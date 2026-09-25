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Come acquistare i biglietti per Nizza-Strasburgo: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Ligue 1

Bella iniziativa dello Strasburgo in Ligue 1. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Nizza ospita lo Strasburgo domenica 11 ottobre 2026 all'Allianz Riviera di Nizza.

Le sfide di campionato del 2025-26 tra le due squadre sono state molto equilibrate: 1-1 a Nizza nel gennaio 2026, prima del successo per 3-1 dello Strasburgo allo Stade de la Meinau nell'aprile 2026. Il Nizza si è poi preso la rivincita più tardi, nello stesso mese, battendo lo Strasburgo 2-0 in trasferta nelle semifinali di Coupe de France.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che c'è da sapere per assicurarti i biglietti di Nizza-Strasburgo, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Nizza-Strasburgo di Ligue 1?

Nizza-Strasburgo si gioca domenica 11 ottobre 2026 all'Allianz Riviera di Nizza.

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Ligue 1 - Game Week 6
Allianz Riviera

Come acquistare i biglietti per Nizza-Strasburgo di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 OGC Nice vs. RC Strasbourg in programma l'11 ottobre 2026 all'Allianz Riviera, puoi seguire queste principali opzioni di acquisto:

1. Sito ufficiale ticketing dell'OGC Nice

  • Il metodo più diretto è acquistare tramite il portale ufficiale dei biglietti dell'OGC Nice. Crea un account sulla piattaforma ticketing dell'OGC Nice. Seleziona la partita contro lo Strasburgo, scegli il settore o il posto che preferisci sulla mappa dello stadio Allianz Riviera e completa il pagamento online.

2. Settore ospiti ufficiale (per i tifosi dello Strasburgo)

  • Se fai il tifo per lo Strasburgo e vuoi sederti nel settore ospiti, i biglietti vengono solitamente gestiti direttamente tramite la piattaforma ufficiale ticketing dell'RC Strasbourg o tramite le assegnazioni dei fan club ufficiali.

Quanto costano i biglietti per Nizza-Strasburgo di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 OGC Nice vs. RC Strasbourg all'Allianz Riviera variano in base alle categorie dei posti e alle piattaforme di acquisto:

1. Biglietti diretti / standard (canale ufficiale)

  • Ingresso generale: I posti standard per le normali partite di Ligue 1 variano solitamente da 10 € a 50 €, a seconda della posizione, ad esempio dietro la porta o nelle tribune centrali principali.

Nizza-Strasburgo di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Nizza e Strasburgo

Il Nizza ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è conclusa con un pareggio per 1-1 contro il Le Mans in Ligue 1, dopo la sconfitta per 3-0 contro il Paris FC. In queste cinque gare, il Nizza ha segnato due gol e ne ha subiti quattro, a conferma delle sue difficoltà sotto porta. I tre pareggi consecutivi arrivati in precedenza in questa serie evidenziano una squadra che ha faticato a trovare continuità.

Lo Strasburgo è stato molto più prolifico, con tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato un netto successo per 6-2 sul campo del Troyes in Ligue 1, e ha anche battuto il Lens 2-1 nella precedente sfida di campionato. La squadra di Oliveira ha segnato 10 gol in queste cinque partite, anche se la sconfitta per 4-0 contro il Marsiglia dimostra che può essere vulnerabile contro avversarie di alto livello.

NCE

NCE - Forma

FCL
D0-0
PAR
S3-0
LEM
D1-1
AJA
S1-0
LIL
V2-1
Gol segnato (subito)
3/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
STR

STR - Forma

OM
S4-0
RCL
V2-1
TRO
V2-6
ASM
D1-1
PAR
S2-1
Gol segnato (subito)
10/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Nizza-Strasburgo: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre risale alla Coupe de France dell'aprile 2026, quando il Nizza ha vinto 2-0 in trasferta sul campo dello Strasburgo. Prima di allora, lo Strasburgo aveva battuto il Nizza 3-1 in casa in una partita di Ligue 1 nell'aprile 2026. Nelle ultime cinque sfide dirette, il Nizza ha ottenuto due vittorie, con due pareggi e un successo dello Strasburgo, e le due squadre hanno segnato complessivamente 13 gol in questi confronti.

Testa a testa

NizzaPareggioStrasburgo
2
2
1
Coppa
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
0
Nizza badge
Nizza
NCE
2
FIN
Ligue 1
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
3
Nizza badge
Nizza
NCE
1
FIN
Ligue 1
Nizza badge
Nizza
NCE
1
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
1
FIN
Ligue 1
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
2
Nizza badge
Nizza
NCE
2
FIN
Ligue 1
Nizza badge
Nizza
NCE
2
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
1
FIN
8Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
D
V
V
V
2
LioneLioneOL
5320102+811
V
D
V
D
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
D
V
V
D
4
LilleLilleLIL
531184+410
S
V
V
D
V
5
RennesRennesREN
531189-110
S
V
V
V
D
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
S
D
D
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
D
S
V
S
8
StrasburgoStrasburgoSTR
5212101007
S
D
V
V
S
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
D
D
S
D
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
S
S
S
11
BrestBrestB29
512278-15
S
S
V
D
D
12
LorientLorientFCL
512256-15
S
D
V
S
D
13
TolosaTolosaTFC
512279-25
V
D
S
D
S
14
NizzaNizzaNCE
512236-35
V
S
D
S
D
15
LensLensRCL
51139904
S
D
S
S
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
S
S
S
V
D
17
MarsigliaMarsigliaOM
510478-13
S
S
S
S
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
S
D
S
D
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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