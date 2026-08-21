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Premier League
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City Ground, Nottingham
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Come acquistare i biglietti per Nottingham Forest-Tottenham Hotspur: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Biglietti
Premier League
Nottingham Forest
Tottenham Hotspur

Potresti essere seduto al City Ground per vedere se il Forest riuscirà a conquistare la sua prima vittoria casalinga in campionato della stagione

Il Nottingham Forest conserva ottimi ricordi delle sfide della scorsa stagione contro il Tottenham Hotspur. A dicembre ha ottenuto una convincente vittoria per 3-0 contro la squadra del nord di Londra al City Ground, per poi ripetersi nella gara di ritorno a marzo.

Dopo aver visto il Tottenham faticare in trasferta all’esordio stagionale contro il Brentford, il Forest spera di poter creare parecchi problemi alla squadra di Roberto De Zerbi quando le due formazioni si affronteranno a Nottingham sabato 5 settembre, durante la 3ª giornata.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c’è da sapere per assicurarvi i biglietti di Nottingham Forest-Tottenham Hotspur, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Nottingham Forest e Tottenham Hotspur?

Nottingham Forest-Tottenham Hotspur si gioca al City Ground di Nottingham sabato 5 settembre, con calcio d’inizio previsto alle 15:00 BST.

crest
Premier League - Game Week 3
City Ground, Nottingham

Come acquistare i biglietti per Nottingham Forest-Tottenham Hotspur di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali fino ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debentures: Gli attuali abbonati mantengono il loro posto o rimettono a disposizione del club le partite alle quali non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali riservate ai membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita, settimane prima della partita, per entrare nel sorteggio.
  • Circuiti ufficiali di scambio biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se si cercano biglietti last minute, i tifosi possono anche acquistarli su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Nottingham Forest-Tottenham Hotspur?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce d’età e categorie ridotte: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per adulti, junior (di solito Under 18 o Under 21), studenti e senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età cambiano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce, ad esempio Categoria A, B o C. Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo le tribune laterali e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • È necessaria la membership ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per accedere ai sorteggi o ai circuiti di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno anche per il 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti siano limitati a 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e di solito vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Forma

NFO

NFO - Forma

B04
V2-1
B29
V2-0
LEE
S0-1
LEE
S0-2
LIV
D2-2
Gol segnato (subito)
6/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
TOT

TOT - Forma

TSG
V3-0
TSG
D2-2
BRE
S3-0
CHA
V5-1
NEW
S0-2
Gol segnato (subito)
10/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Nottingham ForestPareggioTottenham Hotspur
4
0
1
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
FIN
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
0
FIN
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
FIN
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
0
FIN
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FIN
10Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Nottingham Forest - Tottenham Hotspur

3-4-2-1
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Formazione
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
4-2-3-1
M. SelsM. SelsN. MilenkovicN. MilenkovicMurilloMurilloJ. CunhaJ. CunhaJ. McAteeJ. McAteeD. NdoyeD. NdoyeO. AinaO. AinaN. WilliamsN. WilliamsM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteX. SchlagerX. SchlagerL. DelapL. DelapA. KinskyA. KinskyM. van de VenM. van de VenD. UdogieD. UdogieP. PorroP. PorroJ. van HeckeJ. van HeckeR. BentancurR. BentancurM. TelM. TelS. TonaliS. TonaliC. GallagherC. GallagherSavioSavioO. MarmoushO. Marmoush
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
3-4-2-1
Nottingham Forest

Formazione titolare

Tottenham Hotspur

Panchina

Allenatore

  • O. Glasner
  • R. De Zerbi
Nottingham Forest

Infortuni e squalifiche

Tottenham Hotspur

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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