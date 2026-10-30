Il Paderborn ospita l'Eintracht Frankfurt sabato 7 novembre 2026 alla Home Deluxe Arena di Paderborn.

Nell'ultimo confronto di Bundesliga, il 27 giugno 2020, l'Eintracht Frankfurt si è imposto di misura per 3-2 in trasferta. Prima di quella sconfitta, il Paderborn aveva battuto il Frankfurt per 2-1 in casa nel dicembre 2019.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c'è da sapere sui biglietti per Paderborn-Eintracht Frankfurt, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Paderborn-Eintracht Frankfurt di Bundesliga?

Paderborn-Eintracht Frankfurt si gioca alla Home Deluxe Arena di Paderborn sabato 7 novembre 2026.

Bundesliga - Game Week 9 7 nov 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

Come acquistare i biglietti per Paderborn-Eintracht Frankfurt di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Bundesliga tra SC Paderborn 07 ed Eintracht Frankfurt, hai a disposizione diversi canali ufficiali e alternativi:

1. Canali ufficiali dei club

Canali ufficiali dello SC Paderborn 07 : I biglietti per i settori di casa sono generalmente distribuiti direttamente dallo SC Paderborn 07. Puoi verificare la disponibilità dei biglietti per la singola partita e i periodi di prevendita riservati ai soci sul portale online o nel negozio ufficiale del club, oppure chiamando il servizio biglietteria.

: I biglietti per i settori di casa sono generalmente distribuiti direttamente dallo SC Paderborn 07. Puoi verificare la disponibilità dei biglietti per la singola partita e i periodi di prevendita riservati ai soci sul portale online o nel negozio ufficiale del club, oppure chiamando il servizio biglietteria. Canali ufficiali dell'Eintracht Frankfurt: I biglietti per i tifosi del Frankfurt in trasferta sono gestiti direttamente dall'Eintracht Frankfurt. Di norma il club mette a disposizione un modulo online attraverso il quale soci e abbonati possono richiedere i biglietti assegnati al settore ospiti.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili attraverso i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, è spesso possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Paderborn-Eintracht Frankfurt di Bundesliga?

I prezzi variano notevolmente in base alla disponibilità, alla categoria dei posti e alla domanda complessiva per Paderborn-Eintracht Frankfurt:

1. Canali ufficiali dei club

Posti in piedi / ingresso ordinario: Per le normali partite casalinghe di Bundesliga alla Home Deluxe Arena, i prezzi vanno generalmente da 15 € a 25 € .

Per le normali partite casalinghe di Bundesliga alla Home Deluxe Arena, i prezzi vanno generalmente da . Posti a sedere ordinari (Sitzplatz): Costano generalmente da 35 € a 65 € , a seconda dell'anello, della visuale e della categoria della tribuna.

Costano generalmente da , a seconda dell'anello, della visuale e della categoria della tribuna. Pacchetti VIP / hospitality: I posti premium e i pacchetti hospitality possono superare la fascia da 150 € a oltre 300 € per biglietto.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Posti nell'anello inferiore / con visuale limitata: I prezzi partono generalmente da circa 1.000 € a 1.100 € a causa dell'elevata domanda e della disponibilità limitata.

I prezzi partono generalmente da circa a causa dell'elevata domanda e della disponibilità limitata. Prezzo medio di mercato: Per le partite più richieste, quando i biglietti messi a disposizione dai club sono completamente esauriti, la media supera spesso i 2.000 € a biglietto.

Paderborn-Eintracht Frankfurt di Bundesliga: Tutto quello che c'è da sapere

La forma di Paderborn ed Eintracht Frankfurt

Il Paderborn arriva a questa partita con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Il risultato più recente è la vittoria in amichevole contro il DC United del 30 settembre, mentre il rendimento in Bundesliga racconta una storia più difficile: alle sconfitte contro il Borussia Dortmund, che gli ha segnato tre reti senza subirne, e il Friburgo, che si è imposto per 1-0, si affianca il successo per 3-1 sull'Hoffenheim, prova della capacità del Paderborn di offrire una prestazione completa. In quelle cinque partite, il Paderborn ha segnato cinque goal e ne ha subiti sei.

L'Eintracht Frankfurt arriva da due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L'ultima gara è stata la vittoria per 4-0 nell'amichevole contro l'Eintracht Braunschweig del 2 ottobre. In campionato ha mostrato grandi qualità: il successo per 3-1 sul campo del Mainz e quello per 1-4 sul campo dell'Augsburg confermano che il Frankfurt sa segnare con facilità. Ha inoltre pareggiato 2-2 con il Friburgo e 3-3 con l'Union Berlino, risultati che suggeriscono partite con goal da entrambe le parti. In quelle cinque gare, il Frankfurt ha segnato 13 goal e ne ha subiti 12.

Paderborn-Eintracht Frankfurt: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra i due club in Bundesliga risale al 27 giugno 2020, quando l'Eintracht Frankfurt vinse 3-2 in casa. Nelle ultime cinque sfide registrate tra le due squadre, il bilancio è combattuto: il Paderborn ha vinto due volte, il Frankfurt altrettante, mentre un'ulteriore vittoria del Paderborn è arrivata nella 2. Bundesliga nel 2012. Il totale dei goal segnati in quelle cinque partite riflette una serie di sfide aperte e ricche di reti, nelle quali entrambe le squadre hanno dimostrato di saper battere l'altra in casa.