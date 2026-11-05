Come acquistare i biglietti per Nottingham Forest-Chelsea: prezzi per la Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il Nottingham Forest ospita il Chelsea venerdì 27 novembre 2026 al City Ground di Nottingham.

Nell’ultimo confronto, disputato a Stamford Bridge nel maggio 2026, il Nottingham Forest ha ottenuto una convincente vittoria per 3-1 sul Chelsea. Prima di quel risultato, nell’ottobre 2025, il Chelsea aveva battuto il Forest per 3-0 in trasferta al City Ground.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Nottingham Forest-Chelsea, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Nottingham Forest-Chelsea di Premier League?

Nottingham Forest-Chelsea si gioca venerdì 27 novembre 2026 al City Ground di Nottingham.

Premier League - Game Week 12 27 nov 2026 - 15:00 City Ground, Nottingham

Come acquistare i biglietti per Nottingham Forest-Chelsea di Premier League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Premier League tra Nottingham Forest e Chelsea:

1. Canali ufficiali dei club

Iscrizione al club e canali ufficiali di vendita dei biglietti: Il modo più diretto per acquistare biglietti ufficiali è attraverso i portali dei rispettivi club: quello del Nottingham Forest per i tifosi di casa e quello del Chelsea per i tifosi ospiti. L’acquisto dei biglietti ufficiali richiede generalmente l’iscrizione al club ed è soggetto alla disponibilità, ai punti fedeltà e ai criteri di assegnazione per la partita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Nottingham Forest-Chelsea di Premier League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Nottingham Forest e Chelsea:

1. Canali ufficiali dei club

Posti nell’anello inferiore: Generalmente partono da circa 35 a 55 sterline .

Generalmente partono da circa . Posti nell’anello superiore: Generalmente partono da circa 30 a 45 sterline .

Generalmente partono da circa . Posti nella tribuna principale o lungo i lati del campo: Vanno da 45 a 65 sterline .

Vanno da . Posti nelle tribune dietro le porte: Biglietti standard da circa 30 a 50 sterline .

Biglietti standard da circa . Posti hospitality e premium: Partono generalmente da 150 a oltre 400 sterline.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti rivenduti nell’anello inferiore: Costano generalmente da 120 a oltre 300 sterline , a seconda della posizione della fila e della domanda complessiva per la partita.

Costano generalmente da , a seconda della posizione della fila e della domanda complessiva per la partita. Posti rivenduti nell’anello superiore: Partono generalmente da circa 80 a 140 sterline .

Partono generalmente da circa . Pacchetti VIP e hospitality in rivendita: Partono generalmente da 250 a oltre 450 sterline a persona.

Nottingham Forest-Chelsea di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Nottingham Forest e Chelsea

Il Nottingham Forest arriva a questa partita in un momento difficile, con una sola vittoria nelle ultime cinque gare di Premier League. L’unico successo in questa serie è stato il 2-1 in trasferta contro l’Aston Villa, ma da allora ha perso contro Crystal Palace, Arsenal e Coventry City, pareggiando 1-1 con l’Ipswich Town nella partita più recente. Il Forest ha subito goal in quattro di queste cinque gare e appare vulnerabile sia in difesa sia in attacco.

Il rendimento recente del Chelsea è altalenante. Ha vinto due delle ultime cinque partite di Premier League, battendo l’Everton per 2-0 in trasferta e il Bournemouth per 5-1, ma le sconfitte contro Tottenham e Brentford e il pareggio con l’Hull City mostrano l’incostanza a cui Alonso sta cercando di porre rimedio. La sconfitta casalinga per 0-2 contro il Tottenham nell’ultima partita è stata il risultato più pesante, e il Chelsea ha segnato soltanto due goal nelle tre sconfitte di questa serie.

Nottingham Forest-Chelsea: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre si è concluso con una vittoria per 1-3 del Nottingham Forest a Stamford Bridge nel maggio 2026, un risultato che darà fiducia ai giocatori di Glasner in vista di questa partita. Negli scontri diretti recenti, però, il Chelsea ha generalmente avuto la meglio, vincendo tre degli ultimi cinque incontri. In quelle cinque partite il Chelsea ha segnato 11 goal e ne ha subiti sette. Quanto alle gare casalinghe del Forest in questa serie, la sconfitta per 0-3 al City Ground nell’ottobre 2025 ricorda la capacità del Chelsea di imporsi in trasferta.