.

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Ligue 1 - Game Week 11
Stade Jean Bouin

Come acquistare i biglietti per Paris FC-Angers di Ligue 1?

Ecco una panoramica dei prezzi dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Paris FC e Angers:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietterie ufficiali dei club: puoi consultare i portali ufficiali di Paris FC e Angers per le prime disponibilità di biglietti, i posti standard e le vendite riservate ai soci.
  • Biglietteria dello stadio: i biglietti potrebbero essere disponibili direttamente alla biglietteria dello Stade Jean-Bouin nei giorni precedenti la partita o il giorno stesso, in base alla disponibilità.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Paris FC-Angers di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Paris FC e Angers variano a seconda del canale di vendita:

1. Canali ufficiali dei club

  • Posti standard / ingresso standard: generalmente partono da circa 15-25 € per le categorie di partite ordinarie.
  • Posti di fascia intermedia / lungo le linee laterali: generalmente costano tra 30 e 50 €.
  • Pacchetti VIP e hospitality: generalmente costano da 100 a oltre 180 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Posti nell'anello superiore / dietro le porte: partono da appena 20-25 € quando la domanda è moderata.
  • Posti di fascia intermedia lungo le linee laterali: generalmente costano tra 45 e 95 €.
  • Posti premium / acquistati all'ultimo minuto: spesso costano da 110 a oltre 180 €, a seconda di quanto manca al giorno della partita.

Paris FC-Angers di Ligue 1: Tutto quello che c'è da sapere

Paris FC-Angers: lo stato di forma

Il Paris FC ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Ligue 1. Nell'impegno più recente ha battuto il Rennes 4-3, dopo aver perso 1-0 contro il Lorient. In precedenza aveva superato lo Strasburgo 2-1 e conquistato una significativa vittoria per 3-2 in trasferta contro il Marsiglia. In queste cinque partite, il Paris FC ha segnato otto goal e ne ha subiti cinque.

L'Angers ha faticato a trovare continuità: nelle ultime cinque partite ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Nell'ultimo incontro ha perso 5-2 contro il Marsiglia e ha subito anche una sconfitta per 5-1 contro il Brest. L'unica vittoria è arrivata contro il Troyes, battuto 2-0, mentre lo 0-0 in trasferta contro il Le Havre ha mostrato una certa solidità difensiva nella parte precedente della serie. In queste cinque partite, l'Angers ha segnato quattro goal e ne ha subiti 13.

PAR

PAR - Forma

STR
V2-1
FCL
S1-0
REN
V4-3
RCL
S2-1
ASM
V3-1
Gol segnato (subito)
10/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
SCO

SCO - Forma

TRO
V2-0
B29
S5-1
OM
S2-5
FCL
D0-0
OL
S2-0
Gol segnato (subito)
5/12
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Paris FC-Angers: i precedenti recenti

Il confronto più recente tra le due squadre è stato un'amichevole precampionato nell'agosto 2026, vinta dall'Angers per 3-2 contro il Paris FC. In gare ufficiali, l'ultimo incontro è terminato 0-0 allo Stade Jean-Bouin in Ligue 1 nel gennaio 2026. Negli ultimi cinque confronti in tutte le competizioni, il Paris FC ha vinto due volte, l'Angers due volte e una partita è finita in parità.

Testa a testa

Paris FCPareggioAngers
1
1
3
Amichevoli dei club
Angers badge
Angers
SCO
3
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
FIN
Ligue 1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
Angers badge
Angers
SCO
0
FIN
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
FIN
Ligue 2
Paris FC badge
Paris FC
PAR
3
Angers badge
Angers
SCO
1
FIN
Ligue 2
Angers badge
Angers
SCO
2
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
FIN
5Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

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