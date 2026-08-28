Come acquistare i biglietti per Paderborn-Hoffenheim: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Paderborn affronta l'Hoffenheim domenica 20 settembre 2026 alla Home Deluxe Arena di Paderborn.

Questa partita segna il loro primo confronto nella massima serie da maggio 2020, quando le due squadre pareggiarono 1-1 a Paderborn. L'Hoffenheim è in vantaggio nel bilancio complessivo dei precedenti, con tre vittorie nelle ultime cinque sfide ufficiali.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Paderborn-Hoffenheim, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Paderborn-Hoffenheim di Bundesliga?

Paderborn-Hoffenheim si gioca alla Home Deluxe Arena di Paderborn.

Bundesliga - Game Week 4 20 set 2026 - 13:30 Home Deluxe Arena

Come acquistare i biglietti per Paderborn-Hoffenheim di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga tra Paderborn e Hoffenheim in programma alla Home Deluxe Arena di Paderborn, hai diverse opzioni principali:

Canali ufficiali dei club

SC Paderborn 07 Official Ticket Shop: In qualità di club ospitante, il Paderborn gestisce la vendita principale dei biglietti. I membri del club e gli abbonati hanno la priorità, seguiti dalla vendita generale sul portale ufficiale dei biglietti se restano posti disponibili.

TSG 1899 Hoffenheim Official Ticket Shop: Se sei un tifoso in trasferta e vuoi sederti nel settore ospiti, le assegnazioni dei biglietti vengono gestite attraverso il canale ufficiale di biglietteria dell'Hoffenheim per tifosi registrati e membri.

Piattaforme secondarie e rivendita

Piattaforme ufficiali di rivendita: Entrambi i club gestiscono piattaforme ufficiali di scambio biglietti (Zweitmarkt) dove gli abbonati che non possono assistere alla partita rivendono in sicurezza i propri posti al valore nominale.

Marketplace di terze parti per biglietti: Se le disponibilità ufficiali sono esaurite, i biglietti si possono spesso trovare su piattaforme secondarie di comparazione e marketplace come StubHub. I prezzi sulle piattaforme secondarie possono variare in base alla domanda.

Quanto costano i biglietti per Paderborn-Hoffenheim di Bundesliga?

I prezzi ufficiali dei biglietti per le partite casalinghe dello SC Paderborn 07 alla Home Deluxe Arena dipendono dalla posizione del posto, dalla categoria e dal fatto che l'acquisto avvenga tramite i canali principali del club o le piattaforme secondarie di rivendita:

Prezzi ufficiali al valore nominale (botteghino SC Paderborn)

Posti in piedi (Stehplatz): da 14,50 € a 16,50 €

Posti a sedere (Sitzplatz - da standard a premium): da 29,00 € a 39,00 €

Settore ospiti (tifosi Hoffenheim): Circa da 14,50 € a 19,00 € per i posti in piedi, e fino a 48,00 € per i blocchi ospiti con posti a sedere.

Prezzi del mercato secondario e della rivendita

Ingresso generale / fascia base: Sulle piattaforme di rivendita e sui marketplace secondari come StubHub, i prezzi dei biglietti partono in genere da circa 40,00 € a 49,00 € per posti standard, a seconda della domanda.

Posti centrali / ad alta richiesta: I posti più vicini a centrocampo o quelli appartenenti a categorie ad alta richiesta sui mercati secondari possono raggiungere cifre significativamente più alte in base alla disponibilità del momento.

Paderborn-Hoffenheim di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Paderborn e Hoffenheim

Il Paderborn arriva a questa gara d'esordio in Bundesliga con un solo risultato ufficiale all'attivo in estate. Ha battuto il 1. FC Phoenix Luebeck per 4-2 in DFB-Pokal il 23 agosto, unico successo in una serie che comprende anche due pareggi contro il Werder Brema, entrambi finiti 2-2, e una vittoria per 2-0 contro l'Osnabrueck in precampionato. L'unica sconfitta è arrivata contro il Magdeburg, un 0-2 a fine luglio. Nelle ultime cinque partite, il Paderborn ha segnato otto gol e ne ha subiti sei.

L'Hoffenheim arriva con tre vittorie nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è stato il 4-0 sull'Erzgebirge Aue in DFB-Pokal il 22 agosto. Prima aveva pareggiato 2-2 con il Tottenham Hotspur in amichevole, dopo aver perso 3-0 contro lo stesso avversario il giorno precedente. In precedenza, nel precampionato, erano arrivati anche un 3-0 contro il Karlsruher SC e un 3-1 contro l'Holstein Kiel. L'Hoffenheim ha segnato 12 gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite.

Paderborn-Hoffenheim: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra questi club risale al 23 maggio 2020, in Bundesliga, quando Paderborn e Hoffenheim pareggiarono 1-1 alla Home Deluxe Arena. Prima di allora, l'Hoffenheim aveva battuto il Paderborn 3-0 a Sinsheim nel novembre 2019. Nelle cinque sfide registrate tra le due squadre, l'Hoffenheim ne ha vinte tre, con un pareggio e una sconfitta, e tutte e cinque le partite sono state disputate in Bundesliga o in 2. Bundesliga.

Paderborn-Hoffenheim: classifica

Nell'attuale classifica di Bundesliga, il Paderborn è 13°, mentre l'Hoffenheim occupa l'11° posto.