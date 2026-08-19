Come acquistare i biglietti per Nottingham Forest-Leeds United: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d’inizio e altro ancora

Il Nottingham Forest ha iniziato la propria campagna di Premier League con una vittoria la scorsa stagione e punterà a un altro avvio positivo anche questa volta, sotto la guida dell'ex tecnico del Palace, Oliver Glasner. Sabato 22 agosto affronterà il Leeds United al City Ground.

Il Forest ha vissuto una stagione sulle montagne russe l'anno scorso. Nonostante abbia cambiato allenatore per ben quattro volte e abbia lottato per la salvezza in Premier League, ha disputato una memorabile campagna europea e ha ritrovato stabilità sotto la guida di Vítor Pereira, perdendo solo una delle ultime 10 partite di Premier League.

I tifosi che vogliono acquistare i biglietti per l'esordio stagionale al City Ground si aspetteranno una sfida divertente, dato che entrambi i confronti tra Forest e Leeds della scorsa stagione sono terminati 3-1 in favore della squadra di casa. GOAL ti fornisce tutto quello che c'è da sapere per assicurarti i biglietti di Nottingham Forest-Leeds United, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Nottingham Forest e Leeds United?

Il Nottingham Forest ospita il Leeds United al City Ground di Nottingham, con calcio d'inizio fissato alle 15:00 (BST) di sabato 22 agosto.

Premier League - Game Week 1 22 ago 2026 - 10:00 City Ground, Nottingham

Come acquistare i biglietti di Premier League per Nottingham Forest-Leeds United?

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o dai partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debenture: gli attuali titolari di abbonamento mantengono il proprio posto o restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.

Scambi di biglietti ufficiali (rivendita): se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: la vendita aperta al pubblico non membro è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti dell'ultimo minuto, i tifosi possono anche acquistare i tagliandi su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Nottingham Forest-Leeds United?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce d'età e riduzioni: la maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (in genere U18 o U21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le soglie d'età variano da squadra a squadra.

Categorizzazione delle partite: i club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). I grandi incroci contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: i posti centrali lungo il lato lungo e quelli dell'anello inferiore hanno prezzi premium, mentre i posti dell'anello superiore dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Membership ufficiale necessaria: per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore abbia una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o ai canali di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo anche almeno per il 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto massimo di £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate ai tifosi ospiti sono estremamente limitate e di norma vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

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