Come acquistare i biglietti per Nottingham Forest-Arsenal: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Nottingham Forest affronta l'Arsenal domenica 18 ottobre 2026 al City Ground di Nottingham.

Nei 109 precedenti complessivi in tutte le competizioni, l'Arsenal è in vantaggio con 56 vittorie contro le 29 del Nottingham Forest, oltre a 24 pareggi. Nonostante il dominio storico dell'Arsenal, il City Ground si è rivelato un campo ostico per i londinesi negli ultimi anni, come dimostra la vittoria per 1-0 del Forest nel maggio 2023 che ha messo fine alle speranze di titolo dell'Arsenal.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Nottingham Forest-Arsenal, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Nottingham Forest-Arsenal di Premier League?

Premier League - Game Week 7 18 ott 2026 - 11:30 City Ground, Nottingham

Come acquistare i biglietti per Nottingham Forest-Arsenal di Premier League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Premier League tra Nottingham Forest e Arsenal, puoi seguire questi principali metodi ufficiali a seconda del settore dedicato ai tifosi della squadra in cui desideri sederti:

1. Tifosi di casa (settori Nottingham Forest)

Abbonamento MyForest: i biglietti per le partite casalinghe al City Ground hanno priorità per i membri ufficiali MyForest. È necessario sottoscrivere un abbonamento sul portale ufficiale di biglietteria del Nottingham Forest.

Fasi di vendita: i biglietti vengono messi in vendita a scaglioni in base ai punti fedeltà legati alla presenza alle partite precedenti. Se restano biglietti dopo l'acquisto da parte delle fasce con maggiore fedeltà, la vendita passa ai membri MyForest generali e, in rare occasioni, anche al pubblico generale.

Hospitality ufficiale: per un accesso garantito senza punti priorità, è possibile acquistare pacchetti hospitality ufficiali per il giorno della partita direttamente tramite il Nottingham Forest o partner hospitality autorizzati.

2. Tifosi ospiti (settori Arsenal)

Quota biglietti ospiti Arsenal: i biglietti per il settore ospiti al City Ground vengono assegnati direttamente all'Arsenal Football Club.

Membership e Away Points: i biglietti ospiti vengono distribuiti in base al sistema Away Points dell'Arsenal. La vendita si apre a fasi per i titolari di abbonamento stagionale (Platinum/Gold) e i membri (Silver/Red) in base al numero di punti trasferta accumulati nelle partite precedenti.

Away Ticket Exchange: se il settore ospiti va esaurito, l'Arsenal gestisce un Away Ticket Exchange ufficiale che consente ai membri di acquistare e vendere biglietti al prezzo nominale.

3. Piattaforme secondarie di biglietteria

Piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub spesso hanno posti messi in vendita da rivenditori se i biglietti ufficiali sono esauriti, anche se i prezzi possono variare rispetto al valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Nottingham Forest-Arsenal di Premier League?

I prezzi ufficiali nominali dei biglietti per la partita di Premier League tra Nottingham Forest e Arsenal dipendono dal fatto che l'acquisto avvenga tramite le assegnazioni ufficiali dei club o attraverso piattaforme secondarie di rivendita:

1. Prezzi ufficiali nominali

Settore ospiti (tifosi Arsenal): secondo i regolamenti della Premier League, i biglietti standard per adulti nel settore ospiti al City Ground hanno un tetto massimo di 30 £ . I prezzi ridotti (anziani/junior) vanno da 18 £ a 22 £ .

Settore casa (tifosi Nottingham Forest): i biglietti standard per adulti di Categoria A di Premier League al City Ground variano in genere da 42 £ a 55 £ a seconda del settore scelto, mentre i biglietti ridotti vanno da 25 £ a 35 £ .

Hospitality ufficiale per il giorno partita: i pacchetti hospitality premium acquistati direttamente tramite il Nottingham Forest partono da circa 150 £ a 250 £+ a persona.

2. Prezzi del mercato secondario e della rivendita

Se le assegnazioni ufficiali sono esaurite, i biglietti inseriti su piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub, i prezzi in genere dipendono dall'elevata domanda:

Prezzi di rivendita di partenza: i prezzi di rivendita per questa partita partono da circa 150 £ a 175 £ per posti base nei settori di casa.

Fascia media di rivendita: le postazioni con visuale intermedia e i biglietti di rivendita per il settore ospiti si attestano in media tra 220 £ e 310 £ .

Nottingham Forest-Arsenal di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Nottingham Forest e Arsenal

Il Nottingham Forest ha vinto una partita, ne ha pareggiate due e perse due nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è conclusa con uno 0-0 contro il Tottenham Hotspur in Premier League il 5 settembre. Il Forest ha anche pareggiato 2-2 con il Liverpool prima di subire sconfitte contro il Leeds United sia in Carabao Cup (0-2) sia in Premier League (0-1). In queste cinque partite, il Forest ha segnato due gol e ne ha subiti cinque.

L'Arsenal ha vinto tutte le ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato il successo per 1-0 sul Napoli in Champions League il 9 settembre, e ha anche battuto il Chelsea 2-1 in Premier League il 6 settembre. I londinesi hanno sconfitto Aston Villa per 1-0, Coventry City per 3-0 e Manchester City per 3-0 nel Community Shield durante questa serie. L'Arsenal ha segnato dieci gol e ne ha subiti soltanto due in queste cinque partite.

Nottingham Forest-Arsenal: precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre si è concluso 0-0 al City Ground il 17 gennaio 2026 in Premier League. Negli ultimi cinque confronti diretti, l'Arsenal ne ha vinti tre, con due di queste vittorie arrivate con un 3-0 all'Emirates Stadium. Il Nottingham Forest non ha battuto l'Arsenal in nessuna delle cinque sfide più recenti, con le altre due partite terminate in parità. L'Arsenal ha segnato otto gol in questo periodo, subendone soltanto uno.