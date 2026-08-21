Come acquistare i biglietti per Nottingham Forest-Tottenham Hotspur: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

Il Nottingham Forest conserva ottimi ricordi delle sfide della scorsa stagione contro il Tottenham Hotspur. A dicembre ha ottenuto una convincente vittoria per 3-0 contro la squadra del nord di Londra al City Ground, per poi ripetersi nella gara di ritorno a marzo.

Dopo aver visto il Tottenham faticare in trasferta all’esordio stagionale contro il Brentford, il Forest spera di poter creare parecchi problemi alla squadra di Roberto De Zerbi quando le due formazioni si affronteranno a Nottingham sabato 5 settembre, durante la 3ª giornata.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c’è da sapere per assicurarvi i biglietti di Nottingham Forest-Tottenham Hotspur, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Nottingham Forest e Tottenham Hotspur?

Nottingham Forest-Tottenham Hotspur si gioca al City Ground di Nottingham sabato 5 settembre, con calcio d’inizio previsto alle 15:00 BST.

Premier League - Game Week 3 5 set 2026 - 10:00 City Ground, Nottingham

Come acquistare i biglietti per Nottingham Forest-Tottenham Hotspur di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali fino ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debentures: Gli attuali abbonati mantengono il loro posto o rimettono a disposizione del club le partite alle quali non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali riservate ai membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita, settimane prima della partita, per entrare nel sorteggio.

Circuiti ufficiali di scambio biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se si cercano biglietti last minute, i tifosi possono anche acquistarli su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Nottingham Forest-Tottenham Hotspur?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce d’età e categorie ridotte: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per adulti, junior (di solito Under 18 o Under 21), studenti e senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età cambiano da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce, ad esempio Categoria A, B o C. Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo le tribune laterali e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.

È necessaria la membership ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per accedere ai sorteggi o ai circuiti di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno anche per il 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti siano limitati a 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e di solito vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

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