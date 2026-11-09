L’Olanda punta a conquistare un posto nei quarti di finale della UEFA Nations League del prossimo marzo. Il 13 novembre affronterà la Grecia ad Amsterdam nella penultima partita di Lega A e puoi esserci anche tu acquistando i biglietti già oggi.

Seconda nella prima edizione della UEFA Nations League, nel 2019, e semifinalista nel 2023, l’Olanda, ora guidata da Xavi, vuole tornare a competere per il titolo. La Grecia, però, arriverà ancora carica di fiducia dopo la recente vittoria per 1-0 sulla Germania ad Augusta: i padroni di casa non possono permettersi di sottovalutarla.

Nell’ultima partita disputata dall’Olanda alla Johan Cruyff Arena, Cody Gakpo ha segnato nel finale il goal del pareggio contro la Germania, consentendo alla sua squadra di conquistare un punto nella gara d’esordio in UEFA Nations League. È stata l’ottava partita consecutiva senza sconfitte nello stadio di Amsterdam.

GOAL ti spiega tutto quello che devi sapere per acquistare subito i biglietti di Olanda-Grecia di UEFA Nations League, dai prezzi alla disponibilità, fino ai migliori siti su cui comprarli.

Quando si gioca Olanda-Grecia di UEFA Nations League?

Olanda-Grecia si gioca alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam venerdì 13 novembre, con calcio d’inizio previsto alle 20:45 (CET).

UEFA Nations League A - Game Week 5 13 nov 2026 - 14:45 Johan Cruijff Arena

Come acquistare i biglietti per Olanda-Grecia di UEFA Nations League

I biglietti ufficiali per Olanda-Grecia di UEFA Nations League possono essere acquistati tramite il KNVB Official Ticketshop, che gestisce la distribuzione dei tagliandi per le partite casalinghe della nazionale olandese.

La vendita ufficiale dei biglietti si apre generalmente circa 4-6 settimane prima della partita. I titolari di una club card e gli iscritti al fan club ufficiale hanno sempre accesso prioritario alcuni giorni prima dell’apertura della vendita al pubblico.

Chi cerca posti all’ultimo minuto può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che offre agli acquirenti la certezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per la partita.

Quanto costano i biglietti per Olanda-Grecia di UEFA Nations League?

Il prezzo dei biglietti ufficiali dipende dalle diverse fasce tariffarie e dagli sconti per gli iscritti alla KNVB, ma per le partite casalinghe della nazionale alla Johan Cruyff ArenA i posti sono suddivisi nelle seguenti zone:

Settori dietro le porte (tribune Nord e Sud) : Di norma sono le categorie di posti ufficiali più economiche (categorie 3 e 4). I settori dei tifosi più appassionati dell’Olanda si trovano soprattutto nella tribuna Sud (Zuid). ( Fascia di prezzo: 35-45 € )

: Di norma sono le categorie di posti ufficiali più economiche (categorie 3 e 4). I settori dei tifosi più appassionati dell’Olanda si trovano soprattutto nella tribuna Sud (Zuid). ( ) Settori laterali (tribuna principale e tribuna Est) : Suddivisi tra anello superiore (categoria 2) e anello inferiore (categoria 1). L’anello inferiore dei settori laterali offre una visuale privilegiata vicino al campo e ha il prezzo nominale standard più alto. ( Fascia di prezzo: 45-80 € )

: Suddivisi tra anello superiore (categoria 2) e anello inferiore (categoria 1). L’anello inferiore dei settori laterali offre una visuale privilegiata vicino al campo e ha il prezzo nominale standard più alto. ( ) Settore ospiti: Riservato ai tifosi greci, si trova nei settori d’angolo dell’anello superiore (solitamente i settori 416 e 417).

Per ulteriori informazioni, consulta i siti ufficiali della nazionale quando la partita si avvicinerà. Per verificare la disponibilità aggiornata, controlla anche i siti di rivendita come StubHub.

