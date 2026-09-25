Come acquistare i biglietti per Nizza-Strasburgo: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Nizza ospita lo Strasburgo domenica 11 ottobre 2026 all'Allianz Riviera di Nizza.

Le sfide di campionato del 2025-26 tra le due squadre sono state molto equilibrate: 1-1 a Nizza nel gennaio 2026, prima del successo per 3-1 dello Strasburgo allo Stade de la Meinau nell'aprile 2026. Il Nizza si è poi preso la rivincita più tardi, nello stesso mese, battendo lo Strasburgo 2-0 in trasferta nelle semifinali di Coupe de France.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che c'è da sapere per assicurarti i biglietti di Nizza-Strasburgo, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Nizza-Strasburgo di Ligue 1?

Nizza-Strasburgo si gioca domenica 11 ottobre 2026 all'Allianz Riviera di Nizza.

Ligue 1 - Game Week 6 11 ott 2026 - 09:00 Allianz Riviera

Come acquistare i biglietti per Nizza-Strasburgo di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 OGC Nice vs. RC Strasbourg in programma l'11 ottobre 2026 all'Allianz Riviera, puoi seguire queste principali opzioni di acquisto:

1. Sito ufficiale ticketing dell'OGC Nice

Il metodo più diretto è acquistare tramite il portale ufficiale dei biglietti dell'OGC Nice. Crea un account sulla piattaforma ticketing dell'OGC Nice. Seleziona la partita contro lo Strasburgo, scegli il settore o il posto che preferisci sulla mappa dello stadio Allianz Riviera e completa il pagamento online.

2. Settore ospiti ufficiale (per i tifosi dello Strasburgo)

Se fai il tifo per lo Strasburgo e vuoi sederti nel settore ospiti, i biglietti vengono solitamente gestiti direttamente tramite la piattaforma ufficiale ticketing dell'RC Strasbourg o tramite le assegnazioni dei fan club ufficiali.

Quanto costano i biglietti per Nizza-Strasburgo di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 OGC Nice vs. RC Strasbourg all'Allianz Riviera variano in base alle categorie dei posti e alle piattaforme di acquisto:

1. Biglietti diretti / standard (canale ufficiale)

Ingresso generale: I posti standard per le normali partite di Ligue 1 variano solitamente da 10 € a 50 € , a seconda della posizione, ad esempio dietro la porta o nelle tribune centrali principali.

Nizza-Strasburgo di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Nizza e Strasburgo

Il Nizza ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è conclusa con un pareggio per 1-1 contro il Le Mans in Ligue 1, dopo la sconfitta per 3-0 contro il Paris FC. In queste cinque gare, il Nizza ha segnato due gol e ne ha subiti quattro, a conferma delle sue difficoltà sotto porta. I tre pareggi consecutivi arrivati in precedenza in questa serie evidenziano una squadra che ha faticato a trovare continuità.

Lo Strasburgo è stato molto più prolifico, con tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato un netto successo per 6-2 sul campo del Troyes in Ligue 1, e ha anche battuto il Lens 2-1 nella precedente sfida di campionato. La squadra di Oliveira ha segnato 10 gol in queste cinque partite, anche se la sconfitta per 4-0 contro il Marsiglia dimostra che può essere vulnerabile contro avversarie di alto livello.

Nizza-Strasburgo: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre risale alla Coupe de France dell'aprile 2026, quando il Nizza ha vinto 2-0 in trasferta sul campo dello Strasburgo. Prima di allora, lo Strasburgo aveva battuto il Nizza 3-1 in casa in una partita di Ligue 1 nell'aprile 2026. Nelle ultime cinque sfide dirette, il Nizza ha ottenuto due vittorie, con due pareggi e un successo dello Strasburgo, e le due squadre hanno segnato complessivamente 13 gol in questi confronti.