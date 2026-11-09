La UEFA Nations League prosegue con la Norvegia che ospita il Galles all'Ullevaal Stadion di Oslo. Entrambe le nazionali europee affrontano la sfida determinate a conquistare punti importanti per migliorare la propria posizione nel girone.

GOAL fornisce tutte le informazioni ufficiali sulla partita, i dettagli sui prezzi dei biglietti e le indicazioni per acquistare i posti.

A che ora inizia Norvegia-Galles di UEFA Nations League A?

Norvegia-Galles si giocherà all'Ullevaal Stadion di Oslo. L'orario esatto del calcio d'inizio sarà confermato dall'emittente televisiva della propria regione.

UEFA Nations League A - Game Week 5 14 nov 2026 - 12:00 Ullevaal

Dove acquistare i biglietti per Norvegia-Galles?

I biglietti ufficiali per la singola partita sono distribuiti principalmente tramite Ticketmaster Norway, partner ufficiale della Federazione calcistica norvegese per la biglietteria, che gestisce la vendita al pubblico degli incontri casalinghi a Oslo. I tifosi dovrebbero registrarsi sul portale e acquistare i biglietti non appena saranno disponibili quelli destinati alla vendita generale.

Se i biglietti della vendita ufficiale si esauriscono o i posti standard non sono più disponibili sulla piattaforma ufficiale, ci si può rivolgere a piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Norvegia-Galles?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita partono da circa 40-50 € per i posti nei settori dietro le porte dell'Ullevaal Stadion.

Sulle piattaforme di rivendita come StubHub, i prezzi partono da circa 161 € quando i biglietti standard della vendita ufficiale sono esauriti.

Norvegia-Galles di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Il momento di forma di Norvegia e Galles

La Norvegia arriva a questa sfida con tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite, otto goal segnati e nove subiti. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-1 contro l'Inghilterra nei quarti di finale del Mondiale. Prima aveva vinto due gare consecutive nella fase a eliminazione diretta, battendo il Brasile e la Costa d'Avorio per 2-1, dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro la Francia nella fase a gironi. La Norvegia aveva iniziato questa serie di cinque partite con una vittoria per 3-2 sul Senegal.

Il Galles ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite, segnando 11 goal e subendone otto. L'incontro più recente è stata la sconfitta per 2-1 contro la Romania in un'amichevole disputata a giugno. In precedenza aveva pareggiato 1-1 sia con il Ghana sia con l'Irlanda del Nord e aveva perso nel risultato complessivo contro la Bosnia ed Erzegovina nelle qualificazioni al Mondiale. L'unica vittoria in questa serie è arrivata contro la Macedonia del Nord, battuta 7-1 nel novembre 2025.

Norvegia-Galles: i precedenti più recenti

L'ultimo incontro tra le due nazionali risale al novembre 2011, quando il Galles vinse 4-1 al Cardiff City Stadium in un'amichevole. Nelle ultime cinque sfide registrate, il Galles ha vinto due volte, la Norvegia una, mentre due partite sono terminate in parità. Il bilancio degli scontri diretti è equilibrato e la Norvegia non batte il Galles da quattro incontri.