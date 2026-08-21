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Come acquistare i biglietti per Paderborn-Freiburg: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Paderborn affronta il Friburgo in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Paderborn affronta il Friburgo sabato 5 settembre 2026 alla Home Deluxe Arena di Paderborn.

Il Friburgo arriva a questa partita in grande forma dopo la vittoria esterna per 3-1 sul Motherwell nelle qualificazioni alla Conference League, mentre il Paderborn ha recentemente pareggiato 2-2 contro il Werder Brema in un match precampionato. Il Paderborn ha vinto l’ultimo confronto ufficiale tra le due squadre per 3-1 in trasferta in DFB-Pokal nel novembre 2023.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Paderborn-Friburgo, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Paderborn-Friburgo in Bundesliga?

Paderborn-Friburgo si gioca alla Home Deluxe Arena di Paderborn, con calcio d’inizio in programma per la giornata inaugurale di Bundesliga.

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Bundesliga - Game Week 2
Home Deluxe Arena

Come acquistare i biglietti di Paderborn-Friburgo per la Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga tra Paderborn e Friburgo alla Home Deluxe Arena, segui questi passaggi:

1. Canali ufficiali di vendita primaria

  • Ticket Shop dello SC Paderborn: acquista direttamente tramite il portale ufficiale online per i biglietti dello SC Paderborn. I soci del club e gli abbonati hanno accesso prioritario prima di qualsiasi messa in vendita al pubblico.
  • Cambio biglietti ufficiale (Zweitmarkt): se i biglietti regolari sono esauriti, controlla il canale secondario ufficiale del Paderborn sulla sua piattaforma di biglietteria per eventuali tagliandi rivenduti al valore nominale.

2. Settore ospiti

  • Tifosi dello SC Friburgo: i biglietti per il settore ospiti vengono distribuiti esclusivamente tramite il portale ufficiale del club SC Friburgo ai membri registrati e agli abbonati.

3. Mercati secondari

  • Se i canali ufficiali sono esauriti, è possibile trovare opzioni secondarie su piattaforme aggregatrici di biglietti come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Paderborn-Friburgo in Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per le partite del Paderborn variano a seconda che l’acquisto avvenga tramite i canali ufficiali del club o sulle piattaforme di rivendita secondaria:

Prezzi ufficiali al botteghino (valore nominale)

Se acquistati direttamente tramite i canali ufficiali del club, i prezzi standard dei biglietti alla Home Deluxe Arena rientrano generalmente nelle seguenti fasce:

  • Settori in piedi (Stehplatz): 14,50 € - 16,50 €
  • Settori con posti a sedere (Sitzplatz): 29,00 € - 39,00 €

Piattaforme di rivendita secondaria

Se le disponibilità ufficiali si esauriscono, i biglietti messi in vendita su marketplace secondari di comparazione o rivendita, come StubHub o piattaforme di aggregazione di biglietti, rispecchiano la domanda di mercato in tempo reale e variano in base alla posizione del posto:

  • Posti in piedi / categoria budget: a partire da circa 77 $ - 86 $ (70 € - 80 €)
  • Categoria standard con posti a sedere: in genere tra 145 $ e 216 $ (135 € - 200 €)

Paderborn-Friburgo in Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Paderborn e Friburgo

Le ultime cinque partite del Paderborn sono state tutte amichevoli precampionato. Ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta in queste gare. L’uscita più recente si è conclusa con un pareggio per 2-2 contro il Werder Brema l’8 agosto, risultato replicato in un secondo confronto nello stesso giorno. In precedenza, nel precampionato, il Paderborn aveva battuto l’Osnabrueck per 2-0 prima di perdere 0-2 contro il Magdeburg. Ha aperto il proprio programma estivo con una vittoria per 3-1 sul Fagiano Okayama FC.

Il Friburgo arriva con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, comprese gare ufficiali. Il risultato più recente è stato il successo esterno per 3-1 sul Motherwell nelle qualificazioni alla Conference League il 20 agosto. Ha anche battuto il Crystal Palace per 3-0 in amichevole il 15 agosto e ha ottenuto due vittorie consecutive per 2-0 contro lo Strasbourg in due partite di precampionato di fila l’8 agosto. L’unica sconfitta in questa serie è stata lo 0-3 contro il Greuther Fuerth il 31 luglio. Nelle ultime cinque partite, il Friburgo ha segnato dieci gol e ne ha subiti quattro.

SCP

SCP - Forma

OSN
V2-0
SVW
D2-2
SVW
D2-2
PHL
V2-4
M05
D0-0
Gol segnato (subito)
10/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SCF

SCF - Forma

CRY
V3-0
MOT
V1-3
F95
V1-5
MOT
V4-1
SVW
V4-1
Gol segnato (subito)
19/4
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Paderborn-Friburgo: precedenti recenti

L’incrocio più recente tra questi club risale alla DFB-Pokal del 1 novembre 2023, quando il Paderborn ha battuto il Friburgo per 3-1 in trasferta. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Paderborn ne ha vinti tre e il Friburgo due. Nello specifico in Bundesliga, il Paderborn ha vinto 2-0 a Friburgo nel gennaio 2020, mentre il Friburgo ha vinto 3-1 a Paderborn nell’agosto 2019.

Testa a testa

PaderbornPareggioFriburgo
2
0
3
DFB Pokal
Friburgo badge
Friburgo
SCF
1
Paderborn badge
Paderborn
SCP
3
FIN
Bundesliga
Friburgo badge
Friburgo
SCF
0
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
FIN
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
Friburgo badge
Friburgo
SCF
3
FIN
Bundesliga II
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
Friburgo badge
Friburgo
SCF
2
FIN
Bundesliga II
Friburgo badge
Friburgo
SCF
4
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
FIN
8Gol segnati10
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Classifica di Paderborn e Friburgo

Nell’attuale classifica di Bundesliga, il Paderborn è 13° e il Friburgo è 9°.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4310142+1210
V
V
D
V
3
FriburgoFriburgoSCF
4310123+910
D
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
S
D
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
D
V
S
6
Magonza 05Magonza 05M05
4211106+47
V
S
V
D
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
D
S
V
V
8
Werder BremaWerder BremaSVW
42118807
V
D
V
S
9
RB LipsiaRB LipsiaRBL
420295+46
S
V
S
V
10
FrancoforteFrancoforteSGE
4121910-15
D
V
S
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
D
V
D
S
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
S
S
D
13
FC ColoniaFC ColoniaKOE
411269-34
S
D
S
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
S
V
S
S
15
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
410369-33
S
S
V
S
16
AmburgoAmburgoHSV
4103213-113
V
S
S
S
17
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
4013417-131
S
S
S
D
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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