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Come acquistare i biglietti per Paesi Bassi-Serbia: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Biglietti
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L’Olanda affronta la Serbia nella UEFA Nations League A. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

I Paesi Bassi ospitano la Serbia in una sfida ad alta tensione di UEFA Nations League al Philips Stadion di Eindhoven il 4 ottobre 2026. Questo avvincente confronto mette di fronte due nazionali europee di alto livello, desiderose di conquistare punti fondamentali per la classifica del girone.

GOAL ti fornisce tutti i dettagli chiave di cui hai bisogno per assicurarti un posto al Philips Stadion. Scopri dove acquistare i biglietti, le opzioni di prezzo e come completare oggi stesso la tua prenotazione.

Quando si gioca Paesi Bassi-Serbia di UEFA Nations League A?

Paesi Bassi-Serbia si giocherà al Philips Stadion di Eindhoven, con informazioni ufficiali sulla trasmissione che al momento non sono disponibili per questa partita.

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UEFA Nations League A - Game Week 4
Philips Stadion

Dove acquistare i biglietti per Paesi Bassi-Serbia?

I biglietti ufficiali per la partita possono essere acquistati direttamente tramite il portale ticketing della Royal Dutch Football Association (KNVB), che gestisce la vendita primaria per le partite casalinghe della nazionale dei Paesi Bassi. Il portale ufficiale della KNVB è il primo punto di riferimento per assicurarti posti al valore nominale durante le fasi di prevendita e di vendita generale al pubblico.

Se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite, piattaforme secondarie comeStubHub sono la soluzione a cui affidarsi.

Quanto costano i biglietti per Paesi Bassi-Serbia?

I prezzi standard dei biglietti sul portale ufficiale della KNVB partono da 35 € per l’ingresso nei settori dietro le porte, con tariffe in aumento a seconda del livello del posto e della visuale all’interno del Philips Stadion.

Sui mercati secondari come StubHub, i prezzi dei biglietti sul mercato secondario partono attualmente da 70 € a posto, con il prezzo finale soggetto alla domanda di mercato in tempo reale e alla disponibilità residua.

Paesi Bassi-Serbia di UEFA Nations League A: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Paesi Bassi e Serbia

I Paesi Bassi hanno vinto tre partite, ne hanno pareggiata una e persa una nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato l’1-1 con il Marocco al Mondiale il 30 giugno, che ha posto fine al loro cammino nel torneo. In precedenza avevano battuto la Svezia 5-1 e la Tunisia 3-1 nella stessa competizione, oltre a pareggiare 2-2 con il Giappone. Gli olandesi hanno segnato 12 gol in queste cinque partite.

La Serbia ha vinto due partite e ne ha perse tre nelle ultime cinque. L’ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 5-1 contro il Messico, e sono arrivate anche le sconfitte per 3-0 contro Capo Verde e Spagna. Le vittorie sono arrivate contro Arabia Saudita e Lettonia, entrambe per 2-1. La Serbia ha segnato otto gol e ne ha subiti 14 in questa serie.

OLA

OLA - Forma

SVE
V5-1
TUN
V1-3
MAR
S1-1
GER
D1-1
SER
V1-2
Gol segnato (subito)
12/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
SER

SER - Forma

ASA
V2-1
CPV
S3-0
MEX
S5-1
GRE
S1-2
OLA
S1-2
Gol segnato (subito)
5/13
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Paesi Bassi-Serbia: i precedenti più recenti

L’unica partita registrata tra queste due squadre ha visto i Paesi Bassi battere la Serbia 1-0 al Mondiale 2006 l’11 giugno. Questo unico precedente assegna ai Paesi Bassi un bilancio perfetto nel confronto diretto.

Testa a testa

OlandaPareggioSerbia
2
0
0
UEFA Nations League A
Serbia badge
Serbia
SER
1
Olanda badge
Olanda
OLA
2
FIN
Coppa del Mondo
Serbia badge
Serbia
SER
0
Olanda badge
Olanda
OLA
1
FIN
3Gol segnati1
Partite senza 2.5 goal1/2
Entrambe le squadre hanno segnato1/2


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