Come acquistare i biglietti per Paderborn-Hamburger SV: prezzi per la Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il Paderborn ospita l'Hamburger SV sabato 24 ottobre 2026 alla Home Deluxe Arena di Paderborn.

Il Paderborn arriva da un periodo di risultati alterni e punta a trovare continuità dopo la netta vittoria per 3-1 contro l'Hoffenheim nell'ultima partita. L'Hamburger SV vuole stabilizzare la propria stagione e reagire con decisione dopo le recenti difficoltà difensive contro avversarie di vertice.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Paderborn-Hamburger SV, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Paderborn-Hamburger SV di Bundesliga?

Paderborn-Hamburger SV si gioca sabato 24 ottobre 2026 alla Home Deluxe Arena di Paderborn.

Bundesliga - Game Week 7 24 ott 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

Come acquistare i biglietti per Paderborn-Hamburger SV di Bundesliga?

Ecco le principali opzioni per acquistare i biglietti della partita tra SC Paderborn 07 e Hamburger SV:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale dello SC Paderborn 07: è l'opzione più diretta e sicura per acquistare a prezzo di listino i biglietti dei settori riservati ai tifosi di casa. Spesso i soci del club hanno accesso prioritario prima dell'apertura delle vendite al pubblico.

Biglietti per il settore ospiti dell'Hamburger SV: i tifosi dell'HSV in trasferta possono acquistare i biglietti per il settore ospiti ufficiale direttamente tramite il portale di biglietteria dell'Hamburger SV, generalmente con priorità per i soci.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Paderborn-Hamburger SV di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Bundesliga tra SC Paderborn 07 e Hamburger SV variano a seconda che vengano acquistati direttamente tramite i canali ufficiali dei club o sulle piattaforme di rivendita.

1. Prezzi ufficiali dei club (prezzo di listino)

Posti in piedi (Stehplatz): da 14,50 € a 16,50 €

Posti a sedere (Sitzplatz, standard): da 29,00 € a 33,00 €

Posti a sedere (Sitzplatz, premium): da 36,00 € a 39,00 €

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita dei club, le piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Prezzi di partenza: sulle piattaforme di rivendita, i biglietti d'ingresso standard partono generalmente da prezzi compresi tra 30,00 € e 50,00 € .

Paderborn-Hamburger SV di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Paderborn e Hamburger SV

Il Paderborn arriva a questa partita con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. Nell'ultima ha battuto l'Hoffenheim per 3-1 in Bundesliga, dopo aver perso 3-0 in casa contro il Borussia Dortmund. Nelle partite precedenti aveva pareggiato 0-0 con il Mainz 05 e perso 1-0 contro il Friburgo. Nell'arco delle cinque gare, il Paderborn ha segnato nove goal e ne ha subiti otto.

L'Amburgo ha vinto due delle ultime cinque partite e ne ha perse tre. Il risultato più recente è la vittoria per 2-1 contro il Colonia in Bundesliga, arrivata però dopo due pesanti sconfitte: 5-0 contro l'RB Lipsia e 5-0 contro il Mainz 05. In quelle cinque gare l'Amburgo ha segnato sei goal e ne ha subiti tredici.

Paderborn-Hamburger SV: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale al 2 marzo 2025 in 2. Bundesliga, quando il Paderborn vinse 2-0 in casa. Nei cinque precedenti più recenti documentati, tutti disputati nella seconda divisione, il Paderborn ha ottenuto tre vittorie e due pareggi, mentre l'Amburgo non ha mai vinto. Il miglior risultato dell'Amburgo in questa serie è stato il pareggio per 2-2 del settembre 2024.