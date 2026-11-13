L'Osasuna ospita l'Elche domenica 6 dicembre 2026 all'Estadio El Sadar di Pamplona.

Nella sfida del settembre 2025 all'Estadio El Sadar, le due squadre si sono divise la posta con un pareggio per 1-1. Il successivo incontro, disputato nel febbraio 2026 all'Estadio Martínez Valero, è stato altrettanto prudente e si è concluso 0-0.

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Quando si gioca Osasuna-Elche di Liga?

Osasuna-Elche si gioca domenica 6 dicembre 2026 all'Estadio El Sadar di Pamplona.

LaLiga - Game Week 15 6 dic 2026 - 09:00 Estadio El Sadar

Come acquistare i biglietti per Osasuna-Elche di Liga?

Ecco le opzioni per i biglietti della prossima sfida di Liga tra Osasuna ed Elche:

1. Canali ufficiali dei club

Canali ufficiali dei club: Puoi acquistare i biglietti per l'Estadio El Sadar direttamente sul sito ufficiale dell'Osasuna (osasuna.es) oppure, se cerchi posti nel settore ospiti, attraverso il portale ufficiale dell'Elche CF.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare posti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando quelli messi in vendita attraverso i canali principali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Osasuna-Elche di Liga?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima sfida di Liga tra Osasuna ed Elche:

1. Canali ufficiali dei club

Posti ordinari: I prezzi variano generalmente da circa 30 a 90 € .

I prezzi variano generalmente da circa . Settore riservato ai tifosi ospiti: Il prezzo si aggira intorno ai 25 € .

Il prezzo si aggira intorno ai . Posti VIP e servizi di ospitalità di alto livello: I prezzi partono generalmente da oltre 180 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti standard e ordinari: I prezzi partono generalmente da circa 55-66 € .

I prezzi partono generalmente da circa . Posti di fascia intermedia nei settori laterali e in tribuna: I prezzi variano generalmente tra 90 e 130 € .

I prezzi variano generalmente tra . Posti premium o molto richiesti: I prezzi possono superare i 160 €.

Osasuna-Elche di Liga: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Osasuna ed Elche

Nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, l'Osasuna ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro il Deportivo de A Coruña in Liga; in campionato ha perso anche 2-0 contro il Siviglia. La vittoria per 2-0 sul Racing Santander e il 6-0 inflitto all'Atletico Calatayud in Copa del Rey hanno dato un po' di sollievo, ma il rendimento in campionato resta motivo di preoccupazione per la squadra di Arrasate.

Nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, l'Elche ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è la sconfitta per 1-0 contro il Valencia in Liga del 1° novembre. Prima di allora aveva battuto il Rayo Vallecano 3-0 in trasferta e pareggiato senza reti sia contro il Villarreal sia contro il Celta Vigo. Nelle ultime tre gare di Liga, la squadra di Anselmi ha segnato tre goal e ne ha subito uno.

Osasuna-Elche: I precedenti più recenti

Il confronto più recente tra i due club si è disputato in Liga il 13 febbraio 2026, quando la partita all'Estadio Martínez Valero è terminata senza reti. Prima di allora, nel settembre 2025 a Pamplona, l'Osasuna ha battuto l'Elche per 1-1, con le due squadre che si sono divise la posta. Negli ultimi cinque confronti diretti, tutti disputati in Liga, nessuna delle due ha un netto vantaggio: l'Osasuna ha ottenuto una vittoria, l'Elche una e tre partite sono finite in parità, con un totale di sei goal segnati nelle cinque sfide.