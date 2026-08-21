Come acquistare i biglietti per Nottingham Forest-Coventry City: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

I tifosi del Nottingham Forest sperano che i costosi acquisti estivi, Ousmane Diomande e Liam Delap, siano già inseriti e al top della forma quando il Coventry City arriverà al City Ground per la sfida di Premier League di sabato 19 settembre.

La scorsa stagione il Forest ha superato con autorità le neopromosse Leeds United (3-1) e Burnley (4-1), e sarà fiducioso di poter creare parecchi problemi anche al Coventry City, tornato nella massima serie per la prima volta dopo 25 anni.

Quando le due squadre si sono affrontate l'ultima volta in Championship, cinque stagioni fa, il Forest si impose al City Ground con Brennan Johnson e James Garner a segno, uno per tempo, per i padroni di casa.

Il Forest riuscirà a superare ancora una volta i rivali delle Midlands? GOAL ti fornisce tutto quello che c'è da sapere per assicurarti i biglietti di Nottingham Forest-Coventry City, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Nottingham Forest-Coventry City di Premier League?

Nottingham Forest-Coventry City si gioca al City Ground (Nottingham) sabato 19 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 17:30 BST.

Premier League - Game Week 5 19 set 2026 - 12:30 City Ground, Nottingham

Come comprare i biglietti per Nottingham Forest-Coventry City di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debentures: I possessori di abbonamento stagionale mantengono il proprio posto o restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano in una finestra temporale prestabilita, settimane prima della partita, per entrare nel sorteggio.

Circuiti ufficiali di scambio biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se siete alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Nottingham Forest-Coventry City di Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età variano da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: I club classificano le gare in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Gli incroci di cartello contro rivali della top six o avversari del derby rientrano nella Categoria A e hanno i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli dell'anello inferiore hanno prezzi premium, mentre i posti dell'anello superiore dietro le porte offrono opzioni più economiche.

È richiesta la membership ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore abbia una Official Club Membership attiva e a pagamento per poter accedere ai sorteggi o ai canali di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti siano limitati a 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote per i tifosi ospiti sono estremamente limitate e in genere vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

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