L'Osasuna ospita il Málaga domenica 22 novembre 2026 allo stadio El Sadar di Pamplona.

Negli scontri diretti disputati in competizioni ufficiali dalla stagione 2010/11, l'Osasuna è in vantaggio con 5 vittorie contro le 2 del Málaga, oltre a 5 pareggi. Gli incontri ufficiali più recenti risalgono alla Segunda División 2018/19: l'Osasuna ha vinto 2-1 in casa allo stadio El Sadar e poi si è imposto per 2-1 in trasferta alla Rosaleda.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Osasuna-Málaga, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Osasuna-Málaga di LaLiga?

Osasuna-Málaga si gioca domenica 22 novembre 2026 allo stadio El Sadar di Pamplona.

LaLiga - Game Week 13 22 nov 2026 - 12:30 Estadio El Sadar

Come acquistare i biglietti per Osasuna-Málaga di LaLiga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti della partita di LaLiga tra Osasuna e Málaga:

1. Canali ufficiali del club

Sito ufficiale del club: I biglietti possono essere acquistati direttamente sul sito ufficiale del CA Osasuna (osasuna.es), tramite il portale di vendita online. È il metodo più sicuro e diretto per i posti ordinari.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, spesso è possibile trovare posti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di LaLiga quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Osasuna-Málaga di LaLiga?

Ecco le categorie di biglietti e i prezzi stimati per la prossima partita di LaLiga tra Osasuna e Málaga:

1. Canali ufficiali del club

Posti ordinari: I prezzi vanno indicativamente da 30 € a 90 € , a seconda soprattutto del settore.

I prezzi vanno indicativamente , a seconda soprattutto del settore. VIP e hospitality ufficiali del club: I prezzi partono generalmente da circa 150 € fino a 300 € e oltre a biglietto.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dal club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Anello superiore e posti dietro le porte: I prezzi partono da circa 50 € e arrivano a 95 € .

I prezzi partono da circa . Settori centrali e tribune laterali: I posti con visuale privilegiata nelle tribune laterali costano in genere da 100 € a 220 € e oltre, a seconda della fila e della domanda.

Osasuna-Málaga di LaLiga: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Osasuna e Málaga

L'Osasuna arriva a questa partita con un bilancio altalenante nelle ultime cinque gare di LaLiga: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Nell'ultima partita ha ottenuto un convincente successo per 2-0 contro il Racing Santander, dopo una pesante sconfitta per 5-2 contro il Real Betis. In precedenza aveva perso 4-0 contro l'Atlético Madrid e 2-0 contro l'Espanyol, raccogliendo l'unico altro punto con un pareggio per 1-1 contro il Rayo Vallecano. In queste cinque partite l'Osasuna ha segnato sei gol e ne ha subiti otto.

Il Málaga attraversa un periodo difficile. Ha raccolto appena due punti nelle ultime cinque partite, pareggiando contro Espanyol e Celta Vigo e perdendo le altre tre. Nell'ultima gara è stato sconfitto 2-5 dalla Real Sociedad; ha perso anche 1-3 contro il Villarreal e 1-0 contro il Getafe. In queste cinque partite il Málaga ha segnato cinque gol e ne ha subiti dieci.

Osasuna-Málaga: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale al marzo 2019, in Segunda División, quando l'Osasuna vinse 2-1 in trasferta contro il Málaga. Nelle ultime cinque partite registrate, disputate tra LaLiga e Segunda División, l'Osasuna è in vantaggio con due vittorie contro una del Málaga, mentre due incontri sono terminati in parità.