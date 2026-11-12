Come acquistare i biglietti per Norwich City-Wrexham: prezzi per la Championship, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il Norwich City ospita il Wrexham sabato 5 dicembre 2026 al Carrow Road di Norwich.

Il loro primo incontro in assoluto si è disputato nel settembre 2025 al Carrow Road, dove il Wrexham, in trasferta, ha conquistato una vittoria per 3-2. Il Norwich City si è preso subito la rivincita nella gara di ritorno, imponendosi per 2-1 sul campo del Racecourse Ground nel gennaio 2026.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Norwich City-Wrexham, compresi i prezzi e i canali di vendita.

Quando si gioca Norwich City-Wrexham di Championship?

Norwich City-Wrexham si gioca al Carrow Road di Norwich sabato 5 dicembre 2026.

Championship - Game Week 19 5 dic 2026 - 10:00 Carrow Road

Come acquistare i biglietti per Norwich City-Wrexham di Championship?

Per acquistare i biglietti per Norwich City-Wrexham di Championship, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale del Norwich City: Il Norwich City, in quanto squadra di casa, vende i biglietti attraverso il proprio sito ufficiale, il portale di biglietteria o il numero telefonico della biglietteria.

Il Norwich City, in quanto squadra di casa, vende i biglietti attraverso il proprio sito ufficiale, il portale di biglietteria o il numero telefonico della biglietteria. Biglietteria ufficiale del Wrexham AFC: Il Wrexham dispone di un contingente di biglietti riservato ai tifosi in trasferta al Carrow Road. I biglietti per il settore ospiti sono distribuiti direttamente tramite la piattaforma di biglietteria ufficiale del club.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Norwich City-Wrexham di Championship?

Ecco una panoramica dei costi stimati dei biglietti per Norwich City-Wrexham di Championship:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard per adulti: da 30 a 45 £.

da 30 a 45 £. Biglietti ridotti (anziani e giovani adulti): da 20 a 30 £.

da 20 a 30 £. Biglietti per ragazzi (under 18): da 10 a 15 £.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti standard: da 65 a 95 £.

da 65 a 95 £. Posti lungo i lati del campo o premium: da 110 a 160 £.

da 110 a 160 £. Pacchetti hospitality VIP: da 220 a oltre 350 £.

Norwich City-Wrexham di Championship: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di Norwich City e Wrexham

Il Norwich City ha vinto tre delle ultime cinque partite di Championship e ne ha perse due, segnando sette goal e subendone tre. Nell’ultima gara ha travolto il Derby County per 4-0; nello stesso periodo ha battuto anche il Watford per 3-2 e il Charlton Athletic per 3-1. Le due sconfitte sono arrivate contro Portsmouth e Southampton, entrambe con un goal di scarto.

Il Wraxham ha vinto due delle ultime cinque partite di campionato e ne ha perse tre, segnando nove goal e subendone cinque. Nell’ultima gara ha battuto il Middlesbrough per 2-0, dopo una sconfitta per 1-0 sul campo dello Sheffield United. Nello stesso periodo, il Wrexham ha anche battuto il Preston North End per 4-1, ma le sconfitte contro Blackburn Rovers e West Bromwich Albion evidenziano la discontinuità a cui la squadra di Parkinson deve porre rimedio.

Norwich City-Wrexham: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre risale al gennaio 2026, quando il Wrexham ha ospitato il Norwich City in Championship e ha vinto per 1-2. Prima di allora, nel settembre 2025, il Norwich aveva ospitato il Wrexham, perdendo per 2-3. Nei due incontri registrati, il Wrexham è in vantaggio con due vittorie su due, cinque goal segnati e tre subiti.