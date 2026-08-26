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Come acquistare i biglietti per Osasuna-Espanyol: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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L’Osasuna affronta l’Espanyol nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Osasuna affronta l'Espanyol domenica 13 settembre 2026 all'Estadio El Sadar di Pamplona.

Nel più recente scontro diretto nello stesso stadio, a maggio 2026, l'Espanyol ha ottenuto una vittoria esterna per 2-1 contro l'Osasuna. Storicamente, le sfide tra queste due squadre a El Sadar sono state battaglie molto equilibrate, con risultati di misura.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Osasuna-Espanyol, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Osasuna-Espanyol di Liga?

Osasuna-Espanyol si gioca all'Estadio El Sadar di Pamplona, con l'orario d'inizio ancora da confermare.

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LaLiga - Game Week 5
Estadio El Sadar

Come acquistare i biglietti per Levante-Barcellona di Liga?

Per acquistare i biglietti di Levante-Barcellona di Liga senza utilizzare link web esterni, è possibile ottenerli attraverso i seguenti canali ufficiali e autorizzati:

Piattaforme ufficiali dirette

  • Portale ufficiale ticketing del Levante UD: Quando il Levante ospita la sfida all'Estadio Ciutat de València, acquistate direttamente dalla sezione biglietteria del sito ufficiale del Levante UD. Gli abbonati di solito ricevono accesso prioritario e sconti.
  • Portale ufficiale ticketing del FC Barcelona: Quando il Barcellona ospita la partita al Camp Nou o nel proprio stadio designato, acquistate i biglietti direttamente tramite il sito ufficiale del FC Barcelona o l'app mobile.
  • Biglietterie ufficiali: I biglietti possono essere acquistati di persona il giorno della partita, o nei giorni precedenti alla gara, alle biglietterie dello stadio che ospita l'evento, a condizione che non sia tutto esaurito.

Piattaforme secondarie di ticketing: Rivenditori di biglietti o mercati secondari come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Levante-Barcellona di Liga?

I prezzi dei biglietti per Levante-Barcellona in Liga variano a seconda della categoria del posto e del canale di acquisto:

Prezzi standard diretti in biglietteria e ufficiali

  • Valore nominale / Posti standard: I prezzi ufficiali dei biglietti acquistati direttamente variano generalmente da 90 € a 230 € per le aree standard come i settori Gol Corner, Lateral o Central Tribuna.
  • Posti VIP e premium: I posti di fascia alta o i pacchetti hospitality partono generalmente da oltre 300 €.

Mercati secondari di rivendita biglietti

  • Fascia base / Prezzo più basso disponibile: Sui mercati secondari di rivendita biglietti, come StubHub, i prezzi di partenza iniziano generalmente intorno a 130-170 $.
  • Alta richiesta / Posti centrali: I posti premium a centrocampo o le inserzioni di rivendita dell'ultimo momento possono raggiungere cifre superiori a 200-400 € o più, a seconda della disponibilità e della domanda di mercato.

Osasuna-Espanyol di Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Osasuna ed Espanyol

Le ultime cinque partite dell'Osasuna sono state tutte amichevoli pre-campionato, con tre vittorie e due sconfitte. L'uscita più recente si è chiusa con una sconfitta per 0-2 contro l'Al-Ain, mentre nella precedente ultima amichevole ha perso 2-1 contro il SSC Napoli. Sul fronte positivo, le vittorie contro Norwich City, Ipswich Town e Racing Santander hanno mostrato la capacità di ottenere risultati nelle amichevoli, anche se il livello degli avversari è variato notevolmente nel corso delle cinque partite.

Le ultime cinque partite dell'Espaynol comprendono sia calcio competitivo sia amichevoli, con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 1-2 in Liga contro il Real Madrid, anche se prima aveva battuto il Levante 3-0 nella giornata inaugurale della stagione. Nel pre-campionato ha pareggiato 3-3 con il Middlesbrough e 2-2 con il Burnley, oltre a perdere 3-1 contro il Coventry City. Nelle cinque partite, l'Espanyol ha segnato dieci gol e ne ha subiti otto.

OSA

OSA - Forma

ALA
S0-2
LEV
D0-0
CEL
V1-2
GET
V1-0
ALA
S5-2
Gol segnato (subito)
5/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
ESP

ESP - Forma

COV
S3-1
LEV
V3-0
RMA
S1-2
RSO
S2-1
SEV
D1-1
Gol segnato (subito)
7/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Osasuna-Espanyol: i recenti precedenti

L'incontro più recente tra questi club si è giocato in Liga il 17 maggio 2026, con la vittoria esterna dell'Espanyol per 2-1 all'Estadio El Sadar. Prima di allora, l'Espanyol aveva vinto 1-0 ospitando l'Osasuna il 31 agosto 2025. Negli ultimi cinque confronti di Liga, l'Espanyol ha un leggero vantaggio con due vittorie contro una dell'Osasuna, mentre il bilancio è completato da due pareggi, compreso lo 0-0 sul campo dell'Espanyol nel dicembre 2024 e l'1-1 del febbraio 2023.

Testa a testa

OsasunaPareggioEspanyol
1
2
2
LaLiga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
FIN
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
FIN
LaLiga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
FIN
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
FIN
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
FIN
4Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Osasuna-Espanyol: classifica

Nelle prime posizioni della classifica di Liga, l'Espanyol è quinto mentre l'Osasuna occupa il 16° posto.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
V
V
V
S
V
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
V
V
V
S
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
S
V
V
S
V
5
SivigliaSivigliaSEV
7412109+113
S
V
V
D
S
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
D
S
S
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
S
D
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
S
V
D
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
S
S
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
D
D
V
V
S
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
S
D
D
S
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
V
S
V
S
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
S
S
S
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
D
D
D
S
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
S
S
V
D
S
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
S
S
V
S
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
S
S
D
V
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
S
D
S
S
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
S
V
S
S
S
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
S
S
D
D
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
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