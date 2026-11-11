Il Nottingham Forest ospita il Brighton & Hove Albion sabato 5 dicembre 2026 al City Ground di Nottingham.

Nel loro incontro più recente in Premier League, il 1° marzo 2026, il Brighton ha conquistato una vittoria di misura per 2-1 all’American Express Stadium grazie ai gol di Diego Gómez e Danny Welbeck. Anche le sfide precedenti hanno spesso regalato grandi emozioni: spicca il clamoroso 7-0 inflitto dal Nottingham Forest al Brighton al City Ground nel febbraio 2025.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per procurarti i biglietti di Nottingham Forest-Brighton & Hove Albion, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Nottingham Forest-Brighton & Hove Albion in Premier League?

Il calcio d’inizio di Nottingham Forest-Brighton & Hove Albion è previsto sabato 5 dicembre 2026 al City Ground di Nottingham.

Premier League - Game Week 14 5 dic 2026 - 12:30 City Ground, Nottingham

Come acquistare i biglietti per Nottingham Forest-Brighton & Hove Albion in Premier League?

Per acquistare i biglietti per la prossima partita di Premier League tra Nottingham Forest e Brighton & Hove Albion, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club:Per acquistare i biglietti direttamente attraverso il portale ufficiale online del Nottingham Forest è necessario un abbonamento MyForest a pagamento, per esempio nelle categorie Core, International Reds, Young Adult o Junior.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Nottingham Forest-Brighton & Hove Albion in Premier League?

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Nottingham Forest e Brighton & Hove Albion:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti standard: Costano generalmente tra 45 £ e 70 £.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Rivendita dei biglietti standard: I prezzi partono generalmente da circa 202 £ .

I prezzi partono generalmente da circa . Posti molto richiesti o premium: I prezzi vanno da 400 £ a oltre 1.066 £.

Nottingham Forest-Brighton & Hove Albion in Premier League: Tutto quello che c’è da sapere

Nottingham Forest-Brighton & Hove Albion: Lo stato di forma

Il Nottingham Forest ha ottenuto soltanto un pareggio e subito quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di Premier League: un bilancio di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte che lo colloca tra le squadre meno in forma del campionato. Nell’ultima uscita ha perso 2-0 contro il Brentford e, nello stesso periodo, è stato sconfitto anche da Arsenal e Crystal Palace. Nelle cinque partite ha pareggiato 1-1 con l’Ipswich Town e perso 1-0 contro il Coventry City. In questo arco di tempo ha segnato appena due gol e ne ha subiti sei.

Gli ultimi cinque risultati del Brighton tra Premier League e competizioni europee mostrano un bilancio di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Nell’ultima partita ha battuto 1-0 il Getafe in Conference League, dopo una vittoria per 1-0 sul campo del Manchester City in Premier League. Nello stesso periodo il Brighton ha anche pareggiato 0-0 con lo Jablonec e perso 2-0 contro il Liverpool. In queste cinque partite ha segnato tre gol e ne ha subiti quattro.

Nottingham Forest-Brighton & Hove Albion: I precedenti recenti

Il confronto più recente tra i due club risale a marzo 2026, quando il Brighton ha battuto 2-1 il Nottingham Forest all’Amex Stadium in Premier League. In precedenza, il Forest aveva ospitato il Brighton nel novembre 2025, perdendo 2-0. Negli ultimi cinque scontri diretti il Brighton è nettamente avanti, con tre vittorie contro una del Forest e un pareggio. Il risultato più significativo tra quelli riportati è il 7-0 casalingo del Forest sul Brighton nel febbraio 2025, un’eccezione in una serie recente altrimenti equilibrata.