Tutto quello che devi sapere sulla Johan Cruyff Arena

La Johan Cruyff Arena è il fiore all’occhiello delle infrastrutture sportive olandesi. Situata nel quartiere Zuidoost di Amsterdam, ospita le partite dell’AFC Ajax e della nazionale olandese. Ha una capienza di 56.120 spettatori, che sale a 71.000 per i concerti.

Conosciuta in tutto il mondo come pioniera nella progettazione degli stadi moderni, coniuga la tradizione calcistica con le innovazioni tecnologiche più avanzate.

Lo stadio fu inaugurato ufficialmente nel 1996 con il nome originale di Amsterdam ArenA. Fu costruito per sostituire De Meer, l’amato ma ormai obsoleto stadio dell’Ajax, che non era più in grado di accogliere la vasta tifoseria del club. Nel 2018 fu ribattezzato ufficialmente Johan Cruyff Arena, un omaggio permanente al leggendario numero 14 dell’Ajax, che rese celebre la filosofia del «calcio totale» e morì nel 2016.

Momenti memorabili alla Johan Cruyff Arena

Stelle del pop : Tina Turner fu la prima star del pop a esibirsi nello stadio, nel 1996. Poco dopo arrivò Michael Jackson, che registrò il tutto esaurito per cinque storici concerti durante il suo HIStory World Tour del 1997.

: Tina Turner fu la prima star del pop a esibirsi nello stadio, nel 1996. Poco dopo arrivò Michael Jackson, che registrò il tutto esaurito per cinque storici concerti durante il suo HIStory World Tour del 1997. Real Madrid-Juventus (finale di Champions League 1998) : Lo stadio ospitò la partita più importante del calcio europeo per club. Un goal di Predrag Mijatović regalò al Real Madrid la vittoria per 1-0, ponendo fine a un’attesa di 32 anni per la Coppa dei Campioni.

: Lo stadio ospitò la partita più importante del calcio europeo per club. Un goal di Predrag Mijatović regalò al Real Madrid la vittoria per 1-0, ponendo fine a un’attesa di 32 anni per la Coppa dei Campioni. Chelsea-Benfica (finale di UEFA Europa League 2013): Una finale emozionante in cui Fernando Torres segnò per il Chelsea, prima del pareggio del Benfica. Al 93’, Branislav Ivanović svettò e insaccò di testa il decisivo goal nei minuti di recupero, consegnando al Chelsea il titolo di campione dell’Europa League.

Il tetto pionieristico d’Europa: Fu il primo stadio in Europa a essere dotato di un tetto completamente retrattile. All’epoca, costruire un’enorme copertura scorrevole sopra uno stadio di alto livello era considerata una grande scommessa architettonica. In seguito, questa soluzione è diventata uno standard in tutto il mondo.

Olanda-Grecia di UEFA Nations League: Tutto quello che devi sapere

Olanda-Grecia: I risultati recenti

Ranking FIFA: Olanda (9ª) e Grecia (46ª)

L’Olanda ha aperto la sua campagna in UEFA Nations League, e l’era «Xavi», con un pareggio in casa contro la Germania, seguito da una vittoria per 2-1 sulla Serbia a Belgrado. Pur avendo chiuso imbattuta la fase a gironi del Mondiale 2026 in estate, pareggiando con il Giappone e battendo Svezia e Tunisia, è stata eliminata al primo turno della fase a eliminazione diretta, perdendo ai rigori contro il Marocco.

La Grecia ha iniziato alla grande la sua campagna in UEFA Nations League, ottenendo due importanti vittorie in trasferta contro Serbia (2-1) e Germania (1-0). Era dal marzo 2025 che non vinceva due partite consecutive fuori casa e da 10 mesi che non vinceva una partita, interrompendo una serie di cinque gare senza successi.

Olanda-Grecia: I precedenti recenti

L’Olanda domina i precedenti con la Grecia: ha vinto 9 degli 11 incontri disputati, segnando 24 goal e subendone soltanto tre.

L’ultimo confronto tra le due nazionali risale all’ottobre 2023, durante le qualificazioni a EURO 2024. L’Olanda conquistò una vittoria per 1-0 ad Atene grazie a un rigore trasformato da Virgil van Dijk nei minuti di recupero.