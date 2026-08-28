L'Osasuna affronta il Rayo Vallecano mercoledì 20 settembre 2026 all'Estadio El Sadar di Pamplona.

L'Osasuna ha un netto vantaggio nei recenti precedenti, compresa la vittoria per 3-1 nell'ultimo confronto contro il Rayo Vallecano nel gennaio 2026. Il Rayo Vallecano cercherà di invertire le recenti difficoltà in trasferta, avendo subito cinque sconfitte nelle precedenti sei gare esterne.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Osasuna-Rayo Vallecano, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Osasuna-Rayo Vallecano di Liga?

Osasuna-Rayo Vallecano si gioca all'Estadio El Sadar di Pamplona, con l'orario del calcio d'inizio confermato nei dettagli della partita sopra.

LaLiga - Game Week 7 19 set 2026 - 08:00 Estadio El Sadar

Come comprare i biglietti per Osasuna-Rayo Vallecano di Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita Osasuna-Rayo Vallecano all'Estadio El Sadar di Pamplona, avete alcune opzioni che vanno dalle fonti ufficiali alle piattaforme secondarie di biglietti:

Portale ufficiale di biglietteria del CA Osasuna: Il modo più sicuro per acquistare biglietti di ingresso generale è direttamente tramite il sito ufficiale di biglietteria dell'Osasuna (entradas.osasuna.es). I biglietti per specifiche partite di Liga vengono generalmente messi in vendita al pubblico un paio di settimane prima della data prevista della gara, dopo l'accesso prioritario riservato ai soci ufficiali del club.

Biglietteria dell'El Sadar (Taquillas): I biglietti rimanenti possono essere acquistati direttamente alle biglietterie dello stadio dell'Estadio El Sadar di Pamplona nei giorni che precedono la partita o nel giorno della gara, salvo disponibilità.

Marketplace secondari e aggregatori di biglietti : Se i biglietti ufficiali sono esauriti o se acquistate all'ultimo minuto, marketplace secondari di biglietti come StubHub offrono opzioni di rivendita.

Quanto costano i biglietti per Osasuna-Rayo Vallecano di Liga?

Il costo dei biglietti per la partita di Liga tra Osasuna e Rayo Vallecano all'Estadio El Sadar varia in base al settore, alla piattaforma di acquisto e alla disponibilità dei biglietti:

Ingresso generale ufficiale del club: I biglietti diretti per il pubblico generale tramite la biglietteria ufficiale del CA Osasuna partono generalmente da circa 30 € a 35 € per i posti base (come i settori standard dietro la porta / Shortside), mentre i posti in tribuna centrale variano da 50 € a 90 € .

Biglietti del settore ospiti: I normali biglietti del settore riservato ai tifosi ospiti, destinati ai sostenitori del Rayo Vallecano, vengono generalmente venduti al prezzo fisso per le trasferte di Liga di 30 € .

Marketplace secondari e piattaforme di rivendita: Sulle piattaforme secondarie di biglietti come StubHub, i prezzi attualmente variano a seconda della categoria:

Fascia entry-level (Shortside / anello superiore): Circa 38 € - 65 € Fascia intermedia (Main Stand / settori Tribuna): Circa 90 € - 135 € Premium / Categoria 1 VIP: Circa 250 € - 350 €+



Osasuna-Rayo Vallecano di Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Osasuna e Rayo Vallecano

L'Osasuna ha vinto due partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse due nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata lo 0-0 con il Levante in Liga, la prima gara ufficiale della stagione. Prima di allora, ha perso 0-2 contro l'Al-Ain e 2-1 contro l'SSC Napoli in precampionato, anche se le vittorie contro Norwich City e Ipswich Town hanno mostrato la capacità di ottenere risultati nelle amichevoli.

Il Rayo Vallecano ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre nelle ultime cinque gare. Il risultato più recente è stato l'1-1 con il Deportivo Alaves in Liga il 20 agosto, dopo la sconfitta per 2-1 all'esordio contro il Siviglia. La sconfitta per 3-0 contro l'Ipswich Town è stata uno dei punti più bassi del suo precampionato, e la squadra ha perso anche contro il Feyenoord in amichevole. L'unica vittoria del Rayo in questa serie è stata il successo per 3-2 in amichevole contro lo Sporting Charleroi. Nelle cinque partite, ha segnato sei gol e ne ha subiti otto.

Osasuna-Rayo Vallecano: i recenti precedenti

L'ultimo incontro tra questi club è arrivato in Liga il 24 gennaio 2026, quando il Rayo Vallecano ha ospitato l'Osasuna e ha perso 1-3. Prima di allora, l'Osasuna ha vinto 2-0 all'El Sadar quando le due squadre si sono affrontate nel settembre 2025. Negli ultimi cinque incontri di Liga, l'Osasuna ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro una del Rayo e un pareggio, l'1-1 all'El Sadar nel gennaio 2025.