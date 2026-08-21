Come acquistare i biglietti per Paderborn-Freiburg: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Paderborn affronta il Friburgo sabato 5 settembre 2026 alla Home Deluxe Arena di Paderborn.
Il Friburgo arriva a questa partita in grande forma dopo la vittoria esterna per 3-1 sul Motherwell nelle qualificazioni alla Conference League, mentre il Paderborn ha recentemente pareggiato 2-2 contro il Werder Brema in un match precampionato. Il Paderborn ha vinto l’ultimo confronto ufficiale tra le due squadre per 3-1 in trasferta in DFB-Pokal nel novembre 2023.
Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Paderborn-Friburgo, compresi dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Paderborn-Friburgo in Bundesliga?
Paderborn-Friburgo si gioca alla Home Deluxe Arena di Paderborn, con calcio d’inizio in programma per la giornata inaugurale di Bundesliga.
Come acquistare i biglietti di Paderborn-Friburgo per la Bundesliga?
Per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga tra Paderborn e Friburgo alla Home Deluxe Arena, segui questi passaggi:
1. Canali ufficiali di vendita primaria
- Ticket Shop dello SC Paderborn: acquista direttamente tramite il portale ufficiale online per i biglietti dello SC Paderborn. I soci del club e gli abbonati hanno accesso prioritario prima di qualsiasi messa in vendita al pubblico.
- Cambio biglietti ufficiale (Zweitmarkt): se i biglietti regolari sono esauriti, controlla il canale secondario ufficiale del Paderborn sulla sua piattaforma di biglietteria per eventuali tagliandi rivenduti al valore nominale.
2. Settore ospiti
- Tifosi dello SC Friburgo: i biglietti per il settore ospiti vengono distribuiti esclusivamente tramite il portale ufficiale del club SC Friburgo ai membri registrati e agli abbonati.
3. Mercati secondari
- Se i canali ufficiali sono esauriti, è possibile trovare opzioni secondarie su piattaforme aggregatrici di biglietti come StubHub.
Quanto costano i biglietti per Paderborn-Friburgo in Bundesliga?
I prezzi dei biglietti per le partite del Paderborn variano a seconda che l’acquisto avvenga tramite i canali ufficiali del club o sulle piattaforme di rivendita secondaria:
Prezzi ufficiali al botteghino (valore nominale)
Se acquistati direttamente tramite i canali ufficiali del club, i prezzi standard dei biglietti alla Home Deluxe Arena rientrano generalmente nelle seguenti fasce:
- Settori in piedi (Stehplatz): 14,50 € - 16,50 €
- Settori con posti a sedere (Sitzplatz): 29,00 € - 39,00 €
Piattaforme di rivendita secondaria
Se le disponibilità ufficiali si esauriscono, i biglietti messi in vendita su marketplace secondari di comparazione o rivendita, come StubHub o piattaforme di aggregazione di biglietti, rispecchiano la domanda di mercato in tempo reale e variano in base alla posizione del posto:
- Posti in piedi / categoria budget: a partire da circa 77 $ - 86 $ (70 € - 80 €)
- Categoria standard con posti a sedere: in genere tra 145 $ e 216 $ (135 € - 200 €)
Paderborn-Friburgo in Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere
La forma di Paderborn e Friburgo
Le ultime cinque partite del Paderborn sono state tutte amichevoli precampionato. Ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta in queste gare. L’uscita più recente si è conclusa con un pareggio per 2-2 contro il Werder Brema l’8 agosto, risultato replicato in un secondo confronto nello stesso giorno. In precedenza, nel precampionato, il Paderborn aveva battuto l’Osnabrueck per 2-0 prima di perdere 0-2 contro il Magdeburg. Ha aperto il proprio programma estivo con una vittoria per 3-1 sul Fagiano Okayama FC.
Il Friburgo arriva con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, comprese gare ufficiali. Il risultato più recente è stato il successo esterno per 3-1 sul Motherwell nelle qualificazioni alla Conference League il 20 agosto. Ha anche battuto il Crystal Palace per 3-0 in amichevole il 15 agosto e ha ottenuto due vittorie consecutive per 2-0 contro lo Strasbourg in due partite di precampionato di fila l’8 agosto. L’unica sconfitta in questa serie è stata lo 0-3 contro il Greuther Fuerth il 31 luglio. Nelle ultime cinque partite, il Friburgo ha segnato dieci gol e ne ha subiti quattro.
Paderborn-Friburgo: precedenti recenti
L’incrocio più recente tra questi club risale alla DFB-Pokal del 1 novembre 2023, quando il Paderborn ha battuto il Friburgo per 3-1 in trasferta. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Paderborn ne ha vinti tre e il Friburgo due. Nello specifico in Bundesliga, il Paderborn ha vinto 2-0 a Friburgo nel gennaio 2020, mentre il Friburgo ha vinto 3-1 a Paderborn nell’agosto 2019.
Testa a testa
Classifica di Paderborn e Friburgo
Nell’attuale classifica di Bundesliga, il Paderborn è 13° e il Friburgo è 9°.
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|4
|4
|0
|0
|9
|2
|+7
|12
V
V
V
V
|2
|4
|3
|1
|0
|14
|2
|+12
|10
V
V
D
V
|3
|4
|3
|1
|0
|12
|3
|+9
|10
D
V
V
V
|4
|4
|2
|1
|1
|11
|6
|+5
|7
S
D
V
V
|5
|4
|2
|1
|1
|10
|5
|+5
|7
V
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V
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|6
|4
|2
|1
|1
|10
|6
|+4
|7
V
S
V
D
|7
|4
|2
|1
|1
|8
|7
|+1
|7
D
S
V
V
|8
|4
|2
|1
|1
|8
|8
|0
|7
V
D
V
S
|9
|4
|2
|0
|2
|9
|5
|+4
|6
S
V
S
V
|10
|4
|1
|2
|1
|9
|10
|-1
|5
D
V
S
D
|11
|4
|1
|2
|1
|3
|4
|-1
|5
D
V
D
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|12
|4
|1
|1
|2
|3
|5
|-2
|4
V
S
S
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|13
|4
|1
|1
|2
|6
|9
|-3
|4
S
D
S
V
|14
|4
|1
|0
|3
|7
|10
|-3
|3
S
V
S
S
|15
|4
|1
|0
|3
|6
|9
|-3
|3
S
S
V
S
|16
|4
|1
|0
|3
|2
|13
|-11
|3
V
S
S
S
|17
|4
|0
|1
|3
|4
|17
|-13
|1
S
S
S
D
|18
|4
|0
|0
|4
|6
|16
|-10
|0
S
S
S
S