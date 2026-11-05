La UEFA Nations League prosegue con la Norvegia che ospita il Galles all’Ullevaal Stadion di Oslo. Entrambe le nazionali europee affrontano la partita determinate a conquistare punti preziosi per migliorare la propria posizione nel girone.

GOAL fornisce tutte le informazioni ufficiali sulla partita, i dettagli sui prezzi dei biglietti e le indicazioni per acquistare un posto.

Quando si gioca Norvegia-Galles di UEFA Nations League A?

Norvegia-Galles si gioca all’Ullevaal Stadium di Oslo. L’orario esatto del calcio d’inizio sarà confermato dall’emittente della propria area geografica.

UEFA Nations League A - Game Week 5 14 nov 2026 - 12:00 Ullevaal

Dove acquistare i biglietti per Norvegia-Galles?

I biglietti ufficiali per la singola partita sono distribuiti principalmente tramite Ticketmaster Norway, partner ufficiale della Federcalcio norvegese per la biglietteria, che gestisce la vendita al pubblico delle gare casalinghe a Oslo. I tifosi dovrebbero registrarsi sul portale e acquistare i biglietti non appena vengono messi in vendita quelli destinati al pubblico.

Se i biglietti sui canali ufficiali si esauriscono o i posti standard non sono più disponibili sulla piattaforma ufficiale, ci si può rivolgere a piattaforme del mercato secondario come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Norvegia-Galles?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita partono da circa 40-50 € per i posti a ingresso generale dietro le porte dell’Ullevaal Stadion.

Sulle piattaforme del mercato secondario come StubHub, i prezzi partono da circa 161 € quando i biglietti standard sui canali ufficiali sono esauriti.

Norvegia-Galles di UEFA Nations League A: Tutto quello che c’è da sapere

Norvegia-Galles: Lo stato di forma

La Norvegia arriva a questa partita con tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare, nelle quali ha segnato otto goal e ne ha subiti nove. Il risultato più recente è una sconfitta per 2-1 contro l’Inghilterra nei quarti di finale dei Mondiali. Prima aveva vinto due partite consecutive nella fase a eliminazione diretta, battendo il Brasile 2-1 e la Costa d’Avorio 2-1, dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro la Francia nella fase a gironi. La Norvegia aveva aperto questa serie di cinque partite con una vittoria per 3-2 sul Senegal.

Il Galles ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare, segnando 11 goal e subendone otto. La partita più recente è stata la sconfitta per 2-1 contro la Romania in amichevole a giugno. Prima aveva pareggiato 1-1 sia con il Ghana sia con l’Irlanda del Nord e aveva perso contro la Bosnia ed Erzegovina nel risultato complessivo delle qualificazioni ai Mondiali. L’unica vittoria in questa serie è arrivata contro la Macedonia del Nord, battuta 7-1 nel novembre 2025.

Norvegia-Galles: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due nazionali risale al novembre 2011, quando il Galles vinse 4-1 al Cardiff City Stadium in amichevole. Nelle ultime cinque sfide registrate, il Galles ha vinto due volte, la Norvegia una e due partite sono finite in parità. Il bilancio degli scontri diretti è equilibrato e la Norvegia non ha battuto il Galles in nessuno degli ultimi quattro incontri.