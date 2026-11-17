L’NK Celje ospita l’Olympiacos giovedì 10 dicembre 2026 allo Stadion Z'dezele di Celje.

NK Celje e Olympiacos non si sono mai affrontati in una partita ufficiale: questo incontro della fase campionato sarà dunque una sfida europea inedita per entrambi i club. La squadra slovena cercherà di sfruttare il fattore campo e il sostegno dei propri tifosi per ottenere un risultato di rilievo contro un’avversaria con grande esperienza nelle competizioni europee.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni necessarie per assicurarti i biglietti per NK Celje-Olympiacos, compresi i canali d’acquisto e i prezzi.

Quando si gioca NK Celje-Olympiacos in Europa League?

NK Celje-Olympiacos si gioca allo Stadion Z'dezele di Celje giovedì 10 dicembre 2026.

Europa League - Game Week 6 10 dic 2026 - 15:00 Stadion Z'dezele

Come acquistare i biglietti per NK Celje-Olympiacos in Europa League?

Ecco i canali disponibili per acquistare i biglietti della partita di Europa League tra NK Celje e Olympiacos:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale del club: I biglietti per i tifosi di casa e per i settori ad accesso generale dello Stadion Z'dežele possono essere acquistati direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria dell’NK Celje e i canali della sede del club.

I biglietti per i tifosi di casa e per i settori ad accesso generale dello Stadion Z'dežele possono essere acquistati direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria dell’NK Celje e i canali della sede del club. Settore ospiti ufficiale: I tifosi dell’Olympiacos che desiderano assistere alla partita possono acquistare i biglietti della quota ufficiale riservata agli ospiti tramite il sistema di biglietteria ufficiale dell’Olympiacos, nel rispetto delle norme UEFA per i tifosi ospiti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, quelli per i settori ad accesso generale si possono spesso trovare su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le partite di Europa League quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per NK Celje-Olympiacos in Europa League?

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per la partita di Europa League tra NK Celje e Olympiacos:

1. Canali ufficiali dei club

Accesso generale / categoria standard: Prezzi a partire da circa 86 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:

Rivendita standard (lato corto / lato lungo): Generalmente tra 105 e 118 € .

Generalmente tra . Annunci premium / ad alta domanda: I prezzi possono arrivare fino a 243 €.

NK Celje-Olympiacos in Europa League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di NK Celje e Olympiacos

L’NK Celje sta attraversando un buon momento di forma: nelle ultime cinque partite ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Nell’incontro più recente ha vinto 1-2 sul campo del Radomlje in Prva Liga, dopo il successo per 3-2 sullo Sturm Graz in Europa League. In precedenza aveva pareggiato 2-2 con il Salisburgo in Europa e battuto il Nafta 4-0 in campionato. In queste cinque gare il Celje ha segnato 10 goal e ne ha subiti sei.

L’Olympiacos è imbattuto nelle ultime cinque partite, con tre vittorie e due pareggi. Il risultato più recente è l’1-1 contro il PAOK Salonicco in Super League; prima aveva pareggiato 0-0 con il Rennes in Europa League. Le precedenti vittorie contro Kifisia, GS Marko e Kalamata mostrano la fiducia della squadra nelle competizioni nazionali. Nelle cinque partite l’Olympiacos ha segnato otto goal e ne ha subito uno.

NK Celje-Olympiacos: i precedenti

Non sono disponibili dati su precedenti incontri tra NK Celje e Olympiacos.