La UEFA Nations League prosegue con la Norvegia che ospita il Galles all'Ullevaal Stadion di Oslo. Entrambe le nazionali europee affrontano la sfida decise a conquistare punti importanti per migliorare la propria posizione nel girone.

GOAL fornisce tutte le informazioni ufficiali sulla partita, i dettagli sui prezzi dei biglietti e le indicazioni per prenotare il proprio posto.

Quando inizia Norvegia-Galles di UEFA Nations League A?

Norvegia-Galles si gioca all'Ullevaal Stadion di Oslo. L'orario esatto del calcio d'inizio sarà confermato dall'emittente televisiva della propria zona.

UEFA Nations League A - Game Week 5 14 nov 2026 - 12:00 Ullevaal

Dove acquistare i biglietti per Norvegia-Galles?

I biglietti ufficiali per la singola partita sono distribuiti principalmente tramite Ticketmaster Norway, il partner ufficiale per la biglietteria della Federcalcio norvegese, che gestisce la vendita al pubblico per le gare casalinghe a Oslo. I tifosi dovrebbero registrarsi sul portale e acquistare i biglietti non appena vengono messi in vendita i contingenti destinati al pubblico.

Se i biglietti sul canale ufficiale vanno esauriti o i posti standard non sono più disponibili sulla piattaforma ufficiale, si può ricorrere a piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Norvegia-Galles?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita partono da circa 40-50 € per i posti dietro le porte dell'Ullevaal Stadion.

Sulle piattaforme di rivendita come StubHub, i prezzi partono da circa 161 € quando i biglietti standard sul canale ufficiale sono esauriti.

Norvegia-Galles di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Norvegia e Galles

La Norvegia arriva a questa partita con tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare, in cui ha segnato otto goal e ne ha subiti nove. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-1 contro l'Inghilterra nei quarti di finale dei Mondiali. Prima aveva vinto due partite consecutive nella fase a eliminazione diretta, battendo il Brasile 2-1 e la Costa d'Avorio 2-1, dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro la Francia nella fase a gironi. La Norvegia aveva aperto questa serie di cinque incontri con una vittoria per 3-2 sul Senegal.

Il Galles ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite, segnando 11 goal e subendone otto. L'incontro più recente è stata la sconfitta per 2-1 contro la Romania in un'amichevole disputata a giugno. In precedenza aveva pareggiato 1-1 sia con il Ghana sia con l'Irlanda del Nord e aveva perso contro la Bosnia ed Erzegovina nel risultato complessivo delle qualificazioni ai Mondiali. L'unica vittoria di questa serie è arrivata contro la Macedonia del Nord, battuta 7-1 nel novembre 2025.

Norvegia-Galles: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra le due nazionali risale al novembre 2011, quando il Galles vinse 4-1 al Cardiff City Stadium in un'amichevole. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Galles ha vinto due volte, la Norvegia una, mentre due partite sono terminate in parità. Il bilancio degli scontri diretti è equilibrato e la Norvegia non batte il Galles da quattro incontri.