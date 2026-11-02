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Come acquistare i biglietti per Osasuna-Athletic Bilbao: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite dei biglietti all’ultimo minuto e altro

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Biglietti
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L'Osasuna affronta l'Athletic Bilbao nella Liga. Ecco come acquistare i biglietti.

L’Osasuna ospita l’Athletic Bilbao domenica 8 novembre 2026 all’Estadio El Sadar di Pamplona.

Nell’ultimo confronto di LaLiga, disputato nell’aprile 2026 al San Mamés, l’Athletic Bilbao ha vinto di misura per 1-0 grazie a un goal di Gorka Guruzeta nel primo tempo. In precedenza, nella stagione 2025–26, le due squadre avevano pareggiato 1-1 a Pamplona al termine di una sfida combattuta, a conferma del consueto equilibrio tra le due avversarie.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Osasuna-Athletic Bilbao, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Osasuna-Athletic Bilbao in LaLiga?

Osasuna-Athletic Bilbao si gioca all’Estadio El Sadar di Pamplona domenica 8 novembre 2026.

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LaLiga - Game Week 12
Estadio El Sadar

Come acquistare i biglietti di Osasuna-Athletic Bilbao in LaLiga?

Ecco le principali opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di LaLiga tra Osasuna e Athletic Bilbao:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietterie ufficiali dei club: Il modo più diretto per assicurarsi biglietti autentici è utilizzare i siti ufficiali del CA Osasuna (per i tifosi di casa all’Estadio El Sadar) o dell’Athletic Club.
  • Biglietteria dello stadio: In alcuni casi è possibile acquistare i biglietti direttamente alle biglietterie dell’El Sadar a Pamplona nei giorni precedenti la partita, salvo esaurimento dei posti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di LaLiga quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Osasuna-Athletic Bilbao in LaLiga?

Ecco una panoramica dei prezzi dei biglietti per la prossima partita di LaLiga tra Osasuna e Athletic Bilbao:

1. Canali ufficiali dei club

  • I biglietti per i settori ordinari e i posti standard (come quelli dietro le porte o nei settori d’angolo) acquistati direttamente tramite il club costano generalmente da 30 a 90 €.
  • I posti lungo i lati del campo (nei settori Lateral/Tribuna) costano generalmente da 90 a 160 €.
  • Le opzioni premium o VIP con servizi di hospitality possono costare da 180 a oltre 350 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • I biglietti più economici partono generalmente da circa 115-130 €.
  • I prezzi medi sulle piattaforme di rivendita per i posti standard oscillano intorno a 160-450 € e oltre, a seconda della domanda e della posizione esatta del settore.

Osasuna-Athletic Bilbao in LaLiga: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di Osasuna e Athletic Bilbao

Nelle ultime cinque partite di LaLiga, l’Osasuna ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. L’unico successo in questa serie è arrivato in casa contro il Getafe, battuto 1-0, mentre l’ultima partita si è conclusa con un pareggio per 1-1 contro il Rayo Vallecano. In quelle cinque gare la squadra ha subito 12 goal e ne ha segnati appena cinque: un bilancio difensivo che preoccuperà Ramis in vista di questa sfida.

Nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, l’Athletic Bilbao ha ottenuto tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta. L’ultima è stata un’amichevole vinta 1-0 contro la Real Sociedad, mentre il successo per 3-0 in LaLiga contro l’Atletico Madrid è il risultato più significativo di questa serie. I due pareggi contro Deportivo Alaves ed Elche mostrano che la squadra non è sempre stata al massimo, ma nel complesso sta acquisendo fiducia.

OSA

OSA - Forma

RAY
D1-1
BET
S5-2
SAN
V2-0
SEV
S2-0
ACL
V0-6
Gol segnato (subito)
11/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
ATH

ATH - Forma

VAL
D0-0
LEV
S3-1
GET
V4-0
AEP
V1-6
RSO
V2-1
Gol segnato (subito)
13/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Osasuna-Athletic Bilbao: I precedenti recenti

I precedenti recenti tra i due club sono equilibrati. Nell’aprile 2026 l’Athletic Bilbao ha battuto l’Osasuna 1-0 in LaLiga nell’ultimo confronto ufficiale tra le due squadre, mentre la partita del gennaio 2026 era finita 1-1 a Pamplona. Negli ultimi cinque incontri in tutte le competizioni, l’Athletic è leggermente avanti, anche se la vittoria dell’Osasuna contro gli avversari in Coppa del Re nel gennaio 2025 dimostra che, in questa rivalità, la squadra di casa è sempre in grado di creare difficoltà.

Testa a testa

OsasunaPareggioAthletic Bilbao
2
2
1
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
FIN
LaLiga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
FIN
Amichevoli dei club
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
FIN
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
FIN
Coppa del Rey
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
Osasuna badge
Osasuna
OSA
3
FIN
5Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

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