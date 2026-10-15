La UEFA Nations League prosegue con la Norvegia che ospita il Galles all'Ullevaal Stadion di Oslo. Entrambe le nazionali arrivano alla sfida determinate a conquistare punti importanti per migliorare la propria posizione nel girone.

GOAL fornisce tutte le informazioni ufficiali sulla partita, i dettagli sui prezzi dei biglietti e le indicazioni per acquistare un posto.

Quando si gioca Norvegia-Galles di UEFA Nations League A?

Norvegia-Galles si gioca all'Ullevaal Stadium di Oslo. L'orario esatto del calcio d'inizio sarà confermato dall'emittente della vostra regione.

UEFA Nations League A - Game Week 5 14 nov 2026 - 12:00 Ullevaal

Dove acquistare i biglietti per Norvegia-Galles?

I biglietti ufficiali per la singola partita sono distribuiti principalmente tramite Ticketmaster Norway, partner ufficiale della Federcalcio norvegese per la biglietteria, che gestisce la vendita al pubblico delle partite casalinghe a Oslo. I tifosi dovrebbero registrarsi sul portale e acquistare i biglietti non appena vengono messi in vendita quelli destinati al pubblico.

Se i biglietti sul canale ufficiale vanno esauriti o i posti standard non sono più disponibili, è possibile rivolgersi a piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Norvegia-Galles?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita nei settori dietro le porte dell'Ullevaal Stadion partono da circa 40-50 €.

Sulle piattaforme di rivendita come StubHub, i prezzi partono da circa 161 € quando i biglietti standard sui canali ufficiali vanno esauriti.

Norvegia-Galles di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Norvegia e Galles

La Norvegia arriva a questa partita con tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare, otto goal segnati e nove subiti. Nell'ultima partita ha perso 2-1 contro l'Inghilterra nei quarti di finale del Mondiale. Prima aveva vinto due gare consecutive della fase a eliminazione diretta, battendo 2-1 il Brasile e 2-1 la Costa d'Avorio, dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro la Francia nella fase a gironi. La serie di cinque partite era iniziata con una vittoria per 3-2 sul Senegal.

Il Galles ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare, con 11 goal segnati e otto subiti. Nell'ultima partita, un'amichevole disputata a giugno, ha perso 2-1 contro la Romania. In precedenza aveva pareggiato 1-1 sia con il Ghana sia con l'Irlanda del Nord e perso nel risultato complessivo contro la Bosnia ed Erzegovina nelle qualificazioni al Mondiale. L'unica vittoria della serie è arrivata contro la Macedonia del Nord, battuta 7-1 nel novembre 2025.

Norvegia-Galles: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra le due nazionali risale al novembre 2011, quando il Galles vinse 4-1 in amichevole al Cardiff City Stadium. Nelle ultime cinque sfide registrate, il Galles ha vinto due volte, la Norvegia una e due partite sono finite in pareggio. Il bilancio degli scontri diretti è equilibrato e la Norvegia non batte il Galles da quattro incontri.



