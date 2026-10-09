Come acquistare i biglietti per Osasuna-Racing Santander: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Osasuna affronta il Racing Santander domenica 18 ottobre 2026 all'Estadio El Sadar di Pamplona.

Storicamente, il Racing Santander vanta il bilancio migliore negli scontri diretti ufficiali in massima serie tra i due club del nord della Spagna, con sei vittorie contro le due dell'Osasuna. Le due squadre si sono affrontate l'ultima volta nella preparazione precampionato il 24 luglio 2026, quando l'Osasuna ha conquistato una vittoria per 2-0 sul Racing Santander.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Osasuna-Racing Santander, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Osasuna-Racing Santander di Liga?

LaLiga - Game Week 9 18 ott 2026 - 08:00 Estadio El Sadar

Come acquistare i biglietti per Osasuna-Racing Santander di Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita Osasuna-Racing Santander all'Estadio El Sadar di Pamplona, segui queste opzioni:

1. Portale ufficiale ticketing del CA Osasuna

Il modo per assicurarsi i biglietti della partita al prezzo nominale è attraverso il sito ufficiale del CA Osasuna. I biglietti vengono generalmente messi a disposizione prima dei soci del club, per poi essere aperti al pubblico generale circa una o due settimane prima del giorno della partita.

2. Biglietteria dello stadio (Taquillas El Sadar)

Se i biglietti restano invenduti online, i tifosi possono acquistare i tagliandi fisici direttamente alle biglietterie dell'Estadio El Sadar di Pamplona durante la settimana della partita o nel giorno del match.

3. Quota riservata ai tifosi ospiti del Racing Santander

I sostenitori del Racing Santander in viaggio verso Pamplona dovrebbero richiedere i biglietti attraverso i canali ufficiali del club, poiché i posti riservati al settore ospiti vengono distribuiti tramite il dipartimento ticketing della squadra in trasferta.

4. Piattaforme di mercato secondario

Se le quote ufficiali vanno esaurite, i biglietti vengono spesso messi in vendita su piattaforme secondarie come StubHub . I prezzi sulle piattaforme secondarie variano in base alla domanda.

Quanto costano i biglietti per Osasuna-Racing Santander di Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita Osasuna-Racing Santander all'Estadio El Sadar variano in base alla categoria del posto e al fatto che si acquistino biglietti a prezzo nominale oppure di rivendita.

1. Prezzo nominale / posti per il pubblico generale

I prezzi ufficiali dei biglietti venduti direttamente dal CA Osasuna vanno in genere da 30 € a 110 € per le categorie standard, come dietro la porta / Gol, angolo e tribuna principale / Tribuna / Laterale.

2. VIP e premium hospitality

I biglietti VIP ufficiali e i pacchetti premium per il giorno della partita variano di solito tra 150 € e 250 €+ per posto.

3. Mercato secondario e piattaforme di rivendita: Sulle piattaforme secondarie come StubHub, i prezzi dei biglietti partono generalmente da circa 160 € a 180 € per i posti base di ingresso e possono salire ulteriormente in base alla domanda e alla posizione del posto.

Osasuna-Racing Santander di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Osasuna e Racing Santander

L'Osasuna ha vinto due e perso tre delle ultime cinque partite di Liga. La sua uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 4-0 sul campo dell'Atletico Madrid, dopo il ko interno per 2-0 contro l'Espanyol. Il miglior risultato di questa serie è stato l'1-0 sul Getafe, e c'è stato anche il successo per 1-2 sul campo del Celta Vigo. La squadra di Ramis ha segnato cinque gol e ne ha subiti nove in queste cinque partite.

Il Racing Santander ha fatto registrare due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stato il 7-2 subito sul campo del Barcellona, anche se la settimana precedente aveva battuto il Deportivo Alaves per 2-1. In precedenza, aveva superato l'Elche per 3-2 e perso 3-2 contro il Rayo Vallecano. La squadra di Lopez ha segnato dieci gol e ne ha subiti tredici in queste cinque uscite.

Osasuna-Racing Santander: i precedenti più recenti

L'incrocio più recente tra questi due club è arrivato in un'amichevole precampionato il 24 luglio 2026, quando l'Osasuna ha vinto 2-0. Prima di allora, il Racing Santander aveva ottenuto una vittoria per 1-0 in un'amichevole nell'agosto 2025. Nelle ultime cinque sfide registrate, l'Osasuna conta due vittorie contro le due del Racing, con un'ulteriore vittoria del Racing, e le cinque partite hanno prodotto complessivamente 9 gol.