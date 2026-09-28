Come acquistare i biglietti per Paesi Bassi-Grecia: prezzi della UEFA Nations League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

I Paesi Bassi puntano a blindare il loro posto nei quarti di finale della UEFA Nations League del prossimo marzo. Affronteranno la Grecia ad Amsterdam nel penultimo impegno di League A il 13 novembre e puoi essere presente prenotando oggi stesso i biglietti per la partita.

Dopo essere stati secondi nell’edizione inaugurale della UEFA Nations League nel 2019 e aver raggiunto le semifinali nel 2023, gli olandesi, ora guidati da Xavi, vorranno a tutti i costi tornare a lottare per un trofeo. La Grecia arriverà però con grande fiducia dopo il recente successo per 1-0 sulla Germania ad Augsburg, quindi la squadra di casa non può permettersi di sottovalutare gli avversari.

L’ultima volta che abbiamo visto i Paesi Bassi in azione alla Johan Cruyff Arena, Cody Gakpo ha segnato nel finale il gol del pareggio contro la Germania, permettendo di dividere la posta nella gara d’esordio in UEFA Nations League. Quel risultato ha portato a otto la serie di partite senza sconfitte ad Amsterdam.

GOAL ha tutto ciò che ti serve sapere per assicurarti subito i biglietti di Paesi Bassi-Grecia di UEFA Nations League, inclusi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Paesi Bassi-Grecia di UEFA Nations League?

Paesi Bassi-Grecia si gioca alla Johan Cruyff Arena (Amsterdam) venerdì 13 novembre, con calcio d’inizio previsto alle 20:45 (CET).

UEFA Nations League A - Game Week 5 13 nov 2026 - 14:45 Johan Cruijff Arena

Come comprare i biglietti di Paesi Bassi-Grecia di UEFA Nations League

I biglietti ufficiali per Paesi Bassi-Grecia di UEFA Nations League possono essere acquistati attraverso il Ticketshop ufficiale della KNVB, che gestisce la distribuzione dei tagliandi per le gare casalinghe della nazionale olandese.

Le finestre di vendita ufficiali si aprono in genere circa 4-6 settimane prima della data prevista della partita. I titolari di club card e i membri ufficiali del fan club ricevono sempre l’accesso prioritario alcuni giorni prima dell’apertura della vendita al pubblico.

Se vuoi assicurarti posti all’ultimo minuto, i tifosi possono acquistare biglietti anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, dando agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita.

Quanto costano i biglietti per Paesi Bassi-Grecia di UEFA Nations League?

Sebbene i prezzi ufficiali specifici dei biglietti dipendano dalla suddivisione dinamica in fasce e dagli sconti per i membri KNVB, le partite casalinghe ufficiali della nazionale alla Johan Cruyff ArenA sono strutturate in zone standard di posti a sedere:

Curve (dietro le porte, settori nord e sud) : in genere le categorie ufficiali di posti più accessibili (Categoria 3/4). I settori più caldi della tifoseria Oranje sono situati principalmente nella tribuna sud (Zuid). ( Fascia di prezzo: €35-€45 )

Tribune laterali (tribuna principale e tribuna est) : suddivise in anello superiore (Categoria 2) e anello inferiore (Categoria 1). L’anello inferiore delle tribune laterali offre la visuale migliore vicino al campo e ha il prezzo standard nominale più alto. ( Fascia di prezzo: €45-€80 )

Settore ospiti : riservato specificamente ai tifosi greci, situato nei settori d’angolo superiori (di solito i settori 416/417).

Tieni d’occhio i siti ufficiali della nazionale più vicino alla data della partita per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c’è da sapere sulla Johan Cruyff Arena

La Johan Cruyff Arena è il fiore all’occhiello dell’infrastruttura sportiva olandese. Situata nel distretto Zuidoost di Amsterdam, è la spettacolare casa dell’AFC Ajax e della nazionale dei Paesi Bassi e ha una capienza di 56.120 posti (71.000 per i concerti).

