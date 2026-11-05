Il Nizza ospita il Troyes sabato 28 novembre 2026 all'Allianz Riviera di Nizza.

Il loro ultimo incontro ufficiale risale all'aprile 2023, quando il Nizza si impose di misura per 1-0 in trasferta allo Stade de l'Aube. Prima di quella vittoria, le due squadre avevano dato vita a una sfida da cinque goal nell'ottobre 2022, conclusa con un successo casalingo del Nizza per 3-2 all'Allianz Riviera.

Ecco tutto quello che GOAL vi propone per acquistare i biglietti di Nizza-Troyes: dove trovarli e quanto costano.

Quando si gioca Nizza-Troyes di Ligue 1?

Nizza-Troyes si gioca sabato 28 novembre 2026 all'Allianz Riviera di Nizza.

Ligue 1 - Game Week 12 28 nov 2026 - 14:45 Allianz Riviera

Come acquistare i biglietti per Nizza-Troyes di Ligue 1?

Ecco le principali opzioni per acquistare i biglietti della prossima sfida di Ligue 1 tra Nizza e Troyes:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Sul sito ufficiale della biglietteria dell'OGC Nice (billetterie.ogcnice.com) potete verificare la disponibilità dei biglietti in vendita diretta, delle prevendite riservate ai soci e dei normali biglietti per la singola partita con l'avvicinarsi dell'incontro.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Nizza-Troyes di Ligue 1?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima sfida di Ligue 1 tra Nizza e Troyes:

1. Canali ufficiali del club

Categorie standard / settori superiori: I prezzi partono da circa 40 € per i settori più economici e aumentano in base al settore esatto.

I prezzi partono da circa i settori più economici e aumentano in base al settore esatto. Categorie intermedie: I prezzi sono generalmente compresi tra 45 € e 75 € , a seconda della visuale e della vicinanza al campo.

I prezzi sono generalmente compresi tra , a seconda della visuale e della vicinanza al campo. Categorie premium e hospitality: I prezzi vanno da circa 70 € a oltre 95 € a biglietto.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita del club, piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Rivendita a prezzi contenuti: I prezzi partono da circa 25-35 € , a seconda della domanda e dell'offerta.

I prezzi partono da circa , a seconda della domanda e dell'offerta. Rivendita nella fascia intermedia: I prezzi sono generalmente compresi tra 40 € e 80 € .

I prezzi sono generalmente compresi tra e . Rivendita nella fascia premium: I prezzi vanno generalmente da 90 € a oltre 150 €, a seconda della disponibilità.

Nizza-Troyes di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Nizza-Troyes: lo stato di forma

Il Nizza ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Ligue 1. Nell'ultima gara, il 23 ottobre, ha vinto 2-1 in trasferta contro il Brest; in questo periodo ha battuto anche lo Strasburgo per 2-1 e il Lille per 2-1. L'unica sconfitta è arrivata contro il Lione, che ha vinto 2-1, mentre a completare il periodo di cinque partite c'è una sconfitta contro l'Auxerre a inizio settembre.

Il Troyes ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite ufficiali, con un pareggio e tre sconfitte. Il risultato più recente è lo 0-0 contro il Tolosa del 25 ottobre, arrivato dopo la sconfitta per 3-1 contro il Lens e quella per 2-0 in trasferta contro il Marsiglia. L'unica vittoria in questa serie è stata un pareggio per 2-2 contro il Digione in amichevole; a settembre, inoltre, il Troyes è stato battuto 2-0 dall'Angers in Ligue 1. Il Troyes ha subito goal in ciascuna delle ultime quattro partite di campionato.

Nizza-Troyes: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale all'aprile 2023, quando il Nizza vinse 1-0 in trasferta contro il Troyes in Ligue 1. Negli ultimi cinque confronti diretti, il Nizza ha ottenuto tre vittorie contro le due del Troyes, senza pareggi. Il Nizza ha vinto in casa per 3-2 nell'ottobre 2022 e per 1-0 nell'aprile 2022, mentre il Troyes si è imposto nell'ottobre 2021 e nell'aprile 2018.