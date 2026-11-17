L’Omonia Nicosia ospita il Celtic giovedì 10 dicembre 2026 al Neo GSP Stadium di Nicosia.

Omonia Nicosia e Celtic non si sono mai affrontati in una competizione ufficiale: questa sfida di UEFA Europa League sarà dunque il primo confronto tra i due club. Per entrambe le squadre sarà una partita inedita, nella quale cercheranno di conquistare punti importanti nella fase campionato del torneo.

Scopri con GOAL tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti di Omonia Nicosia-Celtic, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Omonia Nicosia-Celtic in Europa League?

Omonia Nicosia-Celtic si gioca al Neo GSP Stadium di Nicosia giovedì 10 dicembre 2026.

Europa League - Game Week 6 10 dic 2026 - 12:45 Neo GSP Stadium

Come acquistare i biglietti per Omonia Nicosia-Celtic in Europa League?

Ecco i canali e le modalità di acquisto disponibili per la prossima sfida di Europa League tra Omonia Nicosia e Celtic:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: i biglietti possono essere acquistati direttamente sulle piattaforme ufficiali e presso le biglietterie di Omonia Nicosia e Celtic, generalmente il canale più sicuro e diretto per i tifosi.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Europa League quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Omonia Nicosia-Celtic in Europa League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la sfida di Europa League tra Omonia Nicosia e Celtic:

1. Canali ufficiali dei club

Posti standard: i prezzi vanno generalmente da circa 25 a 60 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Biglietti più economici: partono in genere da circa 80-85 €

partono in genere da circa Prezzi medi sul mercato: salgono fino a 120-200 € e oltre.

Omonia Nicosia-Celtic in Europa League: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Omonia Nicosia e Celtic

Nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, l’Omonia ha ottenuto due vittorie e tre sconfitte, senza pareggi. Il risultato più recente è una vittoria per 2-0 contro l’Anorthosis nel campionato cipriota, mentre nella precedente gara di Europa League ha perso 3-1 contro il NEC Nijmegen. In precedenza, nel corso della stagione, è stato battuto 4-1 dal Benfica. La squadra di Berg ha segnato otto goal e ne ha subiti nove in queste cinque partite.

Il Celtic ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Nell’ultima gara ha battuto il Kilmarnock 1-0 nella Scottish Premiership, mentre nel precedente incontro di Europa League ha sconfitto il Besiktas 3-2. L’unica sconfitta in questa serie è stata quella per 2-0 contro il Falkirk. Il Celtic ha segnato sette goal e ne ha subiti cinque in queste cinque partite.

Omonia Nicosia-Celtic: i precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Omonia Nicosia e Celtic. Ulteriori informazioni sui precedenti verranno aggiunte quando saranno disponibili.