Rinomata in tutto il mondo come pioniera nel design moderno degli stadi, colma con naturalezza il divario tra le tradizioni storiche del calcio e l’innovazione più avanzata in materia di impianti.

Lo stadio è stato inaugurato ufficialmente nel 1996 con il suo nome originario, Amsterdam ArenA. Fu costruito per sostituire il vecchio ma amatissimo stadio dell’Ajax, il De Meer, che non riusciva più a soddisfare l’enorme base di tifosi del club. Nel 2018, lo stadio è stato ufficialmente rinominato Johan Cruyff Arena. Un omaggio eterno al leggendario numero 14 dell’Ajax che rese popolare l’iconica filosofia del 'Calcio Totale' e che morì nel 2016.

Momenti memorabili alla Johan Cruyff Arena

La nobiltà del pop : Tina Turner è stata la primissima pop star a esibirsi lì nel 1996, seguita poco dopo da Michael Jackson, che fece registrare il tutto esaurito in cinque concerti storici durante il suo HIStory World Tour nel 1997.

Real Madrid-Juventus (finale di Champions League 1998) : lo stadio ha ospitato la più grande partita europea per club. Un solo gol di Predrag Mijatović ha regalato al Real Madrid una vittoria per 1-0, ponendo fine a un digiuno di 32 anni in Coppa dei Campioni.

Chelsea-Benfica (finale di UEFA Europa League 2013) : un epilogo entusiasmante in cui Fernando Torres segnò per il Chelsea, prima del pareggio del Benfica. Al 93’, Branislav Ivanović svettò per insaccare di testa un gol drammatico nel recupero, consegnando al Chelsea il titolo di campione dell’Europa League.

Il tetto pioniere d’Europa: è stato il primo stadio in Europa a essere dotato di un tetto completamente retrattile. All’epoca, costruire una gigantesca copertura scorrevole sopra uno stadio d’élite era considerata una grande scommessa architettonica, poi diventata uno standard globale del settore.

Paesi Bassi-Grecia di UEFA Nations League: tutto quello che c’è da sapere

Paesi Bassi-Grecia: stato di forma recente

Ranking FIFA: Paesi Bassi (#9) vs Grecia (#46)

I Paesi Bassi hanno aperto la loro campagna di UEFA Nations League, e l’era 'Xavi', con un pareggio casalingo contro la Germania, seguito da una vittoria per 2-1 contro la Serbia a Belgrado. Pur restando imbattuti durante la fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2026 in estate, con un pareggio contro il Giappone e vittorie contro Svezia e Tunisia, sono usciti al primo turno della fase a eliminazione diretta, perdendo ai rigori contro il Marocco.

La Grecia ha iniziato la sua campagna di UEFA Nations League col botto, ottenendo impressionanti vittorie esterne contro Serbia (2-1) e Germania (1-0). È stata la prima volta che ha vinto partite in trasferta consecutive da marzo 2025 e la prima volta in assoluto che ha vinto una partita dopo 10 mesi, interrompendo una striscia di cinque gare senza successi.

Paesi Bassi-Grecia: precedenti recenti

I Paesi Bassi vantano uno storico nettamente favorevole contro la Grecia, con 9 vittorie nelle 11 sfide precedenti, 24 gol segnati e appena tre subiti.

L’ultimo confronto tra le due squadre risale a ottobre 2023 nelle qualificazioni a UEFA Euro 2024. I Paesi Bassi si imposero per 1-0 ad Atene, con Virgil van Dijk a segno su rigore nei minuti di recupero.

Grp. 2 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Olanda OLA 4 2 2 0 7 5 +2 8 V D V D 2 Grecia GRE 4 2 2 0 5 3 +2 8 D D V V 3 Germania GER 4 1 2 1 3 2 +1 5 D V S D 4 Serbia SER 4 0 0 4 3 8 -5 0 S S S S Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione



