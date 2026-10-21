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Come acquistare i biglietti per Nottingham Forest-Manchester City: prezzi di Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
Nottingham Forest
Manchester City
Premier League

Il Nottingham Forest affronta il Manchester City in Premier League. Ecco come acquistare i biglietti.

Nell’ultimo confronto in Premier League, disputato nel marzo 2026, le due squadre hanno pareggiato 2-2 al termine di una partita combattuta all’Etihad Stadium.

In precedenza, nella stessa stagione di Premier League 2025-26, il Manchester City aveva ottenuto una vittoria di misura per 2-1 sul campo del City Ground nel dicembre 2025.

Quando si gioca Nottingham Forest-Manchester City di Premier League?

Nottingham Forest-Manchester City si gioca al City Ground di Nottingham sabato 7 novembre 2026.

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Premier League - Game Week 10
City Ground, Nottingham

Come acquistare i biglietti per Nottingham Forest-Manchester City di Premier League?

Ecco le principali opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Nottingham Forest e Manchester City al City Ground:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietteria ufficiale del club: Chi vuole acquistare i biglietti direttamente al prezzo nominale può farlo attraverso i canali ufficiali del Nottingham Forest. Le vendite si aprono generalmente in più fasi, a partire dagli iscritti al club, come i membri MyForest Pro, per poi passare ad altre categorie in base alla disponibilità.

Quanto costano i biglietti per Nottingham Forest-Manchester City di Premier League?

I prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Nottingham Forest e Manchester City variano a seconda che l’acquisto avvenga direttamente tramite i canali ufficiali o sul mercato secondario.

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietti standard per adulti: I biglietti standard costano generalmente da circa 50 £ a oltre 95 £.
  • Biglietti per i tifosi ospiti: Grazie al tetto massimo previsto dalla Premier League per i biglietti del settore ospiti, i tifosi ospiti pagheranno al massimo 30 £.
  • Pacchetti hospitality e VIP: I pacchetti hospitality ufficiali del club al City Ground partono generalmente da 250 £ fino a oltre 500 £ a persona e offrono servizi aggiuntivi, come il servizio di ristorazione prima della partita e i sedili imbottiti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali vanno esauriti attraverso i canali di vendita del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti con prezzi determinati dalla domanda di mercato:

  • Biglietti standard in rivendita: I biglietti in rivendita più economici per questa partita di richiamo partono attualmente da circa 155 £.
  • Prezzi medi di mercato: I posti standard hanno spesso un prezzo medio compreso tra 800 £ e oltre 850 £.
  • Biglietti VIP e premium in rivendita: I biglietti hospitality premium o i posti migliori lungo le tribune laterali possono costare da 1.000 £ a oltre 2.000 £, a seconda del venditore e della posizione del posto.

Nottingham Forest-Manchester City di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Nottingham Forest-Manchester City: lo stato di forma

Il Nottingham Forest arriva a questa partita con un bilancio recente altalenante: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare disputate in tutte le competizioni. Nell’ultima partita ha perso 0-1 in casa contro il Coventry City in Premier League e, nello stesso periodo, è stato sconfitto 2-0 dal Leeds United in Carabao Cup. Il Forest ha però ottenuto una vittoria per 1-2 in trasferta contro l’Aston Villa e ha dimostrato di poter competere, pareggiando 0-0 con il Tottenham Hotspur. In queste cinque partite ha segnato tre goal e ne ha subiti quattro.

Il Manchester City arriva con un percorso recente perfetto: ha vinto tutte le ultime cinque partite tra Premier League, Carabao Cup e Champions League. Il risultato più recente è una vittoria per 5-3 contro il Sunderland in Premier League; in Carabao Cup ha inoltre segnato cinque goal al Norwich City senza subirne. Nello stesso periodo, il City ha battuto 1-0 il Manchester United in campionato e 2-0 l’FC Porto in Champions League. Nelle cinque gare ha segnato 13 goal, subendone soltanto tre.

NFO

NFO - Forma

TOT
D0-0
AVL
V1-2
COV
S0-1
CRY
S3-1
ARS
S0-1
Gol segnato (subito)
3/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
MCI

MCI - Forma

SUN
V5-3
LIV
V0-3
PSG
S2-4
IPS
V3-2
AEK
V5-1
Gol segnato (subito)
18/10
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Nottingham Forest-Manchester City: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre, disputato sul campo del Manchester City in Premier League nel marzo 2026, è terminato 2-2. Nella partita precedente al City Ground, nel dicembre 2025, il City aveva vinto 1-2. Negli ultimi cinque confronti, che comprendono anche una vittoria per 2-0 del City in FA Cup e un suo successo per 3-0 nel dicembre 2024, il Manchester City ha il bilancio complessivo migliore, anche se il Forest ha ottenuto una vittoria casalinga per 1-0 nel marzo 2025.

Testa a testa

Nottingham ForestPareggioManchester City
1
1
3
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
FIN
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FIN
FA Cup
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FIN
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FIN
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
FIN
4Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
S
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
V
V
V
V
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
S
D
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
S
V
D
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
S
D
V
D
D
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
D
S
D
V
D
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
S
D
V
D
D
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
S
D
S
D
D
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
S
V
S
V
S
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
S
S
V
S
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
D
V
S
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
S
D
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
S
V
D
S
V
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
V
S
S
D
D
16
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
7133610-46
V
D
S
D
D
17
Coventry CityCoventry CityCOV
7205614-86
S
V
V
S
S
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
S
D
D
S
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
S
S
S
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
S
S
S
S
D
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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